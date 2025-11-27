茶人茶事／日本留台女大生的茶道盛饗 抹茶、三線、和服秀

陽明春天茶道教室前和服盛裝的日本留台女大生。（圖／吳德亮攝影）

陽明春天以鵝卵石鋪就的「茶道」。（圖／吳德亮攝影）

陽明山國家公園內，標榜「人文飲食、生活美學」的【陽明春天】，向以佔地1800坪的日式禪風庭園，以及連續多年榮登米其林綠星的「夢幻蔬食套餐」聞名，加上彙集各款名茶與名壺的專屬茶屋，還有一條鵝卵石鋪就的「茶道」與閒適的下午茶，放眼所及盡是綠意盎然的大樹、草皮，以及從各地蒐羅的石雕，包括各方神佛與巨獸等，甚至還有古時的石柱拴馬樁，還附設有美術館，人文意境滿分。而從餐前貼心地提供賓客洗手的檸檬+玫瑰花瓣陶盅，以及90年代棗香普洱茶開始，每一道料理都讓人食指大動。

齊藤理央演繹日本茶道並與賓客互動。（圖／吳德亮攝影）

不過創辦人陳建宏可沒因此而自滿，近日又與日本留學機構合作，邀請多位來台留學、已取得居留證與打工證的日本女大生，於每週六、日兩天下午茶時光做茶道展演，並已另申請品牌為「お茶茶 O-CHACHA」，做為陽明春天最亮麗耀眼的一支新隊伍。將於本（11）月底29、30日兩天正式登場，也將於下週日（12月7日）盛大舉辦「日本文化嘉年華」，包括抹茶道、不同於三味線的沖繩獨有的「三線」、和服秀等，還邀來「美麗日舞學院」鄭美麗院長帶領學員做日本舞踊的演出，熱鬧可期。

來自日本茨城縣的齊藤理央為賓客打抹茶。（圖／吳德亮攝影）

日本留台女大生的和服秀。（圖／吳德亮攝影）

10位女大生來自日本福岡、沖繩、千葉、長崎等地，來台留學分別就讀台師大、北科大等名校，此外還有一位來自茨城縣的齊藤理央，儘管已從日本神田外語大學「國際交流系」畢業，卻在某次旅行中愛上了台灣，因而再度以打工度假的方式來台，說得一口流利中文，因此也作為其他女大生的「班長」，負責協調與聯絡。

「美麗日舞學院」鄭美麗院長教導女大生的美姿美儀。（圖／吳德亮攝影）

抹茶道也稱做「茶之湯」，源自中國宋代的「點茶法」，一般認為，宋代浙江餘杭徑山寺圍座品茶研討佛經的「茶宴」，就是今天日本抹茶道的濫觴，由當時日本遣唐使之一的佛教高僧南浦紹明（即圓通大應國師1235-1308），將徑山寺茶宴與抹茶製法，傳回鎌倉幕府時代的日本。不同的是宋代茶葉形制為緊壓成形的「團餅茶」，點茶前必須先碾成粉末再置入茶盞，以沸水注入加以擊拂，產生泡沫後再飲用。日本茶道則是直接以抹茶粉放入茶碗注水，並用茶筅擊拂攪拌後飲用。

專注抹茶的女大生瀬戸口カリナ來自福岡市。（圖／吳德亮攝影）

專注抹茶的女大生藤崎春乃來自千葉縣。（圖／吳德亮攝影）

由於年輕，多位日本留台女大生的抹茶並非今天日本主流的三千家等流派，但一樣經過名師指點，架勢絲毫不遜於她們口中的「前輩」，且為求慎重，都會以傳統和服盛裝登場，包括胸襟上插著懷紙與古帛紗，熱茶碗、從漆器製成的精緻茶棗（即盛茶的小罐）取出綠茶粉，以杓注入沸水後用茶筅攪拌，直至一盞噴雪浮甌的抹茶呈現賓客眼前。最後遵循傳統茶道將茶碗主花紋對著賓客奉上，客人接過茶碗後先以順時鐘方向轉兩次，讓主花紋向著主人，然後慢慢喝下茶湯，飲罷再以逆時鐘方向轉兩次，讓主花紋對著自己，同時仔細欣賞花紋的美，所有動作與禮儀絲毫不馬虎。

專注打抹茶的女大生大久保叶音來自福岡北九州市。（圖／吳德亮攝影）

還記得風靡一時的日本電影《淚光閃閃》嗎？那原本是根據夏川里美演唱的流行曲《淚光閃閃》歌詞改而來，當年夏川里美也曾以自彈自唱的方式來台演出，一時蔚為流行。她彈奏的樂器就是「三線」。而來自沖繩，就讀國立台灣師範大學華語文教系的新城有美佳，與東亞學系的玉城萬夕，兩位都是精通「三線」演奏的高手，其中新城有美佳更有豐富的家學淵源。所謂「三線」與日本本土的「三味線」不同，是一種琉球特有的撥弦樂器，堪稱沖繩民謠的靈魂，被認為是從中國的三弦演變而來，並在14世紀左右傳入。它以琴身蒙上蛇皮（也稱為蛇皮線）而聞名，演奏時使用水牛角製成的「爪」撥弦。我特別請新城有美佳當場彈唱《淚光閃閃》，幽雅的旋律與柔美的歌聲在山林中迴盪，讓人深深沉醉。

就讀台師大華語文教系的新城有美佳以三線彈唱。（圖／吳德亮攝影）

除了抹茶來自日本京都宇治頂級的玉露，傳統茶道奉上的和菓子茶點，則配合時令改為精緻茶食奉上，包括鹹食的天貝卷、蘿蔔糕、荷葉飯、山泉現沖豆花，與甜食的檸檬小塔、抹茶羊羹、水果最中塔等，可說完美的「日式下午茶」了。

專注抹茶的女大生片岡和鈴來自日本長崎縣。（圖／吳德亮攝影）

在台灣多元繽紛、百家爭鳴的茶藝活動中，來自日本的抹茶道或煎茶道都佔有一席之地，全稱還包括「心五藝文創園區」的「陽明春天」，主人陳建宏期盼以餐飲改變對生命及世界的態度，將多年的蔬食推廣心得，結合藝術為起點，導入茶文化、藝術人文元素，後建立藝文展覽館、生活講堂、川流慢食區、若水茶舍、石尚劇場等，而日本茶文化的引進，恰與原本的台灣茶藝完美交會，更是體驗日本文化的絕佳亮點了。

陽明春天日式禪風庭園琳瑯滿目的石雕。（圖／吳德亮攝影）

因此「陽明春天」除了菁典套餐（＄1980+10%）、綠星套餐（＄3980+10%），加上每週六、日下午2時半開始的抹茶道下午茶（$880+10%），全部採預約制。（編按：陽明春天地址：台北市士林區菁山路119-1號。電話(02)2862-0178。營業時間為11:30~21:00，無休）

