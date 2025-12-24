茗香園老闆涉洗錢30億…剛買的千萬保時捷911月底法拍

社會中心／台北報導

羅男名下今年才出廠的保時捷「911 CARRERA GTS」跑車，將於年底進行法拍。（圖／翻攝自「法務部行政執行署士林分署」網站）

檢警偵辦第三方支付平台「Hero Pay」涉嫌洗錢案，查出其中一名羅姓主嫌竟是台北東區知名港式餐廳「茗香園冰室」負責人。該集團半年內替博弈集團經手近30億元金流。為追徵犯罪所得，檢方查扣羅男名下今年才出廠的保時捷「911 CARRERA GTS」跑車，並囑託行政執行署士林分署於12月30日公開拍賣，所得將全數充公。

台北地檢署日前指揮刑事局偵辦「Hero Pay」第三方支付平台案，調查發現該平台涉嫌為東南亞線上博弈集團提供洗錢管道。短短半年間，經手金額高達將近30億元，光是手續費獲利就超過3億元。

此外，「Hero Pay」不只替博弈集團洗錢，本身也在經營賭博網站。檢警於今年9月發動搜索，在水房查扣20萬顆泰達幣總價約600萬元台幣等，並拘提羅男、黃女等核心幹部到案；檢方複訊後，懷疑2人背後恐怕還有更高層級的影武者，向法院聲押禁見獲准。

令外界震驚的是，羅男同時也是東區名店「茗香園冰室」的經營者，該店以絲襪奶茶、菠蘿油等道地港點聞名；至於黃女則是中山區「東引快刀手」的負責人，人氣同樣不在話下，2店分別靠著港點和麵食在北市餐飲圈闖出名號。不過，檢方強調，餐飲事業經營與本案洗錢行為應分開看待，目前針對涉案的不法金流進行司法調查。

專案小組在追查金流時，發現羅男疑似利用犯罪所得購置多項高價資產，其中包含一輛今年1月才出廠的銀色保時捷911 Carrera GTS跑車。該車結合新世代油電科技與數位座艙，擁有2門4座配置，新車市價落在900萬至1100萬元之間。檢方認定該車屬不法所得，依法查扣後囑託士林分署進行變價拍賣。

士林分署公告，該輛保時捷將於12月30日正式拍賣。當日上午10時至10時30分開放民眾鑑賞車況，隨後於10時30分開標。有意競標者需攜帶身分證登記並領取號碼牌，得標者須當場以現金、匯款或信用卡繳清價金。此輛幾近全新的超跑進入法拍市場，預計將吸引不少買家關注，拍賣所得將用於償付其犯罪所得。

