茶人茶事／台灣紅茶的故鄉—日月潭

香茶巷內林立著大大小小的民間茶場與紅茶屋，圖為和果森林。（圖／吳德亮攝影）

因東側形如日輪、西側狀如月鉤而得名的日月潭，山與水共同交融構成的美麗景致、始終受到海內外觀光客的喜愛，更是近年大陸遊客來台的首選。不過，儘管多數人都知道，位於台灣中央南投縣魚池鄉的日月潭，是台灣最大的淡水湖泊，也是最美麗的高山湖泊；卻不知她也是台灣紅茶的故鄉，著名的「日月潭紅茶」曾名列台灣十大名茶之一，從日據時代迄今，不知為台灣創造了多少可觀外匯。

如詩如畫的日月潭是台灣最大的淡水湖泊，也是最美麗的高山湖泊。（圖／吳德亮攝影）

而日月潭畔的貓囒山就是台灣最早引進大葉種紅茶的所在，「貓囒」源於當地原住民邵族語，行政院農業部茶業改良場魚池分場即設於此，佇立其間，日月潭的美麗山水可以盡收眼底。附近還有座歷史悠久的「日月老茶廠」；遊客如織的魚池大街上，更隨處可見「香茶巷」、「金天巷」等一連串美麗的巷道命名，林立著一家家的民間大小茶廠，以及外觀漂亮的紅茶屋等彼此競豔，為日月潭周邊更添幾分浪漫與甘醇。

日月潭畔的貓囒山是台灣最早引進大葉種紅茶的所在。（圖／吳德亮攝影）

其實除了少數野生山茶外，早年台灣茶樹品種與製茶技術多半來自中國福建等地，尤以烏龍茶為多。至於紅茶，原本先民也曾以小葉種的黃柑製作，但撇開民族情感不談，真正大規模製作紅茶並開拓外銷的榮景，卻始於日據時期。

從貓囒山的魚池分場可以盡覽日月潭的湖光山色美景。（圖／吳德亮攝影）

時光拉回至1925年，殖民政府引進當時最受歐美市場歡迎的印度阿薩姆大葉種茶，在貓囒山試種成功。次年，年僅22歲、來自日本群馬縣的新井耕吉郎，奉派來台灣做紅茶育種，1928年「三井農林株式會社」就以Formosa Black Tea的品牌，將日月紅茶外銷倫敦和紐約，並在拍賣市場大放異彩。1936年正式設立魚池紅茶試驗支所，也是今天台灣茶業改良場魚池分場的前身。

日本人新井耕吉郎終其一生都在為台灣紅茶的研發而努力，奇美集團創辦人許文龍特別為他雕塑銅像供現代茶人瞻仰。（圖／吳德亮翻拍）

台灣光復後，新井耕吉郎繼續為前來接收的國民政府所延聘，至1947年不幸染上瘧疾而猝逝前，都還在為台灣紅茶的研發而努力。為了紀念他的貢獻，光復後首任所長陳為禎特別在試驗所旁的茶園立碑紀念。而2008年10月，才華洋溢的奇美集團創辦人許文龍也特別為他親手雕塑銅像，供現代茶人瞻仰。

話說魚池、埔里一帶環境非常適合阿薩姆茶生長，製成的紅茶水色豔紅清澈，香氣醇和甘潤，因此魚池分場以阿薩姆在台改良、於1974年正式命名的「台茶八號」品種，不僅足可與原產地印度及斯里蘭卡的紅茶媲美，濃醇的滋味更有過之而無不及。味道濃郁、甘醇而獨特，茶湯水色尤其紅濃明亮，且帶有淡淡的玫瑰花香，最適合沖泡奶茶或調製各種加料茶。因此近年台灣消費量驚人的泡沫紅茶或珍珠奶茶，即便原料多來自斯里蘭卡、越南等地進口，但為了強化自家連鎖品牌的香醇形象，往往都會以台茶八號紅茶拼配作為秘密武器。

紅心品種的台灣野生山茶。（圖／吳德亮攝影）

從1925年大葉種紅茶紮根貓囒山，到1970年代，日月潭紅茶或稱魚池紅茶的外銷成績屢創高峰，全盛時期茶園種植面積曾達三千公頃，占台灣紅茶外銷產量九成三，可惜至九○年代又大幅沒落。而1999年震驚全球的921大地震重創南投，茶業改良場為協助農民重新站起，特別以長達五十多年的試驗研究，挑選出最具特色的優良品種，也是首度以台灣野生茶做為「父樹」，與緬甸大葉種紅茶作為「母樹」的愛情結晶，就是俗名「紅玉」的台茶18號，成功為魚池紅茶再一次擦亮招牌，讓台灣紅茶「絕地大反攻」地再度站上國際舞台。沖泡後所散發的天然肉桂淡香與薄荷的芳香，徹底征服了老饕的味蕾，普遍為紅茶專家推崇為特有之「台灣香」，並堪稱世界知名紅茶中極為獨特的品種，目前且成了外銷俄羅斯最火紅的茶品。

茶業改良場魚池分場茶文化館收藏的早年日月潭紅茶茶品。（圖／吳德亮攝影）

至於2008年才正式命名推出的台茶21號，俗稱「紅韻」，則兼具阿薩姆種與祁門種親本之優點，茶湯水色金紅明亮，滋味甘甜鮮爽，茶葉香氣表現極為突出，帶有濃郁花果香，香氣類似柑桔植物開花時所散發之花香，也是最具高香特質的紅茶新品種。

香茶巷內林立著大大小小的民間茶場與紅茶屋，圖為和果森林。（圖／吳德亮攝影）

走進茶改場魚池分場，除了滿山遍野的茶園外，還可以發現一棟黑白雙色的三層木造建築，那是日據時期所完整保留下來的舊茶廠，也是目前全台碩果僅存的英國傳統式紅茶廠房，當年完全仿造自英國在印度、錫蘭等地製茶廠，也是南投縣政府指定的歷史建築之一。包括地板、窗戶、樓梯、門板在內，全以純檜木建造，不僅可吸濕、防水、保溫還可隔熱。廠內全為早年英國進口的揉捻機、茶菁切斷機、解塊機、風選機、乾燥機等製茶機具，迄今依然虎虎生風地服役中，為延續台灣的紅茶發展而努力不懈。

茶業改良場魚池分場完整保留至今的傳統英國式紅茶製造工廠為三層木造建築。（圖／吳德亮攝影）

朝向尊重生命與大自然耕作方式邁進的日月茶廠有機茶園。（圖／吳德亮攝影）

而三井農林株式會社在台灣光復後，也改制為台灣農林公司，原魚池茶廠則成了今日家喻戶曉的日月老茶廠，所推出的「日月紅茶」一直深受喜愛。921大地震後也從單純的製茶廠轉型成兼具生產紅茶、有機農業、推廣健康飲食與環境的觀光茶廠，努力朝向尊重生命與大自然的耕作方式邁進。保留了五十多年的大型製茶機具也繼續正常運轉，讓慕名而來的觀光客大老遠就能感受空氣中瀰漫的濃郁茶香。

至今依然屹立在日月潭畔的日月老茶廠已轉型為觀光茶廠。（圖／吳德亮攝影）

日月老茶廠超過50年的大型機具至今仍持續運轉。（圖／吳德亮攝影）

日月老茶廠內忙碌的紅茶產製情況。（圖／吳德亮攝影）

