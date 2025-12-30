茗香園、東引快刀手老闆涉洗錢259億！名下市值千萬保時捷911遭法拍

警方搜索位於內湖昇恆昌附近的水房，當時員工正要開始上班。翻攝畫面

台北東區港式茶餐廳「茗香園冰室」老闆羅以翔（41歲）、宵夜名店「東引快刀手」老闆黃秀蓉（39歲），涉嫌利用地下第三方支付平台「HEROPAY」，替線上博弈集團洗錢高達259億元，從中賺取超過5億手續費。檢警目前已拘提35人到案，羅、黃2人羈押中，而羅以翔今年1月才以贓款入手的超新「保時捷911」，今（30日）上午也被送上執行署士林分署法拍。

羅以翔與黃秀蓉兩人在餐飲界知名度頗高，羅以翔是台北東區港式茶餐廳「茗香園冰室」負責人；黃秀蓉則是宵夜名店「東引快刀手」負責人，兩間都是美食排隊店，老闆卻「斜槓」洗錢集團台灣區首腦，消息曝光後一度在飲食圈引發議論。

廣告 廣告

刑事警察局國際科調查，羅以翔以每月14萬左右租金租下台北市內湖區大樓做為水房，員工分三班、24小時上班。專案小組蒐證多時，9月10日持搜索票，同步搜索水房據點及羅以翔、黃秀蓉住處，查扣電腦、工作、20萬顆泰達幣等證物，並在保險櫃內扣走1800萬元現金。

羅以翔、黃秀蓉及財務、會計幹部等20人同步被拘提到案，羅以翔、黃秀蓉分別遭羈押；專案小組隨後再透過數位鑑識擴大追查，陸續拘提工程師與員工，共計35名嫌犯。

羅以翔以贓款購買的保時捷911遭法拍。翻攝畫面

檢警調查發現，「HEROPAY」水房透過系統串接中國、日本、印度等地的非法第三方支付平台與線上博弈網站，協助操作人民幣、日圓、盧比等幣別的「入金、出金、上分、出款」流程，並從中抽取千分之二至千分之八手續費，其中也夾雜大量詐騙被害人款項。

警方清查，該集團自2021年6月起至2025年9月止，洗錢總金額高達259億元，不法獲利超過5億元。為防堵贓款流失，檢警同步聲請扣押，查扣現金新台幣2000萬餘元、凍結帳戶約3600萬元、虛擬貨幣折合約1000萬元，並查扣保時捷、賓士、凌志等名車3輛、不動產1處，以及大量手機、電腦與存摺，市值約1.3億元。

東引快刀手、茗香園冰室2負責人收押禁見。圖／翻攝自Google街景

同案中，Hero Pay集團多名幹部與職員也遭約談，其中營運組、代收代付幹部分別以10萬元交保，其餘16名員工則以3萬元交保，全數限制出境、出海。

此外，台北地檢署為避免查扣物久置貶值、影響被害人日後求償權益，已囑託行政執行署士林分署，將羅以翔以不法所得購買的保時捷911 Carrera GTS依法變價拍賣。該車為2025年1月出廠，市價超過1000餘萬，今天上午10點半的拍賣廣邀民眾到場賞車，吸引不少車迷關注。



回到原文

更多鏡報報導

淡水24歲男阿嬤古厝製毒「抽菸釀爆炸」燒成焦屍 3同夥不救也出事

獨家／蕭姓騎士遭張文割喉補償僅180萬 UG老闆低調捐100萬「指定給他」

「殺人都不一定死刑」內湖人妻19刀開膛剖肚 女兒手寫信哀問：媽媽憑什麼要被殺