茗香園老闆「斜槓」第三方支付經手259億 名下911保時捷遭法拍

知名港茶餐廳「茗香園」負責人羅以翔與「東引快刀手」負責人黃秀蓉，2人「斜槓」第三方博弈網站「Hero Pay」。（圖／翻攝畫面）

知名港茶餐廳「茗香園」負責人羅以翔與「東引快刀手」負責人黃秀蓉，2人被爆出「斜槓」創立經營非法第三方博弈網站「Hero Pay」，負責協助博弈網站出金、入金等業務，從中抽取手續費，經營4餘年時間，經手金額上看259億餘元，不法獲利粗估至少5億餘元。而羅以翔名下，今年初才牽車的保時捷911名車，也因被認定為不法所得，今日上午於執行署士林分署依法拍賣。

據了解，41歲的羅以翔與39歲的黃秀蓉2人熟識已久，並各自經營知名度頗高的餐廳，2人卻「斜槓」經營非法第三方支付平台，利用虛擬貨幣洗錢，看準博弈網站出金、入金均可以抽取手續費，於台灣創立「Hero Pay」，為避免遭到警方查緝，羅男等人鎖定國外博弈網站，試圖躲避查緝，串接中國、日本與印度等非法第三方支付平台與博弈網站，協助操作人民幣、盧比、日圓等出入金業務，每次交易均可從中抽得千分之二至千分之八的手續費。

羅男也在台創立公司，以每月14萬元之租金於北市內湖區租下整層辦公室，招聘員工，以三班制之制度24小時進行線上服務，以確保出入金之品質，員工粗估除每月底薪外，還可獲得相當可觀之分紅。警方今年9月持搜索票前往羅男與黃女家中搜索，同時查扣電腦、手機、20萬顆泰達幣(市價約600萬元)與在保險櫃內查扣將近1800萬元現金等相關證物，並拘提羅男、黃女與員工等35名員工到案。

其中羅以翔與黃秀蓉複訊後遭法院羈押至今，而羅以翔名下、今年初才剛成交的保時捷911 Carrera GTS，市值約1000萬餘元，也被認定為不法所得，於今日上午於行政院執行署士林分署進行法拍。

羅以翔名下911保時捷被認定為不法所得遭法拍。（圖／翻攝畫面）

