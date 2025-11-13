茶人茶事／茶香與金針花在東台灣小瑞士共舞

每年8月茶園與燦開的金針花在花蓮赤柯山共舞。（圖／吳德亮攝影）

提到花蓮的茶產業，許多人一定先想到以天鶴茶、蜜香紅茶或柚香茶聞名的瑞穗鄉，其實玉里鎮與富里鄉也有優質的茶葉種植。而更多人提到赤柯山或六十石山，也只會想到金晃晃的金針花；卻很少人知道，二者也有綠浪推湧的茶園：其中六十石山茶園面積約15公頃，赤柯山約30公頃，與金針、油菊同為當地三大經濟作物，且皆為花蓮縣最引以為傲的「無毒農業」。只是由於金針花季的名氣太大，反而掩蓋了茶葉的光芒罷了。

六十石山與赤柯山是台灣唯二屬於海岸山脈背海面的縱谷茶區。（圖／吳德亮攝影）

說來慚愧，身為土身土長的花蓮人，我卻一直到2004年以後，多次帶領「宜蘭花蓮數位機會中心」（DOC）學員教授進階攝影課程，以「地方特色產業、農特產品攝影」為主題，才有機緣深入花蓮兩大金針產區，並瞭解當地的茶產業概況。

而每次都在我逐一說明當日所需白平衡、ISO、快門速度，以及近景、遠景、特寫不同的構圖與光圈變化等注意事項後，學員就迫不及待地大展身手，從尋找金晃晃大畫面拍攝位置開始，到半山腰聚落農婦採摘青綠尚未開花的金針，再往較低的山丘，茶園就錯落在黃金花海之中，為鏡頭內的感動劃下金色浪漫的句點。

六十石山金針未開花時暖融融綠色地毯般的歐洲風情一樣令人沈醉。（圖／吳德亮攝影）

號稱「小瑞士」的富里鄉六十石山不僅洋溢歐洲風情，金針花田規模也較大，並與當地沃綠簇簇的茶園相互輝映。而玉里鎮的赤柯山，至今仍保留了在古厝屋頂上曬金針的景象，特寫畫面讓人驚豔，茶園也較為密集，儘管規模較小，在地農民卻多能利用波濤起伏的不同地貌，打造出各自的特色，洋溢無比夢幻的田園風情更令人深深沈醉。

洋溢歐洲風情的六十石山有「小瑞士」之稱。（圖／吳德亮攝影）

赤柯山與六十石山的海拔約在800至1200公尺之間，二者分別以以「赤科山高山茶」與「秀姑巒溪高山茶」之名對外行銷，目前則統稱「花蓮高山茶」，種植茶樹以金萱、青心烏龍為多，也有少量翠玉。兩個茶區最特殊的地方，就是二者皆為目前台灣唯一屬於「海岸山脈」背海面的「縱谷茶區」，與其他茶區皆屬於「中央山脈」系全然不同，包括台灣西部所有茶區，以及相距不遠的瑞穗鄉舞鶴與鶴岡茶區，都屬中央山脈系。

屬於台灣海岸山脈茶區的花蓮六十石山。（圖／吳德亮攝影）

六十石山茶每年自4月至11月中，共採收四次，皆以手採方式產製半球型烏龍茶，近年也在夏季生產東台灣最夯的蜜香紅茶。當地耆老表示：由於金針的收成在夏天，與採茶時間不致衝突，種茶也可作為填補金針的農閒之用。目前茶葉銷售管道除了跟富里鄉農會、花蓮市農會等單位合作外，也透過產銷班建立的「六十石山」品牌自產自銷，並在每年金針花季上場時，直接售予蜂擁而至的遊客。

赤柯山經炭焙後的半球型烏龍茶風味特別迷人。（圖／吳德亮攝影）

「赤柯山」地名源於日據時期，日本人在此大量砍伐赤柯木做為槍托而來，只是今天滿山的赤柯樹林早已為金針花田與茶葉所取代。種茶則始於八○年代末期，茶園位置多在海拔1000公尺左右的山坡地上，經年雲霧盤繞、水氣豐厚的冷涼氣候，加上年平均溼度較高，提供了茶樹絕佳的生長環境，讓茶葉品質皆有水準以上的表現。

當地茶農表示，「無毒」可不是隨便說了算的，有機方式種植難度相對較高，往往茶樹一長出嫩芽，茶菁就會遭到無情的蟲吻，因此製作出的成茶相對稀少。採收茶菁後，必須經過日光萎凋、靜置、手工攪拌、滾筒機器攪拌、殺青、初乾、揉捻、熱團揉等工序，製成毛茶後再以手工炭焙製成半球型的高山茶。

赤柯山有機茶種植難度相對較高，往往茶樹一長出嫩芽就會遭到蟲吻。（圖／吳德亮攝影）

現任行政院農業部茶及飲料改良場任秘書、多年前在台東分場場長任內的吳聲舜說，海岸山脈高山茶區所種植的金萱，「奶香」比起其他茶區要來得明顯，堪稱赤柯山與六十石山兩地茶葉最優勢特色。

赤柯山綠色與金黃色花海交織的璀璨畫面。（圖／吳德亮攝影）

每年八月下旬至九月底，就是兩地金針花盛開的季節，地方政府為開拓觀光資源，每甲地特別補助十萬元，讓農民留下一整片的金針不採，讓它們開滿金晃晃色的花海，果然吸引了大批觀光客上山賞花，儘管犧牲了小部分的經濟效益，卻使得當地的民宿、以金針大餐為號召的餐廳，以及所有金針相關的農特產，包括茶葉、油菊，甚至赤柯山麓的高寮火龍果等，都有了強烈賣點。

金針開花後就較難以採摘食用，遊客上山看到的金針花海都是刻意留下。（圖／吳德亮攝影）

赤柯山種植的「小油菊」，又稱野菊，屬中海拔台灣原生種，不僅香氣濃郁、耐泡，據說清毒解熱的功能也較其他品種菊花更具效果。當地農民說，油菊在深秋時節撒種，冬春時節花兒盛開時採收，經過低溫烘乾，維持油菊原色原味，絕對清新甘美。不僅可搭配枸杞、甜菊、薄荷沖泡飲用，還可入菜煮雞湯或入藥，堪稱養顏消暑的花茶聖品了。

赤柯山下緊鄰的玉里紅橋，油菜花與自強號列車爭輝。（圖／吳德亮攝影）

