茗香園老闆「年初新買千萬保時捷911」遭法拍…最終以865萬元拍出

社會中心／台北報導

羅男今年初新購的保時捷「911 Carrera GTS」以865萬元拍定。（圖／翻攝自「法務部行政執行署士林分署」網站）

刑事局破獲大型第三方支付洗錢案，驚見台北知名港式餐廳「茗香園冰室」負責人羅以翔，夥同人氣麵店「東引快刀手」負責人黃秀蓉，涉嫌利用自創的「Hero Pay」平台為東南亞博弈集團洗錢。該集團短短幾年經手金額逾259億元，不法獲利超過5億元。檢警經長期蒐證逮獲35人，羅、黃2人已遭羈押，羅男名下市值千萬的保時捷跑車，昨（30）日由法務部行政執行署士林分署以865萬元拍定。

羅以翔與黃秀蓉表面上經營高人氣餐飲名店，私下卻化身跨境洗錢首腦。羅以翔創立「Hero Pay」第三方支付平台，專門串接中國、日本及印度等地的非法博弈網站與詐騙集團，協助處理人民幣、盧比、日圓的「入金」、「出金」及轉帳業務，並利用虛擬貨幣隱匿金流。統計自2021年6月至今年9月，該集團洗錢總額高達259億餘元，光是從中抽取的手續費獲利就超過5億元。

廣告 廣告

檢警鎖定該集團將洗錢水房藏匿於台北市內湖區某商辦大樓，經數月跟監蒐證，於今年9月10日發動首波搜索，針對水房及幹部住處進行攻堅，隨後於10月發動第2波行動。專案小組共拘提主嫌羅以翔、黃秀蓉及工程師、員工等計35名犯嫌到案，並查扣電腦主機、手機及大量帳冊等關鍵證物。

為追徵犯罪所得，刑事局大動作清查名下資產。除第1波查扣現金2009萬元、凍結帳戶3686萬元及虛擬貨幣1088萬元外，後續更在羅、黃二人使用的4個銀行保管箱內，起出新台幣1773萬元現金及名牌首飾。加計同步查扣的保時捷、凌志、賓士等豪車及不動產，總計扣案不法所得價值約新台幣1億3千萬餘元。

其中，羅以翔今年初才購入、原價975萬元起跳的保時捷「911 Carrera GTS」跑車，被檢方認定為犯罪所得，囑託行政執行署士林分署進行拍賣。昨（30）日拍賣會上吸引買家競標，最終以865萬元順利拍出，所得款項將全數繳入國庫。

