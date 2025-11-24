茱蒂、胡尼克回來了！7-11一口氣推《動物方城市2》70款周邊，盲盒、馬克杯、絨毛小包全都想收！
雙萌搭檔哈茱蒂與胡尼克又要出任務啦！迪士尼年度續集動畫《動物方城市2》將於11月26日在全台上映，7-ELEVEN全店同步搶搭熱潮，自同日推出「ZOOTOPIA動物方城市2」周邊精品集點送活動，活動至12月31日止。此次共帶來70款限定商品，且不限消費金額、報手機就能直接買，收藏難度大幅降低，粉絲勢必掀起搶購潮。
本次周邊以經典收藏、實用設計、超萌療癒為核心，從盒玩、公仔、居家用品到實用配件通通一次推出。首先最值得粉絲入手的，是兩款盲盒系列：「動物方城市系列Q版絨毛公仔盲盒」共有茱蒂、胡尼克與人氣角色樹懶快俠、飛仔、洪金豹等6款；另一款「演唱會公仔盲盒」新增水牛警長、志羚姐姐等角色，還有機會抽中胡尼克隱藏版。兩套盲盒都可單買或整盒收藏，對角色控來說幾乎無法拒絕。
同樣高度還原電影質感的「掌心存錢筒」，能一次把茱蒂與胡尼克帶回家，擺在桌上療癒又能存零錢，是本次活動的必買小物之一。喜歡實用生活風格的粉絲，則不能錯過兩款「立體公仔馬克杯」，茱蒂與尼克的立體杯蓋搭配造型握把，日常喝水都變得超可愛。「動物方城市系列餐具組」主打完整度高、角色一次蒐集；居家族群還能入手「雙面天絲水洗枕」、「法蘭絨暖被」、「雙人床包組」，讓整個冬天都充滿動物方城市的陪伴。
配件控也有專屬驚喜！「絨毛公仔＋娃包」推出茱蒂、樹懶快俠兩種組合，玩偶搭配角色專屬小包，掛在包包上辨識度超高。四款「串珠鑰匙圈」採大頭立體造型，不只可愛，實用度也滿分；還有「手機掛繩絨毛小包」共5種造型，可掛識別證或手機，學生與上班族都很適合。
除了動物方城市2，7-ELEVEN同步引進超人氣韓國療癒角色「線條小狗」周邊，共16款新品全面上架。「絨毛痛包」、「絨毛證件套」是追星族必備，可放小卡、展示珍藏物；旅行控則能選「拉桿收納包」、「行李束帶」，吸睛又好辨識。居家系列則包含「絨毛抱枕」、「乾髮帽」、「陶瓷盤組」，打造最萌追劇小天地。
