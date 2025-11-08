茵聲另一半「月收要20萬」 點3原因曝：做不到！

娛樂中心／饒婉馨報導

茵聲（鄭茵聲）是YTR「這群人」的成員之一，在演藝事業發展不錯的她，日前上電視節目被問到「談戀愛最在意哪件事」時，她坦言「收入不能差太多，至少真的跟我差不多就好了。」，並表示「至少要20萬」。她也提出自己的經歷，整理出3點會產生的問題。





茵聲自曝另一半「至少月收要20萬」！親揭「3原因」喊：我也不差啊

YTR「這群人」之一的茵聲（鄭茵聲），日前錄節目時被問「談戀愛最在意哪件事」。對此她表示，至少跟自己差不多。（圖／翻攝Youtube頻道《緯來綜合台》）

知名YTR「這群人」之一的茵聲（鄭茵聲），目前在演藝界發展不差，也備受好評。她日前錄節目時，被問「談戀愛最在意哪件事」，她毫不隱瞞並坦言「收入不能差太多，至少跟我差不多就好了」，但這個答案讓主持人又問「妳所謂差太多是差多少，我們又不知道妳多少」，而且若在節目追問茵聲的月收入，也很尷尬；因此主持人問現場的來賓「你認為另一半收入多少，家裡維持起來比較容易、不會有困難」；眾人紛紛舉手表達自己的答案，有的人是15萬、也有人比5萬。對此，茵聲表示至少要有20萬，然而在整體來賓裡，茵聲的答案排行第二。





主持人分析若要達到她的標準，至少要是公司裡很高層的位置。對此，茵聲霸氣直回「我們也不差啊」。（圖／翻攝Youtube頻道《緯來綜合台》）









茵聲也說出自己過去的戀愛史，並表示收入差異會影響感情。（圖／翻攝Youtube頻道《緯來綜合台》）





茵聲總共點出3個原因，並逐一說明。第一，若雙方月收入有差距，她覺得男方自尊心會受損，表示「我就算不計較，他也會受損。」；第二，如果要一起購物的話，很容易會發現雙方價值觀「有點差太多。」；第三，如果想一起出去玩，另一半也可能會因此說沒錢，要出國也沒辦法。茵聲還透露，她之前交往過的男朋友，收入都比她低蠻多的，所以出門都是AA制，也表示自己很少讓男生請客，後來發現另一半除了會有負擔，久了也會心裡不舒服。主持人再提問「若男方努力工作，月收入最多10萬，但是價值觀跟妳是一樣的，可以嗎？」，茵聲也很實際的說：但做不到啊，那變成我要cover他，他只能想說「我想這樣」。

即便主持人假設對方跟她價值觀一樣，但收入最多10萬，她可以接受嗎。沒想到，茵聲直接點出問題。（圖／翻攝Youtube頻道《緯來綜合台》）









原文出處：茵聲自曝另一半「至少月收要20萬」！親揭「3原因」喊：我也不差啊

