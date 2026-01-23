「茗香園」博弈水房案新進展！滯外股東、主管終於歸國 檢警拘提2人到案

「茗香園冰室」老闆羅以翔涉嫌幫國外博弈公司洗錢，公司股東、部門主管之前滯外未歸，檢警昨日拘提到案將移送地檢署複訊。呂志明攝



知名港式飲茶餐廳「茗香園冰室」負責人羅以翔及「東引快刀手」負責人黃秀蓉，涉嫌成立豪杰公司，利用「HEROPAY」支付系統替國外博弈網站洗錢，還自行架設網站「RICH11」經營賭博，日前遭到起訴。豪杰公司徐姓股東、涂姓部門主管之前滯外未歸，近期終於歸國，檢警昨（1/22）日對兩人住居所共3處發動第二波搜索，並拘提兩人到案說明，今日將移送地檢署複訊。

調查指出，羅以翔自2020年8月起，出資購買支付平台系統原始碼，並招募黃威儒、許富雄、蕭立偉等3名技術人員，負責將支付平台系統介接到位於中國、日本及印度等地區的博弈網站。羅以翔還找來黃秀蓉當財務及秘書，利用「茗香園冰室」餐廳名義承租辦公室當據點，裝設各項設備，成立水房「豪杰公司」，陸續招募陳玫含等30人加入擔任員工。

廣告 廣告

「茗香園冰室」老闆羅以翔日前遭起訴，移審台北地院後獲准以500萬元交保。資料照。呂志明攝

檢調發現，羅以翔與第三方支付業者、人頭帳戶收款業者及博弈網站業者簽立代收、代付文件，取得金鑰完成對接，架起第三方支付「MATCHPAY」及第四方支付「HEROPAY」平台，替博弈網站洗錢。羅以翔發現有利可圖，還於2022年6月增設賭博營運機房部門，自行經營博弈網站「RICH11」，提供百家樂、老虎機、體育等賭博賽事及遊戲，提供賭客遊玩。

檢調查出，當賭客在「RICH11」及境外博弈網站申請入金時，「HEROPAY」系統就會將該筆訂單的金額及匯入帳戶，發給上游第三方支付業者或人頭帳戶收款業者。業者收到錢後，會由跑分員（即人頭戶使用人）或其上線將錢匯集到虛擬貨幣電子錢包或指定的國內外帳戶，再透過「HEROPAY」系統向博弈網站業者回傳訊息，告知交易成功與否。

檢調查獲，豪杰公司自2021年7月至2025年9月9日為止，經營「RICH11」博弈網站及為其他非法博弈網站代收代付，洗錢共306億9489萬9325元。全部不法所得不僅是羅以翔個人獲利及豪杰公司營運資金的來源，還作為「東引快刀手」餐廳（羅以翔為實際負責人）的備援資金。

羅以翔涉嫌從事博弈、洗錢，警方日前搜出他藏放的大量現金。刑事局提供

羅以翔涉嫌從事博弈、洗錢，集團購置的豪車保時捷911 Carrera GTS也遭查扣變賣。士林分署提供

北檢今年1/5起訴羅以翔、黃秀蓉等35名成員，並將在押的兩人移審台北地院，檢察官指出本案仍有幹部滯外未歸，認定兩人有勾串共犯供述與證人證詞的可能，主張應繼續羈押禁見。但法官認為，相關證據已獲得保全，諭知羅以翔500萬元交保，黃秀蓉20萬元交保。

北檢加緊追查其餘幹部，檢察官昨（1/22）日指揮高雄市政府警察局刑事警察大隊、刑事警察局國際刑警科、臺北市政府警察局南港分局等單位，搜索徐姓股東、涂姓部門主管的住居所共3處，並拘提兩人到案說明，將於今日下午移送地檢署複訊，全案仍在溯源調查中。

更多太報報導

博弈、洗錢逾306億！「茗香園冰室」老闆500萬交保 檢警追查集團在逃幹部

經營賭博、洗錢306億！「茗香園冰室」、「東引快刀手」2老闆起訴求重刑

茗香園老闆涉洗錢259億！金庫打開超驚人 保時捷拍出價格曝光