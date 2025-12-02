茱蒂丹契黃斑部病變「我看不見了」

演出《007》系列M夫人、曾獲奧斯卡最佳女配角的演員茱蒂丹契，2012年被診斷出黃斑部病變，近日她透露病情持續惡化，目前已經無法看電視或閱讀劇本，也無法單獨出門，「我現在無法認出任何人，我看不見電視，也看不見書。」每況愈下的健康狀態，讓她深感無奈。

近期她受訪時被問到為何近年不再出現於螢幕上，丹契坦言：「你們不會在鏡頭前看到我了，因為我再也看不見了」，當身旁的演員好友伊恩麥克連開玩笑說，「但我們看得到妳啊」，丹契則無奈回答，「是啊，我可以看到你的輪廓，但我現在認不出任何人了。」

伊恩麥克連更問丹契，是否曾經因此去和完全不認識的人打過招呼說「很高興再次看到你」，丹契隨即大方笑說：「有的時候有！」而早在去年，她就曾暗示自己可能退休，再前一年她也說過：「只要角色篇幅一長，我就會覺得吃力。我到現在還沒有找到解決的方法。雖然我有很多朋友願意幫我背台詞，但我本身是用看的來記憶。」