茶不能這樣喝！7種短命喝法加速胃病、脂肪肝、癌症風險也狂增

茶飲是許多人每日的「固定儀式」，但喝錯方式，小小一杯也可能讓腸胃、肝臟負擔變得更加吃力。美國加州腸胃科醫師Saurabh Sethi透過社群提醒，從空腹喝茶到挑太甜的手搖杯，都可能讓身體長期累積不適，甚至推升慢性病風險。一、空腹喝茶刺激胃黏膜

上班前來一杯咖啡或熱茶是台灣上班族的習慣，但Saurabh Sethi醫師指出，空腹喝茶容易刺激胃黏膜，使胃酸分泌增加，敏感族群可能出現噁心、胃部灼熱或脹氣。

尤其茶裡的咖啡因與鞣酸在空腹時效果更強，讓胃在清晨處於「不太穩」的狀態，若長期保持這種喝法，腸胃對這些刺激會越來越敏感。

二、長期大量茶飲

茶喝太多也會惹麻煩。胃腸肝膽科醫師錢政弘就曾指出，大型追蹤研究發現，長期大量飲茶的人，比不喝的人更容易出現胃食道逆流，原因可能是咖啡因或茶中的某些成分降低下食道括約肌的張力，讓胃酸更容易「逆流反攻」。

三、高糖茶飲

Saurabh Sethi醫師指出，許多加糖奶茶、瓶裝冰茶與手搖飲含有較高糖分與熱量。若長期飲用，容易使肝臟累積脂肪，加重代謝系統負擔。當茶飲中再加入澱粉類配料，血糖上升速度更快，使調節機制面臨更高壓力。（編輯推薦：手搖飲也能健康喝？名醫劉博仁珍奶改這樣點：「3減原則」控糖不發胖）

四、排毒茶與瘦身茶

部分排毒或瘦身茶標榜促進蠕動，但Saurabh Sethi醫師提醒，其中可能含有強效刺激腸道的成分，反覆飲用可能造成脫水、電解質不平衡，讓腸道功能反而變得不穩定，長期依賴刺激性茶飲，也可能使腸胃在正常飲食下更容易出現不適。

五、過量攝取濃縮萃取茶飲補充品

Saurabh Sethi醫師說，一般沖泡綠茶較為安全，但若改以濃縮萃取補充品，成分濃度明顯提高，肝臟在代謝時需耗費更多能量。若同時有偏甜、偏濃或頻繁飲用的習慣，肝臟負荷會更加明顯。

六、飲用過燙茶品

Saurabh Sethi醫師提醒，未放涼的茶飲可能造成局部黏膜刺激。其實綠茶富含多酚類、兒茶素、維生素C等抗氧化成分，照理來說是抵禦癌細胞作亂的防護罩，但如果喜歡喝滾燙的熱茶，很可能反倒增加了食道癌病變的機會。

胸腔暨重症專科醫師黃軒表示，超過65度的飲品，可能造成口腔、咽喉與食道黏膜受損，帶來灼熱感或疼痛，甚至引發潰瘍；而世界衛生組織（WHO）更將超過攝氏65度的熱飲，定為食道癌可能的致癌因子，當覺得食物燙口時，別忘了先放涼，減少對食道黏膜的傷害。而且萬一細胞修復食道過程又有抽煙喝酒習慣，相當於反覆傷害食道，更會增加癌變風險喔！

七、夜間飲用含咖啡因

夜間攝取含咖啡因的茶品容易延後入睡時間，Saurabh Sethi醫師認為，這會使身體夜間修復及代謝功能受到影響。睡眠品質與腸胃及肝臟運作密切相關，若經常在晚上飲用茶飲，可能使隔天腸胃道不適或疲倦感更明顯。

中醫師李琪也曾提醒咖啡因的問題，雖然咖啡因一般在6到8小時後會被代謝掉，但對於「不好睡」的族群，咖啡因會使睡不好的困擾變得更嚴重，最好避免夜間再喝茶。



