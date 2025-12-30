茗香園、東引快刀手老闆「Hero Pay」洗錢259億！ 內科機房遭攻堅

茗香園、東引快刀手老闆涉嫌洗錢259億，內湖機房遭攻堅。 (圖／TVBS)

知名港式餐廳茗香園及小吃店東引快刀手的羅姓和黃姓負責人，涉嫌利用非法第三方支付系統「Hero Pay」協助跨國洗錢，四年間洗錢金額高達259億元，不法所得超過5億元。警方已於9月將兩人收押，並突襲位於台北市內湖科技園區的洗錢據點，查扣兩千多萬現金及一輛價值約900萬元的保時捷跑車，該跑車已以865萬元價格被拍賣。這起案件揭露了知名餐飲業者背後的不法洗錢活動。

茗香園、東引快刀手老闆涉嫌洗錢259億，內湖機房遭攻堅。 (圖／TVBS)

檢警持續追查發現，羅姓負責人在中國大陸、日本、印度等地經營網路博弈娛樂城，將不法所得流入娛樂城後，再利用非法的「Hero Pay」系統將儲值金轉為虛擬貨幣，最後轉成新台幣。這個洗錢過程在四年間處理超過259億元的資金，兩名負責人從中收取超過5億元的手續費。

警方在突襲行動中，荷槍實彈、全副武裝進入位於台北市內湖科技園區的商辦進行攻堅。這個洗錢據點外表裝潢氣派，門口擺放著大大小小的公仔，讓人難以想像是犯罪集團的活動場所。據點內的人員在警方突襲時嚇到不知所措。

國際刑警科第二隊隊長陳思翰表示，該集團安排機手輪班24小時處理入金出金的問題，據計算每天洗錢金額大約都超過1億元。警方在清查這些人頭帳戶的金流時，也發現有來自各國詐騙被害人的贓款。由於洗錢規模實在太龐大，警方除了查扣各種不法所得外，光是現金保管箱就扣了1000多萬元。

雖然警方清查結果顯示茗香園和東引快刀手兩家店並未被用來洗錢，但知名店家負責人的主業竟然是洗錢，這樣的發現恐怕仍會讓消費者產生疑慮。警方懷疑還有其他共犯尚未落網，將持續追查此案。

《TVBS》新聞提醒您：

◎未經判決確定，應推定為無罪。

