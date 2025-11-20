茱蒂X尼克萌翻回歸！7-11「動物方城市2」70款限量周邊一次蒐集
迪士尼動畫電影《動物方城市2》將在11月26日上映，茱蒂與尼克這對最佳警探搭檔再度回歸，帶著全新冒險任務萌翻銀幕。7-ELEVEN也搶搭話題，從首映日到12月31日，推出「ZOOTOPIA動物方城市2」全店集點活動，有70款周邊限量登場。
其中，盲盒控絕不能錯過的Q版絨毛公仔盲盒，裝進了茱蒂、尼克、樹懶快俠、飛仔與洪金豹等經典角色，還有隱藏版尼克造型；另外，還有演唱會公仔盲盒，將電影演唱會經典場景完整還原，粉絲絕對會愛爆。
除了公仔，實用又療癒的周邊也很吸睛。像是掌心存錢筒，以迷你掌心大小呈現茱蒂與尼克，當擺飾也超可愛；還有立體公仔馬克杯與餐具組，讓日常用餐時刻也充滿電影感。
想宅在家追劇？法蘭絨暖被、雙面天絲水洗枕、雙人床包組全部換上萌萌造型，還不用看電影，就能沉浸在「動物方城市」的世界裡。
配件控同樣有福了！絨毛公仔加娃包可當包包吊飾，還能自由搭配。手機掛繩絨毛小包、串珠鑰匙圈 不只萌還兼具實用性，出門也能讓你成為焦點。
活動分兩階段：11月26日至12月7日為門市快閃購，單筆消費不限金額即可報會員手機直接購買。12月8日至12月31日可用集點加價購方式入手，限時收藏千萬別錯過。
