「茗香園」老闆淪洗錢首腦！內湖「24小時水房」曝光

社會中心／李筱舲報導



台北知名餐廳「茗香園冰室」及「東引快刀手」的兩位負責人，涉嫌以自創的第三方支付平台「HEROPAY」替線非法博弈網站和詐騙集團洗錢。經警方調查，其金額高達259億元，並從中非法獲取5億元。檢警日前攻堅位於內湖的「暗藏洗錢水房」，逮獲負責人等35人，並查扣大量資產。









「茗香園」老闆淪非法洗錢首腦…內湖24小時水房推滿金「1.3億」遭查扣

國際刑警科隊長指出，嫌犯利用水房洗錢後，會以泰達幣的方式交到幣商換成新台幣。（圖／民視資料照）





日前刑事局接獲情報，茗香園老闆羅男身兼洗錢水房首腦，並找了東引快刀手的負責人黃秀蓉擔任水房會計，負責管錢管帳警方調查。羅男在台灣創辦第三方支付平台「HEROPAY」，專門串接中國、日本、印度等地的非法博弈網站和詐騙集團，進行人民幣、日圓、盧比的等金流洗錢操作，還從中非法獲利高額手續費。國際刑警科第二隊隊長陳思翰：「這個水房幫忙洗錢之後，他獲利來源是這個錢，到最後結算獲利的時候，會以泰達幣的方式交到幣商那裡，然後他們再跟他換新台幣，就可以存到銀行保管箱，就會變現金等。」。

廣告 廣告

「茗香園」老闆淪非法洗錢首腦…內湖24小時水房推滿金「1.3億」遭查扣

檢警經於今年9、10月發動兩波攻堅，拘提羅男及工程師等35人，羅男隨後遭檢方聲押獲准。（圖／民視資料照）

主嫌羅男為了消化龐大的交易量，以科技公司為掩護在內湖承租整層的豪華商辦，設立「洗錢水房」總部，不僅採24小時三班制運作，更以固定薪資及「交易分紅」誘使員工協助犯罪，建構龐大地下金融體系。檢警經數月搜證，於今年9、10月發動兩波攻堅，拘提羅男及工程師等35人，羅男隨後遭檢方聲押獲准。警方現場查扣羅男名下資產，包括現金236萬元，銀行存款3686萬元、虛擬貨幣1088萬元及保險箱搜出的1773萬元現金，查扣不法所得總計逾1.3億元。

「茗香園」老闆淪非法洗錢首腦…內湖24小時水房推滿金「1.3億」遭查扣

警方現場查扣羅男名下資產，不法所得總計逾1.3億元。（圖／民視資料照）

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：「茗香園」老闆淪非法洗錢首腦…內湖24小時水房推滿金「1.3億」遭查扣

更多民視新聞報導

台裔囡仔身價破5600億！成「富比世」最年輕富豪

首屆「軍中情人」名單曝光！意外釣出「女神」留言

200萬買0050怎分配？All in派：川普發瘋勝率高！

