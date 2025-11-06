茶人茶事／世界紅茶發源地 武夷山星村鎮桐木村

星村鎮是武夷山最大茶葉產區。（圖／吳德亮攝）

霪雨乍停，車輛在進入星村後，天空忽地開朗了起來，武夷山巍巍群峰在霧靄中逐漸清晰，茶園宛如沖洗過一樣清新亮麗，鬱鬱蔥蔥的新葉正奮力抖落晶瑩的水珠。趕緊把握難得的雨歇，停車在岔路口拍照，果然「喀嚓喀嚓」猛按快門沒多久，大雨又嘩啦嘩啦傾盆而下。

海拔1000公尺以上的桐木村是世界紅茶的發源地。（圖／吳德亮攝）

沿著虯虯蟠蟠的山路蜿蜒涉險而上，好不容易抵達海拔超過1000公尺的桐木村，鱗鱗千瓣的的屋瓦上浮漾著濕漉漉的流光，濃密的樹林也被染成一片白色。踏入「武夷山市桐木茶葉有限公司」偌大的牌樓，新一代掌門傅登亮總經理笑盈盈地撐傘在門口迎接，兩個阿亮相見歡，氛圍頓時熱絡了起來。

廣告 廣告

桐木茶葉公司的前身為早年國營事業的武夷山市桐木茶廠。（圖／吳德亮攝）

桐木村是世界紅茶的發源地，而「桐木關」則是古代江西進入福建的咽喉要道。據史料記載：明末清初時局動亂不安，有軍隊從江西進入福建，於過境桐木時佔駐原本產製綠茶的茶廠，使得待製的茶葉無法及時烘乾而重度發酵轉紅，茶農為挽回損失，只得取松木燃燒加溫烘乾，未料竟成了特有的濃醇松香味（或說桂圓乾味），而大受歡迎。因此在稍加篩分裝簍風光上市後，命名為「正山小種」，因緣際會成了世界上第一款紅茶，迄今已有400多年的歷史了。

三省交界的桐木關自古以來就是重要的關卡。（圖／吳德亮攝）

「正山小種」紅茶在歐洲最早以武夷地名諧音稱為BOHEA，在英國始終是中國茶的象徵。「正山」指的是桐木或周邊相同地域、海拔，且同樣以傳統工藝製作，有「正宗」的意義，即武夷山所產均可稱正山；而出武夷山後其他地區所產的茶則稱外山（人工工夫煙小種）。而「小種」是指茶樹品種為小葉種，與祈門等地中葉種紅茶不同，又稱為「桐木關小種」或「星村小種」。

桐木茶葉公司傅登亮總經理示範正山小種「過紅鍋」工藝。（圖／吳德亮攝）

傅總說武夷山市桐木茶葉有限公司的前身為「武夷山市桐木茶廠」，創辦於1988年6月，主要生產正山小種紅茶與武夷岩茶，是福建省重要的出口創匯茶葉。改制後除了保留傳統生產技藝，也積極進行工藝創新。他說正山小種最大的特色就是「濃郁的桂圓味」，無論公司如何怎麼發展都不能摒棄的根本。「只要保持這個傳統不丟棄，紅茶就是一份長長久久的事業」。

桐木茶葉公司珍藏許多早年的紅茶茶樣。（圖／吳德亮攝）

其實在歐美或台灣朋友的理解，「煙燻味」才是正山小種獨有的特徵吧？燻味來自兩道特殊工藝：其一在室內萎凋時以當地「馬尾松」燃燒煙燻、加溫萎凋；其二在乾燥時同樣以煙燻進行。此外還有一道稱為「過紅鍋」的工序，將發酵過的茶葉放在200℃的鍋內，經20～30秒的時間快速摸翻抖炒，使茶葉迅速停止發酵，排除茶葉中的青草氣，提升茶葉的香氣與甜醇度。茶品存放一、兩年後，松煙味還會進一步轉化為乾果香，滋味更加醇厚而甘甜。

正山小種獨特的馬尾松燻焙工藝形成其他紅茶沒有的特徵。（圖／吳德亮攝）

傅總進一步表示：正山小種生長在「世界自然遺產」的武夷山自然保護區內，平均海拔1200～1500公尺，冬暖夏涼、晝夜溫差大，年均溫僅18℃，年降雨量2000毫米、年平均相對濕度80%左右，大氣中的二氧化碳含量僅為0.026%，都為正山小種創造了得天獨厚的生態條件，特殊的高山韻香自然而生。尤其保護區內山高林密，隨著四季的變化，落葉與枯萎的植物植被成了天然的綠色肥料。加上冬季氣候寒冷積雪，凍土可達4公分左右，又有茶蟲天敵高達70多種，因此茶園既毋須施肥，又不必噴灑任何化學農藥，品質自然潔淨、醇滑且耐存放。

五萬顆茶芽才能製成一斤左右的金駿眉成品。（圖／吳德亮攝）

打開世界紅茶史，早在1604年以前就有荷蘭商人將中國紅茶帶入歐洲。1662年葡萄牙公主凱瑟琳嫁予英皇查理二世，帶去的嫁妝正是幾箱中國來的「正山小種」紅茶，進入英國皇宮後成了貴重的奢侈品，才有後來逐漸形成的「英式下午茶」文化，顯然正山小種對近代歐洲文明也有一定的影響了。

正山小種摘取1芽3葉的武夷山小種做為原料，金駿眉則完全選用芽頭。（圖／吳德亮攝）

2007年才正式上市的金駿眉，外觀如微笑的眉毛般，還帶有金色毫尖。兩者不僅原料相同，金駿眉也沿襲了正山小種的傳統製作工藝，不同的是正山小種採一芽三葉，金駿眉則僅採茶芽，近6萬顆芽頭才能製出一斤的金駿眉，而一名採茶工一天最多只能採2千多顆，因此每斤售價高達一～二萬人民幣依然搶手，被公認為今日最奢侈的貴族紅茶，更成功帶動了紅茶市場的新榮景。

不過金駿眉並沒有保留正山小種獨特的煙燻工藝，而採用一般的室內萎凋，並以傳統手工炭焙乾燥。僅沿用正山小種「過紅鍋」的工序，為金駿眉與正山小種血脈相連做了明顯佐證。

桐木村岩石纍纍的茶園種植的小葉紅茶。（圖／吳德亮攝）

在我的要求下，傅總分別取出了過紅鍋後的正山小種與金駿眉，以90℃左右的開水沖泡，果然兩者湯色明顯不同，前者浮漾深沉的瑪瑙紅，而後者呈現活潑明亮的金琥珀色。輕啜入口，煙燻味十足的正山小種在口腔內先是深邃迴旋，再徐緩釋出成熟而圓潤的桂圓香。金駿眉則由幽幽蘭香低空掠過，逐漸轉為高揚甜潤的蜜香，不斷從喉間浸潤輕轉，並回吐在唇齒之間迴盪；兩者可說各有千秋，各自散發迷人的魅力。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

黃明志捲「謝侑芯謀殺案」能引渡來台受審？ 律師曝3關鍵

多人運動1／周湯豪深夜男女同樂被拍 公園綠地吞雲吐霧已違法

王子二度發聲「坦承錯誤」公開致歉 律師點5關鍵：精神值得讚賞