茶人茶事／星夜輝映岩礦壺 葉樺洋精準詮釋台灣茶香
深秋虛掩的門忽然被風推開，驚醒手邊早已放涼的殘茶，60年陳期的珍蘭鐵觀音，少了開湯時的溫熱，冷茶在口腔內依然綻放飽和度十足的樹蘭花香，加上不斷從喉嚨深處回吐的官韻，以及幽雅內斂的杯底香，顯然不是一般茶器可以達到的境界了。以陶藝名家葉樺洋的台灣岩礦茶器「星夜」新作，包括大器飽滿的瀹茶壺與堅緻如金的小茶杯等，將悠悠歲月鋪陳的底蘊詮釋得淋漓盡致，令人讚嘆。
舉起鐵瓶再度注入沸水，像拋落一樁心事一樣，輕鬆注滿陶壺後，看著熱騰騰的輕煙從壺蓋縫隙與壺嘴裊裊升起，節奏分明地把入冬前的靜謐擊碎。再將陶壺高高舉起，以距離茶海七吋的高度出湯，但見水柱毫不分岔地呈現渾圓飽滿的拋物線，涓滴不漏地注入。並特意在水位達到七分時驟然煞車，瞬間斷水也無任何茶湯滴落或滲出。就功能性與實用性而言，葉樺洋的壺藝堪稱無懈可擊了。
歷經疫情肆虐多年、兩岸茶葉與茶器市場低迷等因素，台灣許多陶藝家們或沉寂、或為遷就現實而停滯創作，許久不見的葉樺洋，忽然攜來十多件最新創作的岩礦壺與茶杯，渾圓飽滿的壺身、玲瓏有致的曲線；看似簡約，卻包含馬鞍、竹節、朝笏等意象構成的紋飾壺把；無論造型與質感都明顯看見他不斷的創新與精進。
特別的是在色溫燈下反覆端詳，今日攜來的作品，感覺萬點星光在天際中撞擊上升的浪漫，彷彿梵谷的名畫，金釉點點突破層層厚重的油彩飛出，穿過重重的黑暗為茶香照路，再放任深邃的藍如流星雨般大快灑落。顯然不僅在飽滿色澤的繪畫元素中追求意境，又含蓄地營造柔和婉約的意象，為茶器披上滿天星斗閃爍的夜色。
沒錯，葉樺洋的「星夜」新作，很難不讓觀者想到大畫家文生‧梵谷於1888年所創作的油畫《夜晚露天咖啡座》吧？獨特的冷暖色調交集與透視法，巨大的黃燈照亮了露臺、立面、人行道，甚至將燈光投射到街道的鵝卵石上，在星空背景下彷彿都在葉樺洋飽滿色彩的新作中逐一浮現，並在金釉構成的金色光點注入湛藍中逐一覺醒。包括梵谷之後陸續創作的《羅納河上的星夜》與更為人所熟知《星夜》中描繪滿天繁星的畫面。
其實很早前我就對葉樺洋的岩礦茶器多有著墨，他的作品以實、岩、簡為基石，對壺的實用性、岩礦石材的選用、化繁為簡的制壺理念，在陶藝界獨樹一格，從早年的柴燒到深入岩礦壺的領域，每每讓人驚豔。在各種陶土中添加了不同岩礦的比例與胎壁厚薄反覆試煉，燒製時的測試更是曠日廢時，往往一個系列作品得歷經一年的測試近百種的配方，更因多次高溫氧化還原，大量的碳素與土胚內的矽、鉀、鈉、鐵產生共熔現象，使得土胎質地更加堅硬，壺胎呈現光芒的質感，烈火焠煉的作品從出水、斷水、握持，到壺蓋與壺身的密合度等都無懈可擊，讓造型與色彩更臻於完美的境界。
綜觀他的茶器作品，與一般名家壺最大的不同特色，在充滿創意且實用性百分百的造型、粗獷中清晰可見的細膩質感，以及冷暖色彩的交融搭配。寬廣的壺口可以輕易置茶而不外露，淺而密合的壺蓋呈現細緻的觸感；斗大的壺鈕可以輕易抓舉而不致燙手；較長且曲線玲瓏有致的壺嘴尖端永遠呈現仰望之姿，淙淙有勁的出水更讓人彷彿置身電影的夢幻時空，即便瞬間定格也不會有水滴殘留。
先前葉樺洋因為愛上台灣老茶，在苦思貯藏與沖泡方式多年後，毅然投入茶器創作的行列，從柴燒到台灣岩礦，歷經不斷蛻變與成長，所燒製的茶壺，除了金銀彩飽含的溫潤質感，還能精準地沖泡出台灣陳茶特有的蔘香、棗香或藥香。就連釉藥也都自行調配，強調以自然入釉，除了拒絕化學溶劑的傷害，更讓茶壺外觀呈現大自然生機飽滿的色彩，充滿渾厚的質感。
細看他沈潛多時復出的新作，密集的岩礦顆粒彷彿穿過數十萬光年浩瀚星際，來到地球可望的無數閃耀星星，或凸顯於壺面、或點金於壺鈕、或融入智慧性模糊的光點，看似遙不可及，卻又如此親切。特別的是他的壺把，刻意雕琢的極簡紋飾整齊有序地疊壓錯落，甚至在線條轉彎處加入流線與速度，像是古代官員上朝手持的笏版，或古典的圖騰裝飾，又不失現代的時尚語言，殊為難得。
飽滿的岩礦壺搭配的茶倉、茶杯等，細緻質感的肌里，起伏有致的造型，彷彿都化成了聲響，共同以生動的韻律迎接室內匍匐前進的陽光。這就是葉樺洋，玩石成壺終能識得茶中真味，更充滿印象主義的色彩與澎湃的生命力吧。
看更多 CTWANT 文章
阿嬤行動不便想買衣「只能在門外看」 NET店員1舉動暖哭網友
持槍歹徒闖店打劫！5歲妹「暖遞棒棒糖」逆轉救父感動全球 背後真相曝
Joeman持大麻緩起訴！100小時義務勞務成品曝光 檢察官讚：很滿意
其他人也在看
獨家／粿粿為愛王子「事業跌谷底」 SWAG雪中送炭發合作邀約鼓勵她再站起來
粿粿為了愛王子，不惜自毀和范姜彥豐的家庭，連努力打拼來的事業，也跌至谷底，手上幾乎沒有演藝工作。但主打成人影音內容的平台SWAG在此時雪中送炭，對她發出合作邀約，除了看中粿粿的話題外，也期望能夠藉此鼓勵跌倒的人再站起來。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前
驚！瓷杯塞爆菊花 大叔3天難解便「破肚開腸」取出
台中市一名已婚中年男子腹脹三天無法大便，肚子痛到受不了，到醫院求診，經過X光檢查，醫師驚見患者的肛門竟然塞一個直徑約6公分、高約8公分的陶瓷杯，杯子全被大腸包住，部分腸子缺血也造成壞死，只好全身麻醉「開腸破肚」將杯子取出，他很怕被家人知情，強調「不知道杯子怎麼塞進去」。自由時報 ・ 1 小時前
注意溫差！最猛冷空氣快走了 「這一天」高溫恐飆到30度
東北季風持續增強，全台有感降溫！今（19）日清晨最低溫只有11.8度，北部白天高溫也僅20度。中央氣象署指出，這波冷空氣將持續影響至後日清晨，隨後氣溫將戲劇性回升，「這一天」將出現一週中的最高溫，飆到30度，體感如同夏天。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
MLB》大谷翔平不再向教士致意！美媒揭真相：他們犯了大忌
以禮貌著稱的洛杉磯道奇球星大谷翔平，一直以來都有向敵隊、總教練致意的習慣。然而，道奇球賽主播尼爾森（Stephen Nelson）近日透露，大谷已悄悄停止向聖地牙哥教士的前總教練施密特（Mike Shildt）致意，原因可追溯到今年6月的一場衝突事件。中時新聞網 ・ 13 小時前
經典賽／中華隊又被看低 國際賭盤奪冠賠率倒數第5
2026年世界棒球經典賽將在3月開打，國際賭盤紛紛展開預測，其中中華隊繼去年世界12強棒球賽後再次不被看好，全部20個參賽國中奪冠陪率倒數第5。 作為轉播單位之一的《FOX Sports》撰文分...聯合新聞網（運動） ・ 2 小時前
男不能說的秘密 肛門卡杯子 醫看：太扯了
[NOWnews今日新聞]中部一名男子連續三天腹脹、無法排便，疼痛難耐急赴醫院求診。醫師安排X光檢查時意外發現，他的肛門深處竟卡著一個直徑約6公分、高約8公分的陶瓷杯，杯口朝下嵌入腸道，導致部分腸段缺...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
不是南亞科也非華邦電！億元教授點名「這檔記憶體」久抱相對安心 外資連5敲
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導在AI熱潮下，近期記憶體大缺貨價格狂飆，DRAM雙雄南亞科（2408）、華邦電（2344）雙創歷史新天價，成交量也炸天，針對記憶體...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
昔喊「定居上海找房子」挨轟！侯佩岑IP定位曝光不藏了 網全炸鍋
47歲女星侯佩岑結婚生子一度淡出演藝圈，近年積極在大陸發展復出，今年初甚至喊話甚至計畫在上海找房子定居。她昨（17日）在微博平台PO出全新自拍照，被網友發現IP定位顯示為「中國上海」，掀起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
義披薩店老闆見「台人光顧」哭出來！討拍稱「遭恐嚇」網一看搖頭了
國際中心／巫旻璇報導日前一群台灣旅客日前在義大利蒙特卡丁尼市一家披薩店用餐，同行16人僅點了5份披薩與3杯啤酒。店家不但將他們的清晰畫面拍下上傳社群，先以「中國」稱呼，之後聽到遊客自我介紹「來自台灣」時，又突然改口高喊「台灣」並揶揄驅趕，整段影片引發國際譁然。當時台灣旅客聽不懂義大利語，以為老闆只是熱情應對，還對著鏡頭開心比「YA」和豎大拇指，沒料到自己其實成了對方鏡頭下的嘲弄主角。影片曝光後迅速在網路瘋傳，雖然店家隨後緊急刪片並道歉，但後續反覆的行為仍飽受外界質疑，風波持續延燒。近日，一名台灣旅宿業者在Threads上發文，表示親自帶客人前往該店用餐，卻意外聽見老闆的另一面說法。民視 ・ 1 小時前
台股紅翻黑！43萬散戶昨搶短…今天套牢了
台股反彈無力，收復2萬7點失敗，空軍氣焰大增，接近中午指數由紅翻黑，一度下跌近140點，據證交所資料顯示，昨天趁台股下跌691點，短短一天有43.7萬散戶進場「搶短」，但今天若收盤時指數未拉起，恐怕「搶反彈不成反住套房」，慘遭套牢。Yahoo奇摩股市 ・ 23 小時前
父母過世，房產怎麼分配最不傷手足和氣？只有1間房 vs 很多間房，精算師級「分產策略」大公開
會買房子的人，不一定知道怎麼登記。登記時沒想清楚，或上一代登出地球之前來不及妥善分配，導致兒女翻臉，或夫妻財產分配產生糾紛，新聞上多的是藝人、企業後代有類似情況。房屋的贈與、繼承或登記各有學問，但根本關鍵還是避免拿房產來考驗人性！Yahoo奇摩房地產 ・ 1 天前
快訊／邱澤、許瑋甯絕美婚照超甜！「婚宴時間、地點」曝光了
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導邱澤、許瑋甯於2021年12月10日登記結婚，日前迎來他們的第一個孩子，而在今（19）日稍早，夫妻倆宣布將於11月28日在台北文...FTNN新聞網 ・ 20 小時前
強冷空氣影響到後天！週末東北季風減弱 高溫飆升至30度
[Newtalk新聞] 今(19)日東北季風持續增強，清晨最低溫只有11.8度，北部白天也僅20度，對此，氣象署指出，明(20)天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，預計這波冷空氣影響到後(21)天清晨，後天白天後會逐漸回溫，週末東北季風減弱，氣溫明顯回升，23日將會是這週最溫暖的一天，高溫有可能飆至30度。 氣象署指出，今天清晨氣溫偏低，北台灣僅14、15度，中南部17、18度，最低溫出現在馬祖11.8度，本島最低溫為新北富貴角12.4度，桃園、新竹及苗栗也在12到13度；明天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，白天溫度就會回升，中南部可回到20度以上，但北台灣仍只有20度。 至於降雨趨勢的部分，今日迎風面的桃園以北、宜花地區容易有局部短暫雨，北海岸、大台北山區、宜蘭地區整日陰雨，其他地區雲量偏多，降雨較不明顯，中南部山區與部分平地有飄雨情況；明後2天天氣類似，且花東、各地山區需注意局部零星短暫雨。 而這波東北季風影響到21日清晨，21日白天起逐日回溫，中南部回升較明顯，但要留意日夜溫差大；週末北季風減弱，氣溫明顯回升，其中23日會是這週最溫暖的一天，北台灣及西半部可達26至30度，但很新頭殼 ・ 19 小時前
醫生提醒：肺癌早期不是咳嗽，這6大異常才是真正的「早期警報」
肺癌早期症狀常被誤解為咳嗽或咳血，但醫界一再強調，真正讓肺癌難纏的，是它在初期幾乎「無聲無息」的特性。專家提醒，肺癌早期的 6 大異常往往不是咳嗽，而是細微卻明確的身體訊號，若被忽略，等咳嗽出現時通常已經錯過黃金治療期。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
老闆換人當？阿堂鹹粥招牌「2字突消失」原因曝光
先前因為調漲售價引起討論的「阿堂鹹粥」，近期被發現店面出現大變動，招牌、菜單上都少了「阿堂」兩字，成了無名鹹粥。據悉，這跟老闆阿堂幫兒子作保而欠債有關。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
台南市長街頭民調太震撼！陳亭妃PK林俊憲驚現「史詩級輾壓」
南二都2026年地方選舉牽動各政黨政治版圖，其中台南市因為人選已趨明確而備受矚目。據最新街頭民調結果顯示，綠委陳亭妃以21票近半數奪冠，綠委林俊憲、藍委謝龍介則分別以15票、14票「再纏麻花」居次，而日前甫宣布參選的前藍委陳以信則以0票收場。中天新聞網 ・ 1 天前
本波冷空氣最強時刻曝光！低溫下探14度 回溫還要等這時
今（19）日、明日兩天東北季風影響，今日中部以北、東北部及東部天氣明顯偏涼，其他地區早晚亦涼；桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，竹苗、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，清晨至上午中南部地區亦有零星短暫雨。對此，氣象粉專也示警本波冷空氣最強時刻，提醒民眾要注意穿著。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
展示車當新車？ 消費者見行車記錄器才發現 業者：調解中
高雄一名陳先生，今年八月向知名車廠購買定價93萬元的全新車輛，交車後，意外發現行車紀錄器拍下車輛在展示中心展示的過程，甚至被試乘過，讓他難以接受，向車商反映並提出延長保固，彌補業者沒據實以告的瑕疵，卻...華視 ・ 16 小時前
台股、美股買點未到？專家警告「2種股票」先閃為妙：行情下殺時會睡不著
台股近來連日震盪，1周震幅逾千點，引發市場情緒動盪，投資人普遍陷入恐慌。對此，萬寶投顧投資總監蔡明彰直言，目前美股與台股還沒有到達具有吸引力的買入條件。蔡明彰在個人YT指出，這波的低點一定是在恐慌的賣壓釋出後，首當其衝的2種股票，先閃為妙，第一種是波段漲幅大太、估值太高；第二是融資包袱太重。他提到，「出來江湖混一定要還，何況借錢做股票，水可載舟、亦可覆舟，行......風傳媒 ・ 9 小時前
認愛小7歲廚師男友！小禎鬆口「再婚進度」 揭女兒跟他私下真實互動
小禎日前認愛小7歲廚師男友Alan，昨首度公開現身活動，她受訪透露兩人穩定交往半年，坦言正處於熱戀期，但還沒想到再婚這一步，爸爸胡瓜已見過對方，但媽媽秀秀還沒，她也還沒見過男方的家人，對於是否再婚，她表示一切順其自然。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前