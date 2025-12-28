茭白筍殼新生！ 製成「纖維球」搶攻綠意商機

民視新聞／綜合報導

南投縣埔里鎮，是全台茭白筍最大產地，採收時割下來的筍殼和筍葉，都沒有辦法食用，也沒辦法回收，每公頃筍田，會產生7到10公噸農廢，現在當地民眾，把筍殼利用機械加工，製成纖維原料，經過巧手，製成纖維球，成為環保創意小物。

茭白筍絲蒸熟，跟紅蘿蔔絲、木耳絲一起拌炒，加入海鮮料之後，再倒入高湯入味，就可以端上桌，茭白筍料理，美味鮮甜，筍殼也能再利用。

教室裡頭，學員們手忙腳亂，跟著台上老師，製作綑綁蘭花，而手上使用的纖維材料，不說不知道，竟然是廢棄的茭白筍殼。

茭白筍殼大變身，機械加工製成纖維，研發出獨創的茭白筍殼纖維植物球，也能開發創意杯墊，樣式精美。

南投縣埔里鎮，是全國最大的茭白筍生產地，估算每公頃茭白筍田，製造的農業廢棄物，就有7至10公噸，不容易腐爛，也不能回收，如今農業廢料，環保新生，創意無窮，製成纖維球，成為園藝小物，搶攻綠意商機。

