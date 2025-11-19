茨城秋季魅力全面綻放 新蕎麥、銀杏祭與龍神峽紅葉打造最美旅遊盛景
【互傳媒／記者 蘇彩娥／綜合 報導】茨城縣以豐富的秋季風情與深厚的人文底蘊，每到11月總能以獨特景緻吸引旅人前來探訪。從香氣馥郁的常陸秋蕎麥、新蕎麥祭的限定美味，到黃金銀杏大道包圍的歷史館，再到龍神峽壯麗的楓紅峽谷，多元的自然、人文與節慶活動，共同交織成專屬茨城的秋季魅力。
▲茨城秋季魅力全面綻放，新蕎麥、銀杏祭與龍神峽紅葉打造最美旅遊盛景。
在日本全國享有盛名的「常陸秋蕎麥」，是許多蕎麥名店一致指名的最高級玄蕎麥品種。產自茨城北部的蕎麥帶有濃郁香氣與淡淡甘甜，以此製作的蕎麥麵口感滑順、嚼勁十足，被譽為「玄蕎麥的最高峰」。每年秋季正值新蕎麥產季，常陸太田市將於11月29日在「茨城蕎麥麵之會 金砂交流館」舉辦一日限定的新蕎麥祭。旅人不僅能在自然美景與紅葉環繞中品嚐當季最新鮮的蕎麥麵，也能藉由當地傳統與職人技藝，感受最道地的茨城秋天風味。
▲茨城秋季魅力全面綻放，新蕎麥、銀杏祭與龍神峽紅葉打造最美旅遊盛景。
而位於水戶市的「茨城縣立歷史館」同樣是秋季旅遊不可錯過的亮點。歷史館腹地廣大，園區保留多座跨時代的重要建築，包括江戶時期農家、明治時代的洋風校舍與舊水戶農業高等學校，形成了濃厚的時代景觀。每到銀杏轉金的季節，園區主大道化身為一條氣勢恢宏的金黃隧道，與木造建築相映成趣，讓人彷彿走進明治時代的老照片中。今年的「歷史館銀杏節」自11月1日至24日舉行，期間不僅有工藝市集、音樂演出、在地美食攤位，更設置夜間點燈與光雕秀，讓銀杏在夜色中綻放迷人光影。園區並提供餐飲與紀念品選購空間，對於攝影愛好者與親子遊客而言，都是一處能將自然、美食與文化一次收進旅程的絕佳景點。
此外，茨城北部的「龍神峽」則以雄偉的自然景觀聞名。歷經漫長歲月雕刻而成的 V 字斷崖峽谷沿著原始林延伸十多公里，四季更迭皆呈現不同風貌，其中最令人期待的莫過於11月的楓紅時節。溪谷兩側的山林逐漸染上深紅與金黃，與岩壁和清澈溪水交織成多層次的秋色美景，而橫越峽谷的「龍神大吊橋」更是欣賞紅葉的最佳視角。為迎接一年中最美的季節，當地每年舉辦「龍神峽紅葉祭」，活動包括週六限定夜間點燈、Instagram攝影投稿抽獎、手機版 QR 集章行動等，讓旅人能以不同方式深入探索這片自然奇景。夜晚在燈光加持下的楓紅景色更顯浪漫，吸引許多攝影玩家特地前往取景。對於喜愛自駕的旅人而言，從東京出發約兩個多小時即可抵達，停車空間充裕，交通便利。
從味蕾到視覺，從文化到自然，茨城縣的秋季有著令人難忘的豐富面貌。無論是想品嚐新鮮香氣四溢的常陸秋蕎麥，欣賞金黃銀杏與明治建築交織的夢幻景致，或走進龍神峽紅葉鋪展的壯麗大自然，都能在這片土地上找到屬於秋天的最佳風景。茨城以獨有的魅力邀請旅人前來，共度一年中最詩意的季節。
為迎接這段最美的時節，當地每年都會舉辦「龍神峽紅葉祭」，活動為期一整個月，內容充滿在地特色：夜間點燈（週六限定）
每週六會配合夜間點燈延長開放至 20:00。夜色與紅葉交錯出的光影，與白天完全不同，特別值得喜歡拍照的旅人前往。 Instagram 攝影投稿活動
只要拍下「龍神峽」、「龍神大吊橋」或「紅葉祭」相關美景並加上指定標籤，即可參加投稿。大獎甚至有「高空彈跳免費券」，另外還有常陸太田市的地方特產組合。 龍神峽 QR 集章行動（手機版）
旅人可以利用智慧型手機掃描市內 25 個景點的 QR code。只要累積 3、5、10、20 處，就能參加抽獎，最大獎是價值20,000 日圓的特產禮盒。途中包含餐廳、直賣所、溫泉與道之驛等，讓旅程多了探索與互動的小樂趣。
其他人也在看
傳中國赴日機票「取消近50萬張」 旅日達人：大家應該知道要做什麼了吧
中國北京當局不滿日本首相高市早苗的「台灣有事說」，對中國公民發出公告要求「避免赴日」，中國3大國籍航空也開放免費取消機票。今（18日）有消息指出，截至目前已有超過49萬張赴日機票被取消。旅日達人林氏璧分析，若情勢持續緊張，退票的人可能越來越多，「大家應該知道要做什麼了吧」。鏡週刊Mirror Media ・ 20 小時前
不是日本！這國家「中國客變少了」 當地人鬆口氣讚：挺好的
日本首相高市早苗7日在國會答辯中明確指出，台海若爆發武力衝突，可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，等同日本可能出兵，發言引起中國強烈反彈，罕見發布「禁日令」呼籲公民暫時勿前往日本。其實不僅日本，前往泰國旅遊的中國人也大幅度下滑，但比起政府的頭痛，泰國人卻開心表示「其實挺好的」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
不是日本！陸客減少去「1國家」當地人讚爆：挺好的
不是日本！陸客減少去「1國家」當地人讚爆：挺好的EBC東森新聞 ・ 1 天前
這國家「中國客變少」政府頭痛！當地人超誠實：其實挺好的…
國際中心／周希雯報導中日關係近期又變得緊繃，日本新任首相高市早苗針對「台灣有事」發出的言論，直接觸動中國當局敏感神經，不僅透過官媒大肆批判，還呼籲自家人民避免赴日，祭出一系列反日手段試圖施壓。然而不僅是日本，到訪泰國的中國人數也明顯銳減，雖然政府極力想拚觀光，但不少泰國人卻不以為此，甚至認為中國遊客減少「其實挺好的」，泰國政府與民間的態度形成強烈對比。民視 ・ 5 小時前
交通部觀光署十大觀光亮點獎出爐 阿里山二延平步道、武陵農場...TOP 10必去台灣景點一次看！｜【旅遊攻略】
交通部觀光署攜手中央部會、地方政府與民間團體，共同推動第2屆「觀光亮點獎」，從全台52個單位推薦的191處特色景點中，經百萬民眾票選與專家評審，選出「十大觀光亮點」與「最佳國際推薦」、「最佳國旅創新」、「最佳人氣」等32項榮耀。Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 小時前
「命中注定我愛你」取景地飄臭味！韓客崩潰 多年未清理
石門水庫薑母島因偶像劇「命中注定我愛你」聲名大噪，吸引眾多遊客前往一探究竟。這座被群山環繞、有著船隻停靠和釣魚人影的小島，去年吸引了超過8萬名遊客。然而，近期有韓國觀光客反映島上出現惡臭問題，經調查發現是因化糞池6年未清理所致。目前相關單位已迅速處理，但島上部分設施老舊問題仍待解決，以維持觀光品質及居民生活環境。TVBS新聞網 ・ 3 天前
抵制行動開始！ 大陸多家旅行社已停賣赴日產品
日本首相高市早苗的「台灣有事論」，持續發酵，就在大陸外交部與大陸文旅部，一方面提升對日本的旅遊警示，一方面警告大陸民眾，不要去日本旅遊之後，日本共同社報導，大陸方面已經有多家大型旅行社，從今（17）日中廣新聞網 ・ 1 天前
(影) 難得中日看法一致! 中宣布旅遊禁令 日大力支持 「斯坦」兄弟也專刁陸客
[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗日前出席國會質詢時，強調「台灣有事」可能構成日本「存立危機事態」，暗示日本可能動用「集體自衛權」介入台海衝突，相關言論引發中國官方強烈不滿。為了對日本旅遊業進行報復，北京當局近期發布公開建議，呼籲中國民眾暫時停止赴日旅遊。沒想到，該項建議不只遭到中國民眾無視，還得到日本網友的廣泛支持，希望中國全面禁止不遵守國際禮儀的國民出國旅遊。 推主「墓碑科技」透過 X 發布推文指出，為了反制高市早苗的涉台言論，中國外交部近期提出公開建議，以「可能涉及人身安全重大風險」為由，要求國內民眾停止前往日本旅遊，並向國內航空公司施壓，要求免費取消飛往東京、大阪等地的航班，試圖打擊日本的觀光旅遊產業。隨後，中國東方航空也呼應政府要求，免費開放民眾取消或更改 15 日至月底的赴日機票。 因有中國遊客不守規矩搞破壞，日本神奈川縣鐮倉市的知名溫泉場所「稻村崎溫泉」特別用中文告知中國遊客要遵守泡湯禮儀。 圖 : 翻攝自大河報 然而，在相關消息公布後，許多日本民眾卻感到十分開心，認為中國政府限制民眾赴日旅遊的政策，可能大幅改善日本民眾的生活水準。「墓碑科技」表示，雖然相關政策可能新頭殼 ・ 1 天前
高市早苗惹怒中國！逾49萬張赴日機票遭取消 估損失42億
日本首相高市早苗挺台言論激怒中國，雙方外交衝突升溫，中國日前祭出抵制赴日旅遊的提醒，不少航空公司宣布提供取消機票的服務。外媒報導指出，自上週六（15日）以來，中國航空公司記錄顯示有49.1萬張飛往日本的機票被取消，占總數約32%。鏡報 ・ 1 天前
南投三千青楓換新裝「轉紅七成」 園區銀杏波波草爭豔
南投杉林溪已迎來美不勝收的賞楓季節，成為國內賞楓勝地之一！目前園區內約有三千多顆青楓已變色七至八成，配合金黃色的銀杏葉以及可愛的波波草，共同編織出一幅繽紛的秋冬畫卷。遊客們紛紛表示，在此欣賞台灣本土楓紅景觀，不僅能感受芬多精的滋養，更能享受大自然帶來的療癒效果，無需遠赴國外也能飽覽絕美秋景。TVBS新聞網 ・ 1 天前
獨家／旅展買「歐洲耶誕行程」被取消！散客怒：業務稱包團優先
獨家／旅展買「歐洲耶誕行程」被取消！散客怒：業務稱包團優先EBC東森新聞 ・ 17 小時前
普發1萬》圓山飯店祭「放大術」 市景房買2送2驚喜優惠
圓山大飯店加碼推出「萬元放大術」住房專案，讓旅客即日起用萬元就能加倍有感。台北圓山以「萬元有找」為主軸，雙人入住天際客房，每房每晚9900元，可一次享受地標級夜景、星級宵夜與文化導覽之旅。中時新聞網 ・ 19 小時前
嘉縣徵阿里山旅遊示範員及試玩員 抽英迪格萬元雙人住宿券
【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】嘉義縣政府將於元旦清晨舉辦「2026阿里山日出印象音樂會」，活動免門票入場，只需台灣好報 ・ 1 天前
走訪新北芒花景點 賞季節限定銀白花海
記者李佩玲／專題報導 每年秋末冬初是芒花盛開的季節，新北市多處山巒都披上銀白芒花，如擁有360度無敵視野的「報時山登山步道」、既能賞景又兼具人文知性的「草嶺古青年日報 ・ 14 小時前
野柳里步道 山海美景盡收
新北市萬里區「野柳里登山步道」是新北市觀光旅遊局「山海同框」秋日遊程中的亮點之一，全長約1公里的步道沿途林蔭翠綠，2處觀景平台可眺望野柳漁港與海岬壯麗景致，無論是攜家帶眷或獨自漫步，都能在輕鬆的節奏中，感受北海岸的自然魅力與靜謐氛圍。中時新聞網 ・ 1 天前
黑鑽卡會員福利再加碼 好市多推泰國度假村住宿優惠
好市多近期與泰國安納塔拉度假會（Anantara Vacation Club）攜手合作，推出黑鑽卡會員專屬的豪華Villa住宿優惠方案，在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」引發熱烈討論，不少會員看到優惠內容後直接改變原訂的旅遊計畫。品觀點 ・ 5 小時前
嘉縣4大景點獲觀光亮點獎 12/6-7部落旅遊節推限時加碼抽大獎
【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】交通部觀光署日前公布第二屆「觀光亮點獎」，嘉義縣表現亮眼，共有4處景點獲獎。在「台灣好報 ・ 1 天前
晶泉丰旅迎春住房開放！早鳥優惠、加贈燕窩禮盒，海陸鍋物再加碼
晶泉丰旅的春節住房方案自開放預訂以來便話題十足，礁溪與北投兩館同步推出「一泊一食」與「一泊二食」雙版本，雙人同行每房每晚最低11,800元起，不論想泡湯放鬆、想圍爐團聚，都能找到最合適的住宿形式。更吸引人的是，凡於12月12日前預訂一泊一食方案，即可獲贈市價逾千元...styletc ・ 1 天前
福容大飯店福隆 推住房專案
政府全民普發一萬元帶動國旅買氣升溫，福容大飯店福隆率先啟動超級加碼，推出「普發萬元，買萬送萬」三天兩夜住房專案，成為市場矚目焦點。專案以10,000元的親民價格，即可入住精緻和洋雙人客房三天兩夜，並一次獲得總價值超過一萬元的住宿、餐飲、SPA與休閒體驗等折扣券，相當於入住一次、享受兩次以上的度假能量，吸引想安排冬季泡湯、年底放鬆行程或造訪草嶺古道芒花季的旅客積極關注。工商時報 ・ 1 天前
馬管處推廣徒步旅遊 鼓勵旅客深入探索馬祖 (圖)
馬祖國家風景區管理處18日表示，推行淨行計畫開發了遍及全縣4鄉5島的徒步旅遊路線，盼旅客到馬祖，以徒步深入探索島嶼自然生態、戰地歷史與人文風情。圖為民眾在東莒島徒步旅遊。中央社 ・ 19 小時前