茗香園老闆涉替博弈洗錢起訴！檢警拘提合夥股東到案 訊後移送北檢

知名港式飲茶餐廳「茗香園冰室」負責人羅以翔，被控與「東引快刀手」餐廳名義負責人黃秀蓉等人，架設「HEROPAY」、「MATCHPAY」第四方、第三方支付，替博弈集團進行跨中國、印度、日本、台灣4地跨國洗錢，金額高達306億餘元，羅男自己不法所得便多達3億餘元。台北地檢署日前偵查終結，起訴共35名被告。持續追查，22日再拘提和羅以翔合夥開公司的林姓股東等2人，將移送北檢複訊。

檢警追查，羅以翔為替非法博弈網站掩飾、隱匿不法資金，並從中牟取私利，自2020年8月起，先購得支付平台系統原始碼，並招募黃姓、許姓、蕭姓等3名技術人員，負責介接支付平台系統與中國、日本、印度等地區的博弈網站，及維護系統運行。之後又招募黃秀蓉擔任財務主管及秘書，並登記為「東引快刀手」名義負責人。

為尋找據點又避免被查緝，羅以翔以其經營的「茗香園冰室」名義，在台北市內湖一商辦大樓承租辦公室，擺放電腦等各種洗錢業務所需設備，並與第三方支付業者、人頭帳戶收款業者、博弈網站業者簽署代收、代付等對接文件，取得金鑰，完成對接與架設「HEROPAY」洗錢跳板系統之第四方支付，及「MATCHPAY」第三方支付之洗錢機房。

再依對接地區及經營項目不同，代收、代付業務部門分為中國、日本、印度3部門。2022年6月又增設賭博營運機房部門，以經營百家樂、老虎機、體育等賭博賽事網站「RICH11」，公司員工數也擴編至超過30人。

所有建置完備，由員工透過「HEROPAY」協助「RICH11」賭博網站其他特定博弈業者收款。即賭客在「RICH11」及境外博弈網站申請入金時，「HEROPAY」系統在接受訂單後，將訂單包含欲收款的金額及欲匯入之帳戶，下發給上游第三方支付業者或人頭帳戶收款業者，待收受款項後，再由「跑分員」（人頭戶使用人）或其上線，將款項匯集至虛擬貨幣電子錢包內或指定之國內外帳戶，再向「HEROPAY」系統傳送交易成功與否訊息，最後由「HEROPAY」向「RICH11」、其他博弈網站業者回傳訊息，確認款項是否收受成功。

總計自2021年7月起至2025年9月9日止，洗錢金額達306億9489萬9325元，所得不法利益作為羅以翔個人獲利和公司營運資金、「東引快刀手」餐廳的備援資金。

對羅以翔提起公訴並建請法院判處9年6月以上之刑。「東引快刀手」名義負責人黃秀蓉與其他被告共34人，則被認定涉犯組織犯罪條例、賭博、洗錢等罪，提起公訴，考量其於偵查中供述公司內部運作及帳冊內容，且坦認犯行，犯後態度尚佳，建請法院量處有期徒刑6年以上之刑。另陳姓、黃姓、許姓、蕭姓部門主管、技術人員也於偵查中坦認犯行，分別建請法院量處5年、6年以上有期徒刑之刑。

