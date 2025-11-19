▲茨城秋季魅力全面綻放，新蕎麥、銀杏祭與龍神峽紅葉打造最美旅遊盛景。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／綜合 報導】茨城縣以豐富的秋季風情與深厚的人文底蘊，每到11月總能以獨特景緻吸引旅人前來探訪。從香氣馥郁的常陸秋蕎麥、新蕎麥祭的限定美味，到黃金銀杏大道包圍的歷史館，再到龍神峽壯麗的楓紅峽谷，多元的自然、人文與節慶活動，共同交織成專屬茨城的秋季魅力。

在日本全國享有盛名的「常陸秋蕎麥」，是許多蕎麥名店一致指名的最高級玄蕎麥品種。產自茨城北部的蕎麥帶有濃郁香氣與淡淡甘甜，以此製作的蕎麥麵口感滑順、嚼勁十足，被譽為「玄蕎麥的最高峰」。每年秋季正值新蕎麥產季，常陸太田市將於11月29日在「茨城蕎麥麵之會 金砂交流館」舉辦一日限定的新蕎麥祭。旅人不僅能在自然美景與紅葉環繞中品嚐當季最新鮮的蕎麥麵，也能藉由當地傳統與職人技藝，感受最道地的茨城秋天風味。

而位於水戶市的「茨城縣立歷史館」同樣是秋季旅遊不可錯過的亮點。歷史館腹地廣大，園區保留多座跨時代的重要建築，包括江戶時期農家、明治時代的洋風校舍與舊水戶農業高等學校，形成了濃厚的時代景觀。每到銀杏轉金的季節，園區主大道化身為一條氣勢恢宏的金黃隧道，與木造建築相映成趣，讓人彷彿走進明治時代的老照片中。今年的「歷史館銀杏節」自11月1日至24日舉行，期間不僅有工藝市集、音樂演出、在地美食攤位，更設置夜間點燈與光雕秀，讓銀杏在夜色中綻放迷人光影。園區並提供餐飲與紀念品選購空間，對於攝影愛好者與親子遊客而言，都是一處能將自然、美食與文化一次收進旅程的絕佳景點。

此外，茨城北部的「龍神峽」則以雄偉的自然景觀聞名。歷經漫長歲月雕刻而成的 V 字斷崖峽谷沿著原始林延伸十多公里，四季更迭皆呈現不同風貌，其中最令人期待的莫過於11月的楓紅時節。溪谷兩側的山林逐漸染上深紅與金黃，與岩壁和清澈溪水交織成多層次的秋色美景，而橫越峽谷的「龍神大吊橋」更是欣賞紅葉的最佳視角。為迎接一年中最美的季節，當地每年舉辦「龍神峽紅葉祭」，活動包括週六限定夜間點燈、Instagram攝影投稿抽獎、手機版 QR 集章行動等，讓旅人能以不同方式深入探索這片自然奇景。夜晚在燈光加持下的楓紅景色更顯浪漫，吸引許多攝影玩家特地前往取景。對於喜愛自駕的旅人而言，從東京出發約兩個多小時即可抵達，停車空間充裕，交通便利。

從味蕾到視覺，從文化到自然，茨城縣的秋季有著令人難忘的豐富面貌。無論是想品嚐新鮮香氣四溢的常陸秋蕎麥，欣賞金黃銀杏與明治建築交織的夢幻景致，或走進龍神峽紅葉鋪展的壯麗大自然，都能在這片土地上找到屬於秋天的最佳風景。茨城以獨有的魅力邀請旅人前來，共度一年中最詩意的季節。

為迎接這段最美的時節，當地每年都會舉辦「龍神峽紅葉祭」，活動為期一整個月，內容充滿在地特色：夜間點燈（週六限定）

每週六會配合夜間點燈延長開放至 20:00。夜色與紅葉交錯出的光影，與白天完全不同，特別值得喜歡拍照的旅人前往。 Instagram 攝影投稿活動

只要拍下「龍神峽」、「龍神大吊橋」或「紅葉祭」相關美景並加上指定標籤，即可參加投稿。大獎甚至有「高空彈跳免費券」，另外還有常陸太田市的地方特產組合。 龍神峽 QR 集章行動（手機版）

旅人可以利用智慧型手機掃描市內 25 個景點的 QR code。只要累積 3、5、10、20 處，就能參加抽獎，最大獎是價值20,000 日圓的特產禮盒。途中包含餐廳、直賣所、溫泉與道之驛等，讓旅程多了探索與互動的小樂趣。