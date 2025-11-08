茵聲曝擇偶條件！「收入至少20萬」3原因全說了

茵聲上節目分享擇偶條件。（圖／翻攝自YouTube @緯來綜合台）





網紅茵聲（鄭茵聲）是YouTuber團體「這群人」的成員之一，她和演員劉書宏曾交往多年，最終以和平分手收場，近日她上節目被問到「談戀愛最在意哪件事」時，她也坦言「收入不能差太多」，至少要有20萬，並列出3大原因。

茵聲在節目中表示，她認為另一半收入不能跟自己差太多，「至少真的跟我差不多就好了」，主持人曾國城反問「你認為另一半收入多少，家裡維持起來比較容易、比較不會有困難？」茵聲則認為差不多要20萬。

廣告 廣告

茵聲認為即便自己不計較，另一半也可能因為收入差太多而自尊心受損。（圖／翻攝自YouTube @緯來綜合台）

茵聲認為即便自己不計較，另一半也可能因為收入差太多而自尊心受損。（圖／翻攝自YouTube @ 緯來綜合台）

對此，曾國城也分析，若是收入超過10萬元，對方應該都已經是公司的主管，而超過15萬元，且在20萬以上的大部分都是很高層，而茵聲也直言，「我們也不差啊！」她認為若是雙方收入差距過大，就算自己不計較，對方也可能會出現自尊心受損的情況。

茵聲提到，若是今天雙方剛好一同出門購買物品，或是其他需要使用到金錢的部分，就很容易就會發生「價值觀有點差太多」的問題，不僅如此，她也提到彼此要出國旅遊時，也可能會因為沒錢而沒辦法一起去。

茵聲以親身經歷為例透露，過去曾交往過比自己收入低滿多男朋友，「我們出去都是AA制，其實我很少讓男生請客，後來我發現好像他也會有負擔，久了他就會自己不舒服。」而曾國城也追問，如果對方收入不高，但努力工作後仍有10萬元，且彼此價值觀相同的話是否能夠接受，茵聲則實際表示：「但做不到啊！他只能想說我想這樣，那變成我要幫他。」

【更多東森娛樂報導】

茵聲被叫跑腿！不忍列管理員「2大罪狀」沒禮貌又裝熟

96萬YouTuber爆中國人在韓活摘器官 「37具遺體僅剩下半身」警方要查了

粿粿、王子婚外情！黃國倫、寇乃馨結婚16年「無法接受跟異性出遊」