茶人茶事／一柱擎天之安化千兩茶探秘

以竹編包裹緊壓而成圓柱形的千兩茶，因每支茶葉淨含量合老秤一千兩而得名。（圖／吳德亮攝影）

在全球正「火」的老茶市場中，有數種源自中國六○年代以前的陳年茶品，始終深受茶人的喜愛。它們也像大多數的陳年普洱一樣，在1997年從香港大量釋出到台灣，近年也隨著台商的無遠弗屆而不斷流向對岸、日本、韓國、東南亞等地，藏量當然也急遽的銳減當中。滋味與台灣老茶或陳年普洱一樣醇厚回甘，茶湯也同樣紅濃明亮，價格比起古董級的普洱名茶毫不遜色，甚至經常被誤為普洱來品飲或販售。

雲天閣茶業寄贈完成的千兩茶並在公司舉辦盛大的贈與儀式。（圖／吳德亮攝影）

它們就是今天被兩岸茶人讚不絕口的千兩茶、六堡茶、六安籃茶、花磚茶、青磚茶、黑磚茶、茯磚茶等，在中國六大茶類〈綠茶、白茶、黃茶、青茶、紅茶、黑茶〉中，與普洱茶一樣被列為黑茶類。

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由左至右為鬆緊適度的茯磚茶，與緊結的花磚茶、黑磚茶。（圖／吳德亮攝影）

作為中國著名的茶鄉，湖南省除了洞庭湖君山島上的黃茶「君山銀針」，以及湘西的「古丈毛尖」綠茶外；中北部益陽市的安化縣則是源遠流長的黑茶產地，包括近年兩岸炙手可熱的千兩茶，以及緊壓成磚的茯磚茶、花磚茶、黑磚茶等，統稱為「安化黑茶」，都早已馳名天下。

安化縣茶馬古道上騾馬運送千兩茶的實況。（圖／雲天閣茶業提供）

以竹編包裹緊壓而成圓柱形的「千兩茶」，因每支茶葉淨含量合老秤一千兩（約36.2～37.5公斤，與現今台兩大致相同）而得名，由於外表的篾簍包裝成花格狀，又名「花卷茶」。近年則因行銷等考量，而陸續推出了百兩茶（3.75公斤）、十兩茶（375公克），甚至還有展示用的萬兩茶（375公斤），豎起來幾近兩層樓高，堪稱「一柱擎天」，令人咋舌。其實根據史料，清朝道光年間（1820年前後），安化製作出的第一支花卷茶僅有百兩，至同治年間才改百兩花卷為千兩茶。

製作千兩茶將茶葉如擰花卷般擰成圓柱型，再用竹篾捆緊封口。（圖／吳德亮攝影）

多年前我應邀前往湖南長沙演講，經由主辦單位長沙府窯負責人吳琪的安排，以及安化縣茶葉辦主任肖偉群的全程陪同導覽，得以拜訪安化老字號的「白沙溪」茶廠，以及近年快速崛起的雲天閣、香木海、怡清園、建鈴等現代大廠，深入採訪了安化黑茶的沿革、原料，以及從傳統到現代化的製作工藝等，可說收穫頗豐。

湖南安化雲天閣倉庫內陳滿坑滿谷的千兩茶。（圖／吳德亮攝影）

茶館橫跨資江兩岸，古色古香的建築成了縣城東坪鎮最顯著地標的「雲天閣」茶業，主人李雲係書法家出身，渾身散發優雅的文士氣息。他說千兩茶的製作工藝，比起普洱茶可說繁複多了：從採青、殺青、揉捻，到渥堆後烘乾，水分的高低、溫度濕度的控制，都有極其精確的計算。製成黑毛茶後尚須在七星灶上用松木烘烤，形成獨有的高香。再經揀梗、拼配，並秤重裝包，以每包7.5公斤、每五包才能填滿為一柱千兩茶。

橫跨資江兩岸的雲天閣是今天安化縣城最顯著地標。（圖／吳德亮攝影）

製成黑毛茶後須在七星灶上用松木烘烤形成獨有高香。（圖／吳德亮攝影）

儘管五月中旬並非千兩茶的製作季節，李雲仍特意從郊區調回七位身材魁武的師傅，從蒸、裝、勒、踩、涼置等工序一氣呵成，實際製作兩柱千兩茶讓我全程拍攝。

李雲說，編妥的竹簍必須在24小時內使用以免硬化，篾簍內先置入一層棕櫚葉、再置入一層粽葉，連同篾簍共三層，因此有人戲稱是「三層肉」，不僅可防雨水、防異味，粽葉還有藥用保健作用，而三層防護也便於早期騾馬的長途運輸。

李雲董事長（左）與本文作者吳德亮於兩岸茶文化聯誼會上互贈茶書。（圖／吳德亮攝影）

從車間取出五包精製後的毛茶，三名師傅熟練地以大型蒸汽木桶，將茶葉蒸軟後逐一倒入篾簍內，並不斷以人工棍槌擠壓填滿，有如擰花卷般擰成圓柱型，用竹篾捆緊封口後，再以竹片及竹條加以重壓捆紮，包括絞、壓、跺、滾、槌打等數十道傳統工序，鏡頭下但見五名彪形大漢不停揮汗使力，彷彿世足賽的聚焦爭鋒，充滿力與美的舞動令人血脈噴張。李勁峰經理補充說，千兩茶的捆壓成形，七名大漢從早到晚每天最多僅能完成二十柱，非有足夠的體力不可，因此千兩茶又被稱為「漢子茶」。

五名彪形大漢不停揮汗使力以竹片及竹條加以重壓捆紮。（圖／吳德亮攝影）

當天完成後的千兩茶特別讓我在茶柱上簽名，再經露天晾曬七七49天，日曬夜露「吸天地靈氣，收日月精華」總算大功告成，雨天則加蓋塑膠布套或移入室內防雨淋濕，之後在自然條件催化下自行發酵。緊壓為原條千兩茶後，通常高度為150公分、直徑20公分、圓周約70公分。兩個月後儘管我早已返回台北，李雲董事長依然在安化舉辦盛大的致贈儀式拍照存證再寄來台北給我，讓我感動萬分。

本文作者吳德亮在雲天閣新製作完成的千兩茶上簽名。（圖／吳德亮攝影）

完成後的千兩茶須露天晾曬49天才算大功告成，雨天則加蓋塑膠布套或移入室內。（圖／吳德亮攝影）

千兩茶的由來，據說是因為過去交通困難、茶葉運送不便，因此將茶葉緊壓為樹幹狀的圓柱花卷茶，以便於馱在騾馬等牲口背上兩側作長途運輸。主要銷往內蒙古及黃土高原一帶，作為遊牧民族沖煮酥油茶或奶茶重要原料的「邊銷茶」。

由於花卷茶的製作工序完全倚賴人工，技能繁複、難度大、消耗體力、工效低。而且經長時間陳化後堅硬無比，品飲時必須以鋼鋸連同竹簍鋸開成片，再剝碎置入茶壺沖泡，不僅過程繁瑣又費時費力，茶末也會流失不少。因此安化老字號的「白沙溪茶廠」在1958年經過多次試驗後，終於將千兩茶改製為長方形的花磚茶，讓千兩茶一度消失在歷史的舞台，傳統古法的手工緊壓技術也隨之失傳多年。其間白沙溪茶廠雖於1983年請回一批老技工製作了300多支花卷茶流通至各地；但真正恢復量產，則在1997年以後了。

安化歷史最悠久、目前已改制為民營的原國營白沙溪茶廠。（圖／吳德亮攝影）

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