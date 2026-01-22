茶人茶事／一本書串起三個不同時代的重慶沱茶大團圓

一本書促成1970、1983、2025三個不同年代的茶品大團圓。（圖／吳德亮攝影）

2025年初夏，我收到一盒來自重慶的烏龍沱茶，寄件者是台灣南投的「謝江林茶莊」主人倫子，還附了封信：

「多年前叔叔送我一顆1970年代的重慶烏龍沱茶，令我驚訝的竟然是「中茶」出品。重慶出烏龍茶？在我的認知裡，這是少見的組合。拆開品飲，茶湯溫潤厚實，令人驚艷。後來在吳德亮老師所著的《普洱藏茶》書中，赫然發現對這款茶的記載，才得知這款烏龍沱茶曾被譽為重慶茶廠史上最好的茶。從那刻起，我開始留意並收藏這一品項，也讓我認識了重慶茶廠民營化後取得峨眉牌商標的藍泰彬先生。我們因這款茶而結緣，交流了許多對重慶烏龍沱的理解……。藍兄也透露，他有意復刻這款經典。我們進行許多討論。最後他決定以重慶當地高海拔的烏龍原料，於今年正式復刻了這款傳奇茶品」。

早年中國「計畫經濟」時代的重慶茶廠。（圖／藍泰彬提供）

話說我的《普洱藏茶》一書於2008年由聯經出版、以及2020年由大陸武漢科技出版社全新推出簡體版以來，至今兩者都還是兩岸暢銷與常銷的大書，多年來也經常有多位兩岸茶界大咖不只一次當面告知說「進入普洱茶領域或啟蒙」都來自《普洱藏茶》這本兩岸都超過十數刷的經典大書。而重慶烏龍沱茶相隔50多年的復刻推出，居然也緣於這本書，更讓我大感驚喜了。

我的《普洱藏茶》繁體與簡體版在兩岸都是暢銷與常銷的大書。（圖／吳德亮攝影）

話說「沱茶」雖源於雲南，但「沱」茶之名卻源於四川沱江流域，當然四川重慶也少不了有沱茶的產製。由於當時經由下關茶商製作後，經昆明、昭通銷往四川、瀘州、宜賓、重慶等地。為了在沱江與長江匯合處的宜賓促銷，茶商以「沱江水、下關茶，香高味醇品質佳」的順口溜廣為流傳，因此有了「沱茶」的名稱。根據《茶譜》的記載，重慶所產茶葉遠在西元935年就已列為貢品，直到清末才逐漸沒落。但沱茶卻是重慶與成都蓬勃發展的茶館不可或缺的茶品，1953年以後下關沱茶供不應求，重慶才開始生產沱茶，引自雲南大葉種茶為原料。

不過，20年前台灣市面可見的早期重慶沱茶中，茶氣與茶韻最好的卻是1970年代，由重慶茶葉土產進出口公司出品的100公克「重慶烏龍沱茶」。我於2008年初次在「祥興名茶」品賞，以沸水沖泡後的第一泡確有些微的台灣烏龍老茶陳香，但第二泡即完全顯現普洱陳茶該有的熟香與風韻。

由上而下分別為1970、1983、2025年重慶沱茶的外觀及湯色表現。（圖／吳德亮攝影）

事隔多年，我特別再請當初提供的「祥興名茶」主人陳漢民，寄來碩果僅存的兩顆1970年代重慶烏龍沱茶，與全新問世的峨眉牌重慶烏龍沱茶做比較：小心翼翼剝開前者斑剝得不成「紙樣」的茶票紙，沖泡後但見杯面泛起明鏡般的濃亮油光，茶湯香氣沈穩而悠長，踏實而不浮華。而入口後濃稠的厚實飽滿，以及在喉間緩緩釋出的丰姿熟韻等，也都令人驚豔不已。

再取來2025年藍泰彬取得峨眉牌商標的復刻版重慶烏龍沱茶，拆開全新的精緻盒裝，以陶藝名家章格銘致贈的普洱茶刀剝下少許沖泡，但見明亮通透的橙紅色茶湯，如漣漪般不斷在口腔釋出濃郁的花香與果香。趕緊與遠在重慶的藍先生通上微信，果然原料來自海拔1300公尺會下雪的高山茶區，以重發酵、重焙火的烏龍茶為底蘊所製作，希望「不僅能重現記憶中的味道，更要超越50年前的原版風采。」

復刻版重慶烏龍沱茶原料來自海拔1300公尺的四川高山茶區。（圖／藍泰彬提供）

透過我的一本暢銷大書意外牽繫起兩岸的一段沱茶情緣，已經夠讓我感到驚奇，沒想到幾個月後的2025年歲末，倫子又帶來了1983年的重慶沱茶，說是藍君千里迢迢遠赴日本所覓得，將四百多顆全數購回，也迫不及待寄來要倫子與我分享這一份喜悅，更讓我深感不可思議了。

趕緊做功課詳加考證，一看不得了，該批「峨眉牌重慶沱茶」曾於1983年8月，在義大利首都羅馬舉行的「第22屆世界優質食品評選大會」勇奪金質獎，產品特色為「重慶沱茶以優質原料和傳統工藝製成，口感獨特，擁有普洱茶的醇厚和烏龍茶的韻味。」作為中國茶葉在全球取得的第一座國際金獎，不僅標誌了中國茶品當時獲得高度認可，更創下中國茶葉在國際舞台上的輝煌紀錄，可說聲名遠播。

沱茶是重慶與成都等地蓬勃發展的茶館常見茶品。（圖／藍泰彬提供）

為表慎重，特別取來陳念舟大師的「回眸一笑」金銀壺沖泡這款重慶沱茶，小心翼翼剝開拆開新舊兩層包裝，開湯後但見茶湯呈透亮的棗紅色，儘管不脫烏龍陳茶微酸的口感，但豐潤滑順直入丹田，餘韻仍留在唇齒與喉間蕩漾，42年悠悠歲月加持的厚重喉韻與回甘更令人讚賞。與幾個月前品賞的1970年代重慶烏龍沱茶濃醇甘美的老韻，或2025年復刻版重慶烏龍沱茶釋出的濃郁花香與果香截然不同，推論當時或以烏龍茶的製作工藝加上普洱茶的曬青所成就的雙重風味吧？

新舊包裝組合的1983重慶沱茶以陳念舟大師金銀壺沖泡。（圖／吳德亮攝影）

離去時倫子說「從1970年代的一顆老沱茶，到今日我們親身參與的2025復刻過程，加上遠從日本購回的1983沱茶，綿延半世紀的茶緣，像是茶香跨海重逢，一切都歸功於《普洱藏茶》這本巨擘。」而我的一本書能夠促成三個不同時代的同款茶品大團圓，為兩岸茶文化交流略盡棉薄之力，滿心歡喜更不在話下了。

