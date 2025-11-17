茶之魔手蟬聯「五星級製茶廠」 刷新全國紀錄

「茶之魔手」創辦人王賢明董事長堅持「自產」、「自製」、「自售」一條龍產銷流程，持續「全國最多座五星級製茶廠」紀錄。（茶之魔手提供）

時隔兩年，萬眾矚目的「農業部農糧署製茶廠環境衛生安全評鑑」在南港展覽館盛大頒獎；今年「茶之魔手」旗下三間製茶廠全數再度蟬聯「五星級製茶廠」的最高榮譽認證，刷新全國紀錄。

其中位於南投名間鄉的「製茶二廠」自2017年起，已連續五屆獲獎，堪稱業界傳奇；而同樣位於名間的「製茶一廠」及福壽山的「雲深製茶」，繼上次首次獲獎後，此次繼續蟬聯五星殊榮。魔手持續以「全國最多座五星級製茶廠」的空前紀錄，穩坐台灣茶產業的「品質龍頭」寶座，更開創出無人能及的「五星新格局」。

「茶之魔手」旗下三間製茶廠「製茶二廠」、「製茶一廠」、「雲深製茶」，繼續蟬聯五星殊榮。（茶之魔手提供）

因為實在，食在安心！「茶之魔手」創辦人王賢明董事長堅持「自產」、「自製」、「自售」的一條龍產銷流程；他長期與南投名間鄉松柏嶺茶農契作，斥資上億自建多座茶廠，從優良茶菁的源頭開始，為消費者把關每一個環節。這份用心與堅持，只為獻給消費者一杯最安心無虞且高品質的「正港台灣好茶」。

不僅如此，王董事長為追求最頂級的高山茶，於海拔2450公尺的福壽山華岡地段，斥資自建全台最高、占地最廣的五星級製茶廠-「雲深製茶」。為了讓國內外的茶友們親身感受台灣獨有的高山極致茶藝，「雲深製茶」更主動參與年底最盛大的「2025臺灣國際茶葉博覽會」，只要在展期期間到「雲深製茶」展區完成指定任務，就可免費領取全新品牌贈品。此外，我們也將於現場首次盛大公開明年馬年的春節禮盒及多款精選禮盒，提早為您的年節送禮提供最頂級的選擇。歡迎大家親臨展區品茗，鑑賞這份來自雲端的頂級滋味。

王賢明董事長表示，身為專業的茶飲職人，他深信不僅要懂得泡好茶，更該懂得做好茶，未來他將持續以最棒的台灣茶葉，為大家獻上最棒台灣茶。誠摯歡迎所有愛茶人士11/14(五)-11/17(一)期間，抽空來南港展覽館-J804雲深製茶品茗喝茶，一同感受台灣茶真正的滋味與魅力！