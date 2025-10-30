茶人茶事／台灣茶藝風雲再起
台灣茶藝館最早出現於1970年代後期，由茶藝界大老蔡榮章於1976年在台北市林森北路成立「中國功夫茶館」首開風氣；當時大多以蘇州園林為依歸的茶坊格局，不僅明顯有別於西式咖啡館的現代裝潢，也為繁忙的台北人提供了新的品茗環境。後來蔡榮章在天仁集團力挺下，於衡陽路鬧區成立「陸羽茶藝中心」屹立至今，更成了培育泡茶師的搖籃。當時著名茶館還包括老字號的紫藤盧、耕讀園；詩人許露麟在公館開設、成就現代詩人聚集煮茶論詩所在的「五更鼓」；還有書畫伴隨茶香的「東坡居」、忠孝東路上的「雨香軒」、華視旁的「慕雨軒」；以及1986年選出第一位民進黨黨主席而聲名大噪的仁愛路圓環旁「圓穠」、已故名作家三毛生前常駐足的南京東路「茅盧藝術茶館」等各領風騷。
不同於中國盛唐時期的茶坊、茶肆，或宋代的茶邸，甚或明清迄今的戲茶館、棋茶館等；當時台北流行的茶館較重視「茶藝」精神面，從有形的茶器、茶法、茶儀，至品茗環境與擺飾陳設，到無形的茶香或人文氛圍等，共同交織而成的品茶境界，成了台北茶藝館最迷人的特色，因此很快就在全台造成流行，並帶動了本土藝術家茶器創作的風起雲湧。以台中市來說，在茶藝館最興盛的1980年代，就有兩百多家大大小小的茶館群起爭雄，盛況可以想見。
可惜單純以茶藝為主的茶館在九○年代中期以後逐漸沒落，取而代之的是幾家大型餐飲企業，以複合式茶館型態，結合當紅的泡沫紅茶、珍珠奶茶、精緻餐飲、或下午茶文化等，推出連鎖店續領風騷；至於商圈內的傳統茶館，如非擁有強烈特色，幾乎毫無生存空間。
弔詭的是：茶藝館沒落的主因，並非喝茶人口減少，而是茶藝已經走入家庭，喝茶人口不減反增、且越呈年輕化的走勢。學茶人數也不斷增長，除了私人茶藝教學的崛起，官方或人民團體、宗教團體甚或大學相關系所，也不斷廣設茶藝班推波助瀾，如台北市社教館或各地方農會等。台灣由「陸羽茶藝中心」舉辦的泡茶師考試已持續十多年，取得民間頒證泡茶師或茶藝教師資格的早已不下數百人，影響所及，近年中國大陸官方推動的「茶藝師職業證照考試」也愈趨熱門。今天在台灣，家家戶戶大多備有茶品與茶具，茶壺收藏且取代了傳統的酒櫃，茶藝館不再是喫茶的唯一選項，式微自是難免。
所幸2005年以來，隨著兩岸茶藝交流的日漸頻繁，以及台灣茶業的興盛、台灣茶器風靡對岸等因素，來台找茶、喫茶的遊客大幅成長，加上中華茶藝聯合促進會、中華茶文化學會、中華國際無我茶會、泡茶師聯會、會心茶集、中華方圓茶文化學會等茶藝團體的蓬勃發展，台灣以各種型態出現的茶藝館再度風雲再起。
面對電腦與智慧型手機無所不在的今天，茶藝界也不斷推陳出新、全面應戰，純粹以品茶為主的茶館幾乎不見，除了開放網路或手機充電已成共識，再推出精緻美食，或茶品與茶器的推廣販售，甚至提供藝文展出、書法或茶藝教學、親子同樂、大型會議等多重複合型態，而日本抹茶道與煎茶道的注入，也讓喫茶空間更加熱鬧繽紛。
而茶藝的呈現也不再限於茶館，陶藝家們開始在工作室廣設茶間，甚至古蹟建物、服飾店、旅館民宿等，都可見到茶藝的相關氛圍，明代文士茶品茶、賞器、吟詩賞畫的風氣也更加具體。例如鹿港老街上的「彰化縣茶藝協會」，吸引遊客目光的不僅是傳統三合院的老厝風華，山門上隨時配合時事而更換的對聯更令人拍案叫絕，不僅多了一份文化情懷，更讓人感受台灣高度民主化帶來的多元聲音。
以台北市永康商圈為例，捷運東門站通車後，商圈內的茶文化相關產業，開始如雨後春筍般一一崛起。短短兩條街加上縱橫其間的大小巷弄，包括茶莊、茶館、茶器、茶人服、茶書店等合計至少超過50家，成為台灣發展最快速的茶文化一級戰區。
涵蓋永康街、麗水街以及部分金華街，貫穿兩條平行街道之間的大小巷弄，彷彿彼此緊緊牽繫的千絲萬縷，為整個商圈注入源源不絕的嫵媚與繽紛。幾乎所有店家都具有強烈的個人風格、亮眼的設計裝潢，讓人忍不住想入內探個究竟。就連有機食品、骨董店、精品服飾、畫廊等，也往往看得到雅致擺設的漂亮茶席，這是其他商圈所沒有的特色，行人或遊客總能在擁擠的人潮與時尚的櫥窗之間，感受濃郁的文化氣息，以及空氣中瀰漫的淡淡茶香。
飄香四十載的台灣茶藝，從南到北全台百間以上的新舊茶館，每一間背後都有一段鮮為人知的歷程，這些故事默默的打造出台灣茶如今耀眼奪目、享譽全球的成就；更能讓你我在餘韻繞喉的清香中，看見台灣驚人的文創實力吧？
