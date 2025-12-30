茗香園.東引快刀手闆涉用Hero Pay洗錢 金流達259億警逮35人

社會中心／綜合報導

台北知名餐廳〝茗香園冰室〞以及〝東引快刀手〞的兩位負責人，創辦非法第三方支付平台「HEROPAY」替線上博弈集團洗錢高達259億元，從中賺取超過5億元手續費，雙雙遭到羈押，警方也抄掉他們位在內湖科技園區的洗錢水房，逮捕35名員工。

除暴特勤隊強勢攻堅，抄掉這處隱身在內湖科技園區的洗錢水房。除暴特勤隊vs.水房員工：「不要動。」警方直搗黃龍，查扣現金、豪車、不動產，其中這輛新車價超過1100萬元的保時捷911 CARRERA GTS也被執行署拿來法拍，最後民眾以865萬元得標。得標民眾vs.記者：「我是自己開（自己開喔），（865萬這個價格怎麼樣），還好啦（還好）喜歡就買。」而這台保時捷原本的車主大有來頭，是知名餐廳茗香園的老闆羅以翔，不過他因為涉及跨國洗錢，遭到羈押禁見，愛車才會被法拍。

茗香園老闆身兼洗錢水房首腦，還找來多年好友，東引快刀手的負責人黃秀蓉擔任水房會計，負責管錢管帳警方調查，羅以翔創辦HEROPAY，用來串接中國、日本、印度等地的非法第三方支付平台，及賭博網站，協助處理人民幣、日圓、盧比的入金、出金等需求，幫博弈集團洗錢，從中抽取高額手續費牟利。國際刑警科第二隊隊長陳思翰：「這個水房幫忙洗錢之後，他獲利來源是這個錢，到最後結算獲利的時候，會以泰達幣的方式交到幣商那裡，然後他們再跟他換新台幣，就可以存到銀行保管箱，就會變現金等。」









HEROPAY從民國110年6月創立以來，洗錢金額超過259億元，光是手續費就讓水房獲利5億多元，茗香園、東引快刀手的兩位老闆，把餐廳經營的有聲有色，但正當生意不好好做，跑去斜槓洗錢，走上歪路，終究還是難逃法網。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

