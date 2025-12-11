茶人茶事／豐臣秀吉四百年前北野大茶湯輝煌再現 北投文物館第四屆佳山大茶會閃耀登場

台北「茶藝春秋」學員以旗袍盛裝出席日本茶道構成有趣畫面。（圖／吳德亮攝影）

四百多年前的日本戰國時期，豐臣秀吉於京都北野天満宮舉辦「北野大茶湯きたのおおちゃのゆ」，廣邀天下愛茶之人，帶上喜愛的茶具與茶分享品茶之美盛會，至今仍傳為佳話。四百年後的今天，台灣北投文物館以同樣的精神，於12月6、7日兩天舉辦第四屆「佳山大茶會」，廣納不同流派－除了日本茶聖千利休一脈相傳的表千家、裏千家與武者小路千家，還有煎茶道著名的小笠原流、方円流等共襄盛舉，更首次邀請日本當代玻璃藝術家西中千人來台，以其代表作《硝子呼繼 Glass Yobitsugi》打造特別茶席，以材質與光影重新詮釋茶之美，多元觀點加上跨域呼應，使得今年佳山大茶會更能呈現「傳統vs當代」、「器物vs哲思」的不同層次對話。

煎茶道方円流全體團隊會後與現場觀眾合影。（圖／吳德亮攝影）

本屆大茶會以「在百年古蹟看見茶道流派、美學與器物重生的交會」為主題，從流派匯聚、器物美學到文化精神，再次展現台灣茶道文化的多元面貌：來自抹茶道及煎茶道不同派別的名師，包括裏千家淡交會北投協會祝宗梅教授、台中協會徐宗希教授；表千家台灣支部陳瓊華老師、表千家不白流清風會台灣支部坂寄宗椿老師；武者小路千家雅茗會台北分部小林徹信家元教授；煎茶道方円流台灣支部賴蕙園家元師範；公益財團法人小笠原流煎茶道台北「翫茶齋」陳秀麗教授等，堅強的「卡司」陣容，不僅為台灣茶道歷史留下斐然的篇章，更足以輝映四百年前的北野大茶湯盛會吧？因此儘管單場門票660元、全茶席四張套票2,400元，依然瞬間秒殺、場場滿席，館方表示活動為期兩天參與人次高達六百多位，堪稱盛況空前了。

煎茶道方円流由賴蕙園家元師範親自帶領演繹茶席。（圖／吳德亮攝影）

我受邀在週日下午依序參與了煎茶道方円流賴蕙園家元師範、表千家陳瓊華老師、玻璃藝術家西中千人，以及裏千家祝宗梅教授等四大茶席，連續品了四家不同風味的茶之湯與和菓子，可說各有千秋。

陳瓊華老師親自帶領演繹表千家美學。（圖／吳德亮攝影）

賴蕙園師範說方円流強調「水隨方圓器，人依善惡友」。煎茶道不只沖茶，更是一面映照心性的鏡子，引導人走向平等、慈愛與尊重。認為煎茶道除了文人風雅，也作為修心之路。從她鉅細靡遺的「會記」，將時間、掛軸、風爐、茶碗、茶杓、茶匙、懷紙等所有細節都以毛筆嚴謹書寫在紙上，並附上出處與作者名號，讓人感受茶道的用心。特別的還有來自16世紀獨吼性獅禪師（1654年隨開山祖師隱元禪師東渡日本弘法的中國福建黃檗宗僧人 ）手書的「水月見真機」掛軸，成了茶友爭相合影的古文物瑰寶。

煎茶道方円流鉅細靡遺的「會記」，將所有細節都以毛筆嚴謹書寫在紙上。（圖／吳德亮攝影）

而據說不同於「裏千家」比較追求佛教禪宗的「侘寂之美」，強調簡樸、自然甚或缺陷之美；「表千家」家元（即掌門之意）多為鑑賞家或收藏家，講究器皿的華麗尊貴。因此過去常受邀參加裏千家茶席的我，早在2022年第一屆佳山大茶會就特別參與表千家陳瓊華老師擔任亭主的場次一探究竟。果然席間所用茶碗經由亭主一一解說均出自名家之手，儘管並非特別華麗，但絕對稱得上「典雅」。

在自然恬淡之間感受一飲而盡快意的表千家茶席。（圖／吳德亮攝影）

今日有幸再度參與以細緻優雅茶風聞名的陳老師茶席，更感受到她「誠、禮、真、行」的表千家美學。正如她所言「在茶席之中，我們在互動裡照見彼此，也成就彼此。」今日呈現的茶席依然展現柔和的人情之美，所品的茶湯「薄」而富有層次，在自然恬淡之間感受一飲而盡的快意。

日本玻璃藝術家西中千人以其代表作打造特別茶席。（圖／吳德亮攝影）

當然本屆最大亮點，就是日本玻璃藝術家西中千人首次登台，包括「陶然亭」的作品展出以及他闡述理念的茶席，以「刻意破壞後再重構」的方式，將缺陷轉化為重生之美，讓器物以全新姿態重生。在他的玻璃茶碗裡，茶湯在光影折射間呈現前所未見的質感，讓人感受「當材質被重新思考，茶道語彙便得以再生。」就連和菓子也刻意做成晶瑩剔透的彩繪玻璃狀，讓人食指大動。

日本玻璃藝術家西中千人「刻意破壞後再重構」的作品。（圖／吳德亮攝影）

日本玻璃藝術家西中千人刻意做成彩繪玻璃狀的和菓子。（圖／吳德亮攝影）

而最後壓軸在二樓「大廣間」的裏千家茶席，「和敬清寂」在此已不只是理念，而是透過每一個手勢與心念被具體呈現吧？尤其考慮到許多朋友「跪坐」了一整天，特別貼心地採「立禮」，即不同於一般跪坐的「坐禮」，以裏千家第十四代淡々斎所設計的「御園棚」，演繹國內較少見的「立禮」形式點茶，讓所有茶人不必再跪坐，在座椅上愜意地享受今年最後一場茶席盛饗。而為迎接即將到來的聖誕節，和菓子也特別做成渾圓應景的聖誕樹狀，饒負趣味。

壓軸的裏千家茶席演繹國內較少見的「立禮」形式點茶。（圖／吳德亮攝影）

裏千家茶席在二樓偌大的「大廣間」展開。（圖／吳德亮攝影）

「和敬清寂」在裏千家透過每一個手勢與心念具體呈現。（圖／吳德亮攝影）

有人質疑日本茶道在台灣發展，殊不知抹茶道源自宋代「點茶法」，而煎茶道則源於明代的「瀹茶法」與文士茶風。為此北投文物館洪侃館長表示：蘊藏著深厚文化的宋代至明代時期的飲茶法，今天已逐漸被大眾所遺忘。為了追尋其中的文化底蘊，北投文物館不僅早於二十年前毅然引進日本裏千家茶道，希望能在呼應唐式建築演化而來的日式木造古蹟建築中，演示追尋千年前的茶道及其相關聯的傳統文化。而連續多年舉辦佳山大茶會更希望藉由各流派的參與與交流，「讓大家能在美麗的百年古蹟北投文物館，以文化多元的角度體驗茶道之美」，善哉斯言矣。

北投文物館週日迎來難得的好天氣。（圖／吳德亮攝影）

