茗香園.東引快刀手2負責人涉洗錢 賺逾5億雙雙羈押

台北知名餐廳〝茗香園冰室〞以及〝東引快刀手〞的兩位負責人，創辦非法第三方支付平台「HEROPAY」，替線上博弈集團洗錢高達259億元，從中賺取超過5億手續費，雙雙遭到羈押，警方日前也抄掉他們位在內湖科技園區的洗錢水房，逮捕35名員工。

除暴特勤隊強勢攻堅，抄掉這處隱身在內湖科技園區的洗錢水房。除暴特勤隊vs.水房員工：「不要動。」警方直搗黃龍，當場查扣現金、豪車、不動產，總價值共1億3千萬元，但實際上不法獲利高達5億元，他們透過非法第三方支付平臺HEROPAY，幫國外博弈網站洗錢，而HEROPAY的創辦人，就是知名茶餐廳茗香園的老闆羅以翔。

茗香園、東引快刀手闆涉用「Hero Pay」洗錢 金流達259億抄掉水房35人

茗香園、東引快刀手闆涉用「Hero Pay」洗錢 金流達259億抄掉水房35人（圖／民視新聞）

茗香園老闆身兼洗錢水房首腦，還找來多年好友，東引快刀手的負責人黃秀蓉擔任水房會計，負責管錢管帳。警方調查，HEROPAY串接中國、日本、印度等地的非法第三方支付平台及賭博網站，協助處理人民幣、日圓、盧比的入金、出金等需求，幫博弈集團洗錢，並從中抽取高額手續費牟利。國際刑警科第二隊隊長陳思翰：「這個水房幫忙洗錢之後，他獲利來源是這個錢，到最後結算獲利的時候，會以泰達幣的方式交到幣商那裡，然後他們再跟他換新台幣，就可以存到銀行保管箱，就會變現金等。」HEROPAY從民國110年6月創立以來，洗錢總額達新臺幣259億餘元，不法獲利超過5億元，警方清查金流來源時，還發現裡頭包含大量詐騙被害人的款項。









茗香園、東引快刀手的兩位老闆，把餐廳經營的有聲有色，但正當生意不好好做，跑去斜槓洗錢，不法獲利5億元，走上歪路，終究還是難逃法網。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

