茱莉亞羅勃茲已看過《瞞天過海》續作劇本！大讚「真的很好」等開拍
〔記者許世穎／綜合報導〕巨星雲集的劫盜片經典《瞞天過海》系列將推出第5部新作《Ocean’s 14》，影后茱莉亞羅勃茲也於昨天出席金球獎時透露，自己已經讀過該片劇本，而且她對劇本的精彩程度感到「驚喜」。
根據《綜藝》報導，茱莉亞在金球獎紅毯受訪時表示「是的，我看過劇本了。而且我其實有點驚訝，因為我心想：『故事會是什麼？』結果真的很好。我的意思是，如果不好，我們不會拍。」
該系列靈魂人物喬治克隆尼也向《E! News》證實：「我們剛剛在華納兄弟把預算核准了，目前正在籌備中。現在就是檔期問題，只是在敲定開拍日期。大概會在九到十個月後開始拍攝。」
茱莉亞最早於2001年在《瞞天過海》中登場，該片翻拍自1960法蘭克辛納屈主演的經典《十一羅漢》。新版由喬治克隆尼飾演丹尼歐遜，茱莉亞則飾演他的前妻泰絲，在故事最後回到他身邊。
《瞞天過海》眾星雲集，還集合布萊德彼特、麥特戴蒙、安迪賈西亞等人一同演出，之後於2004年推出續集《瞞天過海2：長驅直入》，茱莉亞也回歸演出，不過她缺席了2007年第三集《瞞天過海：13王牌》。華納也於2018年再推出一部全女性衍生外傳作品《瞞天過海：八面玲瓏》。
《瞞天過海：八面玲瓏》集合包括珊卓布拉克、凱特布蘭琪、安海瑟薇、蕾哈娜、海倫娜寶漢卡特等重量級演員，雖然沒有喬治克隆尼等男性角色，但珊卓的角色設定為丹尼歐遜的妹妹。《Ocean’s 14》會如何安排，目前尚未曝光。
