茶人茶事／星夜輝映岩礦壺 葉樺洋精準詮釋台灣茶香

葉樺洋沉寂多年帶來的茶器新作。（圖／吳德亮攝）

深秋虛掩的門忽然被風推開，驚醒手邊早已放涼的殘茶，60年陳期的珍蘭鐵觀音，少了開湯時的溫熱，冷茶在口腔內依然綻放飽和度十足的樹蘭花香，加上不斷從喉嚨深處回吐的官韻，以及幽雅內斂的杯底香，顯然不是一般茶器可以達到的境界了。以陶藝名家葉樺洋的台灣岩礦茶器「星夜」新作，包括大器飽滿的瀹茶壺與堅緻如金的小茶杯等，將悠悠歲月鋪陳的底蘊詮釋得淋漓盡致，令人讚嘆。

熱情且樂於助人的台灣岩礦名家葉樺洋。（圖／吳德亮攝）

舉起鐵瓶再度注入沸水，像拋落一樁心事一樣，輕鬆注滿陶壺後，看著熱騰騰的輕煙從壺蓋縫隙與壺嘴裊裊升起，節奏分明地把入冬前的靜謐擊碎。再將陶壺高高舉起，以距離茶海七吋的高度出湯，但見水柱毫不分岔地呈現渾圓飽滿的拋物線，涓滴不漏地注入。並特意在水位達到七分時驟然煞車，瞬間斷水也無任何茶湯滴落或滲出。就功能性與實用性而言，葉樺洋的壺藝堪稱無懈可擊了。

葉樺洋的岩礦壺新作「星夜」。（圖／吳德亮攝）

歷經疫情肆虐多年、兩岸茶葉與茶器市場低迷等因素，台灣許多陶藝家們或沉寂、或為遷就現實而停滯創作，許久不見的葉樺洋，忽然攜來十多件最新創作的岩礦壺與茶杯，渾圓飽滿的壺身、玲瓏有致的曲線；看似簡約，卻包含馬鞍、竹節、朝笏等意象構成的紋飾壺把；無論造型與質感都明顯看見他不斷的創新與精進。

葉樺洋彷彿梵谷名畫滿天星斗夜空的岩礦壺。（圖／吳德亮攝）

特別的是在色溫燈下反覆端詳，今日攜來的作品，感覺萬點星光在天際中撞擊上升的浪漫，彷彿梵谷的名畫，金釉點點突破層層厚重的油彩飛出，穿過重重的黑暗為茶香照路，再放任深邃的藍如流星雨般大快灑落。顯然不僅在飽滿色澤的繪畫元素中追求意境，又含蓄地營造柔和婉約的意象，為茶器披上滿天星斗閃爍的夜色。

葉樺洋岩礦杯深邃的藍與杯中突起的金色山丘。（圖／吳德亮攝）

沒錯，葉樺洋的「星夜」新作，很難不讓觀者想到大畫家文生‧梵谷於1888年所創作的油畫《夜晚露天咖啡座》吧？獨特的冷暖色調交集與透視法，巨大的黃燈照亮了露臺、立面、人行道，甚至將燈光投射到街道的鵝卵石上，在星空背景下彷彿都在葉樺洋飽滿色彩的新作中逐一浮現，並在金釉構成的金色光點注入湛藍中逐一覺醒。包括梵谷之後陸續創作的《羅納河上的星夜》與更為人所熟知《星夜》中描繪滿天繁星的畫面。

葉樺洋為星夜呈現粗中更見細膩的筆觸。（圖／吳德亮攝）

其實很早前我就對葉樺洋的岩礦茶器多有著墨，他的作品以實、岩、簡為基石，對壺的實用性、岩礦石材的選用、化繁為簡的制壺理念，在陶藝界獨樹一格，從早年的柴燒到深入岩礦壺的領域，每每讓人驚豔。在各種陶土中添加了不同岩礦的比例與胎壁厚薄反覆試煉，燒製時的測試更是曠日廢時，往往一個系列作品得歷經一年的測試近百種的配方，更因多次高溫氧化還原，大量的碳素與土胚內的矽、鉀、鈉、鐵產生共熔現象，使得土胎質地更加堅硬，壺胎呈現光芒的質感，烈火焠煉的作品從出水、斷水、握持，到壺蓋與壺身的密合度等都無懈可擊，讓造型與色彩更臻於完美的境界。

葉樺洋呈現光芒質感的岩礦壺與茶杯。（圖／吳德亮攝）

綜觀他的茶器作品，與一般名家壺最大的不同特色，在充滿創意且實用性百分百的造型、粗獷中清晰可見的細膩質感，以及冷暖色彩的交融搭配。寬廣的壺口可以輕易置茶而不外露，淺而密合的壺蓋呈現細緻的觸感；斗大的壺鈕可以輕易抓舉而不致燙手；較長且曲線玲瓏有致的壺嘴尖端永遠呈現仰望之姿，淙淙有勁的出水更讓人彷彿置身電影的夢幻時空，即便瞬間定格也不會有水滴殘留。

葉樺洋以動物為鈕的岩礦茶倉。（圖／吳德亮攝）

先前葉樺洋因為愛上台灣老茶，在苦思貯藏與沖泡方式多年後，毅然投入茶器創作的行列，從柴燒到台灣岩礦，歷經不斷蛻變與成長，所燒製的茶壺，除了金銀彩飽含的溫潤質感，還能精準地沖泡出台灣陳茶特有的蔘香、棗香或藥香。就連釉藥也都自行調配，強調以自然入釉，除了拒絕化學溶劑的傷害，更讓茶壺外觀呈現大自然生機飽滿的色彩，充滿渾厚的質感。

葉樺洋創作的岩礦單柄壺與茶杯。（圖／吳德亮攝）

細看他沈潛多時復出的新作，密集的岩礦顆粒彷彿穿過數十萬光年浩瀚星際，來到地球可望的無數閃耀星星，或凸顯於壺面、或點金於壺鈕、或融入智慧性模糊的光點，看似遙不可及，卻又如此親切。特別的是他的壺把，刻意雕琢的極簡紋飾整齊有序地疊壓錯落，甚至在線條轉彎處加入流線與速度，像是古代官員上朝手持的笏版，或古典的圖騰裝飾，又不失現代的時尚語言，殊為難得。

葉樺洋喜歡在壺把線條轉彎處加入流線與速度。（圖／吳德亮攝）

飽滿的岩礦壺搭配的茶倉、茶杯等，細緻質感的肌里，起伏有致的造型，彷彿都化成了聲響，共同以生動的韻律迎接室內匍匐前進的陽光。這就是葉樺洋，玩石成壺終能識得茶中真味，更充滿印象主義的色彩與澎湃的生命力吧。

葉樺洋造型律動飽滿發出強勁生命之氣的岩礦作品。（圖／吳德亮攝）

