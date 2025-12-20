閆相達

霜天清寂，霧靄朦朧，

人間蒼茫，風掠過疏籬的瘦骨

皴裂了爐火，煨熟了蜷在灶口的

老狗蓬鬆的毛

爐火壺口的白汽嫋嫋娜娜

冬夜的知己深諳這死寂

怎樣滾燙的、不肯熄滅的魂靈

才能牢記柴門的影子，你口述中夏日

在雪沫裏忽生忽滅、忽成塵煙

牆角的梅枝骨朵攥緊如鐵石

枝椏紫褐而遒勁，骸骨溫軟

一整個冬天的寒冷，

一整個冬天的寂靜，

一整個冬天的蒼茫，

翻檢著被時光蛀空的線裝書

新春意味著豔烈的灼人的、

破空而來的芬芳

落滿新蟬拉長的嗡鳴