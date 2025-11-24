茨城塑膠工廠大火失控 黑煙竄天延燒8小時不滅





日本茨城縣塑膠工廠， 大火燒了8個小時還沒有撲滅。

火勢不段上竄，火焰高度非常驚人。這是在日本茨城縣的一家工廠，昨天晚間11點多有目擊者向消防通報，表示遠處的天空被燒的一片通紅，消防單位出動十輛消防車搶救，但到目前為止，火警發生超過八小時，火勢還是持續延燒。

最新畫面可以看到，濃煙不斷向上，火勢沒有被撲滅的跡象，推估目前已有一萬平方公尺的範圍被燒毀。

根據警方表示，起火的是一家塑膠加工工廠，建築內有大量準備回收的廢棄塑膠物品等，因此現場可能飄散有害氣體，要多加留意。

