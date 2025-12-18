茶人茶事／坪林石碇文山包種茶 翻轉茶的無限可能

石碇潭腰結合湖光山色，以極富特色的茶園造景創造出獨特茶品。（圖／吳德亮攝）

打開台灣茶葉史，早在清朝同治四年（1865），英商杜德來台考察樟腦產區情況，發現文山地區茶叢茂盛、茶質優良，認為有利可圖，就從福建安溪購入大量茶籽及茶苗，貸款分配給農民種植，並收購粗製茶運往福州精製後銷往海外，可說是台灣最早的「契作農業」了。

跨北勢溪上的坪林拱橋是近年發展茶鄉觀光的最顯著地標。（圖／吳德亮攝）

舊時的「文山地區」包括今日台北市的南港與木柵兩地，加上新北市的坪林與新店、深坑、石碇等區，至今已有兩百多年的種茶歷史，也是台灣製茶的最早發祥地，今天「文山包種茶」則以坪林與石碇兩地為主。

廣告 廣告

坪林圖書館「在地知識學專區」特別以本文作者的攝影與詩為主題。（圖／吳德亮攝）

條型的文山包種茶發酵度較輕，與南投鹿谷的半球型凍頂烏龍茶並稱「南凍頂、北包種」，名氣不相上下。坪林茶園大多屬青心烏龍種，其他如金萱、鐵觀音、佛手等也所在多有；春、冬兩季是產製高檔包種茶的時節，秋茶次之。夏季因氣候炎熱，較適合製作白毫烏龍或紅茶。

包種茶的由來，據說可直溯160多年前的清朝道光年間，有福建安溪王義程仿武夷岩茶的製作法，將每一株或相同的茶菁分別製造，並以方形毛邊紙兩張內外相襯，以茶葉四兩置入包成長方型的「四方包」，再蓋上茶葉名稱及行號印章而得名。不過真正台灣產的包種茶，則遲至清光緒七年（1881）由泉州茶商引進技術後才出現，而古意的四方包法早已不見使用，「包種茶」徒留內在精神，外觀上已不具任何意義了。

1997年開幕至今的坪林茶業博物館是世界四大茶葉主題博物館之首。（圖／吳德亮攝）

1997年元月開幕至今的「坪林茶業博物館」，則是中國杭州茶科館、漳州天福茶博館、日本靜岡茶之鄉博物館等世界四大茶葉主題博物館之首，於佔地2.7公頃，是吸引國內外遊客的最大賣點。主建物為一座閩南安溪風格的四合院建築，包括展示館、體驗館、茶藝教室等空間，加上婉約深遂的江南庭園造景。

佔地2.7公頃的坪林茶業博物館包括展示館、體驗館、茶藝教室等空間。（圖／吳德亮攝）

坪林近年積極投入「健康慢活」的新理念，打造茶香+美學的健康新生活，例如今年我受「坪林區商圈發展協會」高明富理事長之邀，參與「良醫藥師本舖」主辦、堪稱年度最療癒的健康盛典「健康生活節」，更感受茶文化翻轉的無限可能。

受坪林區商圈發展協會高明富理事長之邀參與年度最療癒的「健康生活節」。（圖／吳德亮攝）

今天包種茶也因年輕人紛紛返鄉接棒而有全新的蓬勃朝氣，例如傳承至第八代的北頂茶園掌門白君，接班後透過高明的茶園管理與創意行銷，順利取得有機驗證並建立自有品牌，不僅讓消費者喝的安心，更在兩岸市場成功闖出一片天。

坪林近年積極投入「健康慢活」的新理念，打造茶香+美學的健康新生活。（圖／吳德亮攝）

沖泡他的生態包種茶，茶則上但見條索緊結，葉尖婀娜彎曲，熱壺後瞬間溢滿室內的甘蔗香就已令人沉醉，待茶湯在杯中緩緩釋出蜜綠彰顯的金黃色，更彷彿情竇初開的少女欲語還休。迫不急待輕啜入口，輕轉而來的玉蘭花香經由口腔穿透鼻腔，第二泡卻又轉成了奶香，不是青心烏龍嗎？比起金萱卻有過之而無不及，更神奇的是第三泡又加上文火輕焙加持的太妃糖香，在口中甘醇潤滑活潑律動，讓我大感驚奇。

石碇彷彿鱷魚狀的茶園更顯得潭腰山水之美。（圖／吳德亮攝）

緊鄰深坑與坪林的石碇，也是包種茶的主要產區，由翡翠水庫上游鷺鷥潭、塗潭、直潭所環抱的茶園，優美的湖光山色絕不遜於中部的日月潭，塗潭還被藝文界朋友戲稱為「台灣版的長江第一灣」。而介於坪林與石碇老街之間的潭腰，更能充分結合特有的湖光山色，以極富特色的茶園造景，創造出獨特的茶品，令人忍不住為他們豎起大拇指。

坪林傳承至第八代的北頂茶園。（圖／吳德亮攝）

我曾多次在茶園內發現完整的鳥巢與尚未孵化的蛋，甚至還有與蛇擦身而過的驚悚經驗，顯然無農藥所言不虛。產製的包種茶呈蜜綠或金黃透亮的茶湯，入口即有綿密細緻的蘭桂花香停駐舌尖；獨特的文火焙香也頗為深遠，而幽長迴繞的杯底餘香更令人深深沈醉。

北頂茶園4分地僅收得10斤的有機包種茶。（圖／吳德亮攝）

石碇茶區一年僅採三季，除了清明左右的春茶與11～12月的冬茶，製作為條型包種茶外；必須倚賴小綠葉蟬「著蜒」的美人茶居然在穀雨前後，即春茶採摘後不久就直接採摘，比起新竹北埔、峨眉一帶的東方美人茶（芒種至端午之間）足足早了一、兩個月。更令人意外的是：石碇美人茶的原料並不限茶種，青心烏龍、金萱、翠玉等各種茶樹，都可以作出金琥珀湯色的香醇茶品，閩南語俗稱的「蜒仔氣」卻絲毫不減，除了自然散發出的迷人蜜味香氣，又不失傳統包種茶活潑甘醇的特色，乾茶外觀也呈現了繽紛的五色。

呈現繽紛五色外觀的石碇美人茶，金琥珀色的茶湯更散發出迷人蜜香。（圖／吳德亮攝）

石碇春茶以機採代替手採。（圖／吳德亮攝）

世居潭腰的曾君說，當地茶園早於1971年翡翠水庫規劃興建前即已存在，1987年水庫興建完成後，集水區將原本相連的山坡地分割為數個分離的小島，茶農大多被迫遷往高處，就連祖先留下的四合院古厝也從此淹沒水中。不過樂天知命的茶農依然留在潭腰繼續耕耘，才有今日讓專業攝影家都為之驚豔的茶鄉美景，多處孤島也連接水天一色成就蓬萊仙島般的勝境，而有「台灣千島湖」的美譽。

北頂茶園的東方美人茶沖泡時的表面張力。（圖／吳德亮攝）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

兄弟情挖出奇蹟！他們想幫妹妹辦婚禮 竟挖出15.34克拉「價值180萬鑽石」

沒名牌穿了！霸王餐台女網美「囚服出庭」 狂打斷法官遭斥：不准說話

新開小店徵「行政職實領55k」每天供餐 工作內容網愣：老闆賺爛