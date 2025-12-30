茗香園老闆涉洗錢259億！金庫打開超驚人 保時捷拍出價格曝光

台北知名餐廳「茗香園冰室」負責人羅以翔目前收押（資料照，呂志明攝）；多部豪車遭查扣。刑事局提供



第三方支付平台「Hero Pay」被指控協助東南亞博弈集團洗錢，檢警查出，台北知名餐廳「茗香園冰室」負責人羅以翔及「東引快刀手」負責人黃秀蓉，疑為台灣首腦，羅、黃2人羈押中；經查，該集團四年來經手超過259億元，從中收取手續費牟利，不法所得超過5億元。羅以翔名下保時捷911 Carrera GTS (992 II)今（30）日以865萬元在士林分署拍出，該車原價975萬元起跳。

羅以翔（41歲）是台北東區港式茶餐廳「茗香園冰室」負責人；黃秀蓉則是宵夜名店「東引快刀手」負責人，兩間都是美食排隊店。

刑事局搜索查扣新臺幣現金2009萬餘元、凍結銀行帳戶換算新臺幣3686萬餘元、虛擬貨幣折合新臺幣約1088萬餘元，並扣得保時捷跑車、凌志多功能休旅車、賓士轎車、不動產1處、電腦主機14台、筆電18台、手機108支、存摺等。

刑事局為查扣洗錢不法所得，除向北院聲請扣押裁定獲准，查扣主嫌羅男名下房地產、虛擬貨幣、金融帳戶餘額及保時捷車輛1臺；再搜索主嫌羅男、幹部黃使用的4個銀行保管箱，再查扣新臺幣1773萬餘元及名牌首飾，查扣之不法所得總計價值約新臺幣1億3000萬餘元。

刑事局與各國執法機關交流情資，偵辦跨境詐騙、洗錢案，經分析情資及網路資料顯示，「Hero Pay」水房藏匿於台北市內湖區大樓，報請台北地檢署檢察官蔡佳蒨指揮偵辦，2025年9月10日持搜索票搜索水房幹部住處及水房現地，查扣電腦、工作手機等贓證物後，拘提主嫌羅以翔等20名犯嫌；再經檢視數位證物內容後，10月陸續拘提3名工程師及12名員工，共查獲35名犯嫌。

保險箱打開超驚人。刑事局提供

分析「Hero Pay」水房洗錢金流來源，串接中國、日本及印度非法第三方支付平台及賭博網站，協助操作人民幣、盧比、日圓之「入金」、「出金」、「上分」、「出款」等業務，從中抽取手續費牟利。經清查、計算「Hero Pay」水房自110年6月迄114年9月，洗錢總額達新臺幣259億餘元，不法獲利超過5億元。

多部豪車遭查扣。刑事局提供

