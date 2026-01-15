茶人茶事／金馬銀壺馬年登場賀歲

陳念舟大師為今年馬年創作的三把單柄鑲金戴銀的瀹茶壺。（圖／吳德亮攝影）

海內外最負盛名的「無垢舞蹈劇場」，由藝術總監林麗珍領軍，而媒體普遍譽為「兩岸金銀壺第一人」的陳念舟大師則是幕後運籌帷幄的團長，從2025年9月及11月分別在高雄衛武營藝術中心、台北國家兩廳院以及台中國家歌劇院，北中南全台巡演的舞團30週年舞作《潮》，不僅贏得最多的掌聲、場場爆滿。緊接著12月又受邀為新北坪林茶鄉百年重生的「尾橋」推出祈福儀式與茶會。儘管忙翻，但陳大師依然奮力擠出時間創作不懈，堪稱藝術家的最佳典範了。

陳念舟大師親自以培心金銀壺為新的一年沏上新茶。（圖／吳德亮攝影）

無垢舞蹈劇場為新北坪林茶鄉百年重生的「尾橋」推出祈福儀式。（圖／無垢舞蹈劇場提供）

話說今（2026）年為農曆丙午年，12生肖則由「馬」輪值登場。民俗專家說「天干『丙』屬火，地支『午』屬馬」而稱「赤馬年」或「火馬年」，為「火上加火」的年份，預示著能量強烈、變動快速的特質。陳念舟大師特別創作了以「馬」為主角的金銀壺，為馬年伊始更添繽紛與喜氣：包括「培心」、「留芳」與「吉祥回眸」三把單柄鑲金戴銀的瀹茶壺，三者均教人眼睛一亮，更讓我驚艷不已。

靈感來自茂谷蜜柑作為壺身的「吉祥回眸」金銀單柄壺。（圖／吳德亮攝影）

堪稱「金包銀」的「培心」瀹茶壺，首先映入眼簾的是「硫化」的銀壺加上9999純金馬首的壺嘴，讓人感到氣宇軒昂的不凡氣勢。陳大師說馬在中國古代經常關乎國家的興亡，戰馬應為關鍵因素，而馬也是對主人最講究義氣的動物，用這個題材談的就是一種深遠的緬懷：心性端正、道德崇尚。在馬年到來的一月，用馬忠心耿耿、義氣至上的操守，作為創作壺的投影，更以最虔誠的心向馬致敬吧？

加上9999純金馬首壺嘴的培心單柄壺。（圖／吳德亮攝影）

而「留芳」瀹茶壺則在漆藝流暢的單柄側把尾端鑲嵌更大的純銀馬首，陳大師特別提到中國歷史上非常著名、以周穆王八駿為題材的「唐朝八駿圖」，每一匹駿馬都有名字如「絕地」、「翻羽」等神話傳說中的神駒，而且流傳至今，可說「流芳百世」，因此特別創作了一把六方體的壺，諧音「流芳」去讚揚馬。我想到的卻是唐太宗李世民為紀念其統一天下所騎的六匹戰馬而製作的青石浮雕「昭陵六駿」，當時由大畫家閻立本繪稿、閻立德雕刻，唐太宗還親自撰寫贊文，由大書法家歐陽詢書寫，具有極高的藝術價值，與「流芳」諧音更有異曲同工之妙了。

在漆藝流暢的單柄側把尾端鑲嵌純銀馬首的「留芳」瀹茶壺。（圖／吳德亮攝影）

我小心翼翼將「留芳」壺端在燈下仔細觀賞，乍看十分素雅，掀開壺蓋卻發現驚人的製作難度：壺身整體鍛錘成型，上端卻切開作為壺口，再將切片作為壺蓋，繁複的工藝令人難以想像。而壺胚底部還有個缺口，尚須焊補一片銀板封底以修復成壺底。因此陳大師說整個過程不可以有一絲的怠忽。且壺蓋是下沉於壺口，因此難度更高，用上下兩片銀板做成壺口的基礎，再加上壺蓋牆，使得穩固，同時也不致翻蓋；正所謂「不精不誠，何以動人」吧？

「留芳」壺上端切開作為壺口，再將切片作為壺蓋的繁複工藝。（圖／吳德亮攝影）

話說清代乾隆、嘉慶年間開啟「文人壺」創作的陳曼生大師，創作靈感都來自生活周邊，如柱礎、井欄、瓦當等源於建築構件；笠蔭、傳爐、石銚則源自生活用品，還有源於蔬果的葫蘆、瓢、匏等，將自然情懷與仿古意象，經由或直或曲的抽象傳達，再透過楊彭年、楊鳳年兄妹的巧手製作，留給世人無限的想像。而220多年後的今天，陳念舟一樣從生活中汲取靈感，用外型豐潤的茂谷蜜柑作為壺身，再取橘子在俚語中畫上等號的「吉祥」，在新年伊始祝福所有愛茶人「吉祥如意」。

無垢舞蹈劇場今年北、中、南巡演《潮》劇之一的舞段「芒花」。（圖／無垢舞蹈劇場提供）

而除了渾圓飽滿的壺身，橘皮鍛造的壺面，以及大漆反覆多次塗繪的精緻提把鑲嵌的純銀馬首，最讓我吃驚的卻是壺嘴從出水口來個側歪彎轉，徹底顛覆了我對壺嘴的正常想像。陳大師說靈感來自晚清何心舟大師的「瓢瓜壺」，以流體力學創作側歪壺嘴，彷彿元代王實甫戲曲《西廂記》的「臨去秋波一回眸」，再以純金打造的橋形樹枝作為壺鈕，結合吉祥象徵而出的「吉祥回眸」金銀壺，似乎有意在打破平衡中營造和諧卻又意外的驚喜，讓人感受大器中蘊含的無限哲理吧？他進一步說明：出湯時全然毋須遷就壺嘴的方向，按一般單柄壺正常手法出湯即可。我特別取來去年夏季東方美人茶頭等獎沖泡，果然金琥珀色茶湯一樣如拋物線涓涓釋出，比一般側把壺更為精準匯入茶海，讓我嘖嘖稱奇。

「吉祥回眸」壺以流體力學創作側歪的壺嘴令人回眸一笑。（圖／吳德亮攝影）

徵得他的同意，我請他以之前的「知足」燒水銀壺煎水，再以「培心」金銀壺為新的一年沏上剛收到的木柵正欉鐵觀音冬茶，透過銀壺煮沸、純金壺嘴出湯，開湯後灌爆鼻腔的除了熟悉的蕃薯氣，還有香分子與味分子瞬間被分解為數十倍的細小分子，口感極度綿密而深遠，將木柵特有的「爍礫土」香氣沖出。傳統「碳焙坑」以龍眼木炭重焙後的火氣全然消失，觀音韻顯得更加清晰而不帶絲毫濁氣與澀味。而冬茶該有的桂花香、龍眼乾香與茶梗的幽蘭香，彷彿都在金壺中完整釋出，杯底回吐的幽香更顯活潑靈動。馬年馬壺開湯，果然淋漓盡致矣。

