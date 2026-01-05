「茗香園」老闆架第三方支付洗錢306億！北檢偵結起訴35人
[Newtalk新聞] 知名餐飲茗香園冰室、東引快刀手負責人羅以翔，涉嫌與35人共組「水房」豪杰公司架設「HEROPAY」支付系統，替博弈集團進行中國、印度、日本、台灣跨國洗錢，金額高達306億餘元，台北地檢署今日偵結，依賭博、洗錢、組織犯罪起訴羅以翔等35名被告。
起訴書指出，羅男自2020年起出資購得支付平台系統原始碼，架設「HEROPAY」支付系統，並招募技術人員、財務人員與大量員工，替非法博奕網站掩飾、隱匿不法資金，並從中牟取私利，並以「茗香園冰室」名義租用辦公室當成據點避免被查緝。
隨後更成立「豪杰公司」以MATCHPAY第三方支付方式協助中、日、印3地博弈網站洗錢，並在2022年6月增設賭博營運機房部門，經營「RICH11」賭博網站，自行經營百家樂、老虎機及體育博弈。
檢方追查發現，自2021年7月至2025年9月間，累計洗錢金額達306億9489萬餘元。專案小組查扣現金、虛擬資產、不動產及車輛等犯罪所得，價值逾1億3465萬元，並聲請法院依法全數沒收。其中羅男被依組織犯罪防制條例、刑法賭博罪及洗錢防制法等罪名起訴，具體求處9年6月以上有期徒刑。
北檢另對負責財務、技術及部門管理的5名核心成員，分別求處5年至6年以上不等徒刑，其餘成員亦一併起訴。檢方指出，仍將持續清查是否另有未曝光共犯，另案擴大偵辦。
