茗香園老闆涉洗錢259億…金庫打開超驚人「超過1億3千萬元」

社會中心／台北報導

台北東區知名港式餐廳「茗香園冰室」老闆羅以翔（41歲），驚傳涉嫌利用自創的第三方支付平台「Hero Pay」為博弈網站及詐騙集團洗錢。警方查出，羅男在短短3年內經手洗錢金額高達259億元，不法獲利超過5億元。檢警日前攻堅位於內湖的水房，逮獲羅男等35人，並查扣大量資產。

刑事局日前接獲情資，羅以翔表面上經營人氣港式餐廳，私底下卻是跨境洗錢集團首腦。他在台灣創立「Hero Pay」平台後，專門串接中國、日本及印度等地的非法博弈網站與詐騙集團，協助進行人民幣、日圓、盧比的「入金」、「出金」及轉帳業務，並利用泰達幣等虛擬貨幣製造金流斷點。統計自2021年6月至今年9月，該集團洗錢總額達259億餘元，光是手續費獲利就超過5億元。

廣告 廣告

檢警針對羅男名下資產進行查扣，總計查扣不法所得逼近1億3千萬元。（圖／翻攝畫面）

為了消化龐大的交易量，羅以翔在台北市內湖區以月租14萬元承租整層豪華商辦，對外雖登記為科技公司，實則為洗錢水房總部。警方掌握，該水房採三班制、24小時輪班運作，員工除領有固定薪資外，還能依據經手的交易量抽取分紅，誘使員工協助犯罪，形成規模龐大且運作穩定的地下金融體系。

檢警經數月跟監蒐證，於今年9月10日及10月間發動2波搜索行動，兵分多路攻堅水房及幹部住處，拘提主嫌羅以翔、工程師及員工共35人到案，並查扣電腦、工作手機等關鍵證物。羅男訊後已被檢方聲押獲准。

專案小組同時針對羅男名下資產進行查扣，包括現金236萬元、銀行存款3686萬元、虛擬貨幣1088萬元，以及後續在保險箱搜出的1773萬元現金，總計查扣不法所得超過1億3千萬元。



更多三立新聞網報導

高雄圓環陷阱…綠燈當紅燈停遭按喇叭 機車族崩潰：頭上那顆看不到

離家10分鐘遇死劫…勤奮媽與獨居伯遭輾碎慘死 警研判：至少2車肇逃

雅思8.0碩士資優生竟「沒人要」待業4年才醒悟：放下身段別讓學歷成詛咒

小吃攤工讀生搞上闆娘傳「想親一個」店後大膽擁吻全被拍…老闆氣提告

