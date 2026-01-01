茶人茶事／風起雲湧台灣茶

台灣最北端的新北市石門茶區茶農以園藝大剪採茶，一對新人在旁拍婚紗。（圖／吳德亮攝影）

「魯冰花正盛開，一行行的茶樹和一行行的魯冰花，形成綠黃相間的整齊圖案……」，從貓空纜車站循著階梯往下走，已故文學大師鍾肇政《魯冰花》的優美文字瞬間湧上心頭。天空正飄著細雨，茶園滿是泥濘，茶樹一株株生氣盎然地彼此促膝，輝映風鈴般金晃晃的魯冰花，隨著微風與晶瑩的雨滴一起搖曳生姿，像是鏡頭遮光罩上不斷抖落的水珠，又像是電影歌詞中「閃閃的淚光」，令人更疼惜每年五月上市的木柵鐵觀音春茶。

1869年滿載茶葉外銷紐約的戎克船今日依原樣複製重現在台北大稻埕碼頭。（圖／吳德亮攝影）

台北貓空三合院前做日光萎凋的木柵正欉鐵觀音。（圖／吳德亮攝影）

在台灣茶尚未站上國際舞台之前，全世界被稱為「福爾摩沙」（Formosa）的島嶼至少有十餘處，隨著葡萄牙航海家的浪漫而驚嘆連連。直至1860年清廷被迫簽下北京條約、淡水開港，1869年英商杜德（John Dodd）的寶順洋行（Dodd ＆ Co.）以兩艘戎克船載運首批2,131擔烏龍茶，由淡水銷往紐約，並以Formosa Oolong Tea即「福爾摩沙烏龍茶」的名號在美國行銷成功，進而風行全球之後，不僅開啟台灣茶直銷歐美市場的熱潮，Formosa也才逐漸演變成了台灣在世界上的專有名詞。顯然「美麗之島」的驕傲與輝煌，台灣茶的貢獻可說功不可沒。

清末以迄日據時代台灣茶以Formosa Oolong Tea的名號行銷歐美。（圖／吳德亮攝影）

從台灣頭的雙北文山地區或石門區，到台灣尾的屏東縣滿州鄉，以及東部的宜蘭、花蓮、台東三縣，全台各地幾乎都有茶樹飄香。尤其近年精緻的品茶文化蓬勃發展，各主要茶區都努力塑造出自己的特色茶，打出各自的茶葉品牌。而各地方政府也不斷透過各種節慶活動、配合原有觀光資源，如南投竹山經常作為觀光海報的八卦茶園、桃園拉拉山茶樹與水蜜桃共舞、台中武陵茶區春天開得璀璨的櫻花、花蓮六十石山與赤柯山茶區的金針花季等，將單純的農產品打造為地方特色強烈的文化休閒產業。

南投竹山經常作為觀光海報的八卦茶園。（圖／吳德亮攝影）

有人說綠茶就像不識愁滋味的輕狂少年；而紅茶卻是豔光四射的俏舞者。包種茶則有如清秀婉約的小家碧玉；烏龍茶則宛若丰姿綽約的成熟貴婦、高山茶更像冷豔尊貴的絕世美人，而東方美人茶只堪以婀娜多姿的淑女名媛可比擬了。台灣豐富的茶類與品項都必須從識茶開始，接著再細細品味至深入，才能感受或體會箇中不同的玄機與風采吧。

新竹縣北埔與峨眉兩鄉以東方美人茶聞名國際。（圖／吳德亮攝影）

假如有人問什麼最能代表多元繽紛的台灣文化？相信不少人都會將「茶」列為第一選項，許多外國朋友更常將茶文化與台灣劃上等號；從近年國際茶人紛紛來台取經或學習茶藝即可略窺一二。儘管台灣茶多年前從外銷的盛況轉為內銷，進口茶且逐年大幅成長，但台灣茶廣受全球人士喜愛卻與日俱增：從名揚四海的烏龍茶、屢創天價的東方美人、春漿冬葒的高山茶、紅遍歐美的紅玉紅茶與蜜香紅茶，到近年遍佈大半個地球的珍珠奶茶與泡沫紅茶等。

台灣的珍珠奶茶等手搖飲風靡全球。（圖／吳德亮攝影）

其實早在三百多年前（1645年），台灣就有野生茶樹的記載，不過真正發展茶樹栽培管理及茶葉製造，則是近兩百年前由先民自中國福建等地所引進，包括茶種及種植技術等。由於台灣無論地理、氣候或環境均十分適合茶樹生長，而青出於藍地成為世界知名的茶葉產區，所產製的綠茶、包種茶、烏龍茶及紅茶都曾大量行銷至全世界，為台灣創造了可觀的外匯收入。

花蓮縣阿美族婦女在瑞穗舞鶴茶區採摘春茶。（圖／吳德亮攝影）

台灣面積雖不大，但海拔卻有將近4,000公尺的高低落差，茶園廣為分布在平地、丘陵至高山，包括全球海拔最高約2,700公尺的茶園，使得台灣高山茶多甘甜而少苦澀，而分布範圍廣闊的茶葉種植，也讓台灣茶的滋味多元與充滿變化成為最大的競爭優勢。

全球海拔最高、雲深不知處的大禹嶺茶園。（圖／吳德亮攝影）

近年台灣著名的地方特色茶，包括台北木柵鐵觀音茶、新北三峽碧螺春與龍井綠茶、文山包種茶、石門鐵觀音茶：南投鹿谷凍頂烏龍茶與日月潭紅玉（台茶18號）紅茶；桃竹苗東方美人茶與客家酸柑茶、關西紅茶；台中和平梨山茶與大禹嶺高山茶、嘉義阿里山茶、屏東滿州港口茶、花蓮蜜香紅茶與柚香茶、宜蘭素馨茶與上將茶、台東紅烏龍茶與佛手茶等……，不勝枚舉。

台灣最南端屏東滿州鄉唯一採有性繁殖的港口茶。（圖／吳德亮攝影）

與木柵鐵觀音茶樹相互輝映的魯冰花。（圖／吳德亮攝影）

有人說當一葉葉蜷曲葉片在壺中釋放，山林精華都幻化為一杯杯清香，啜飲一口，便似含進漫山的雲霧與綠意，頓時窗外的塵囂都將拋到九霄雲外。指的就是始終「紅不讓」的高山茶，通常泛指海拔1000公尺以上茶園所產製的烏龍茶，主要產地在台中市、南投縣、嘉義縣內。由於高山氣候冷涼，早晚雲霧籠罩，平均日照短，茶樹芽葉所含兒茶素類等苦澀成分因而降低，且芽葉柔軟、葉肉厚、果膠質含量高，因此具有色澤翠綠鮮活、滋味甘醇、香氣淡雅，以及耐沖泡等特色，成了當今茶葉市場的當紅炸子雞。

歐家茶農為推廣玉山茶而在高海拔的自家茶園舉辦音樂會。（圖／吳德亮攝影）

尤其近年來，消費者對「高山茶」產地海拔的要求一再追高，從早先的1000公尺、1600公尺乃至今天的2600公尺以上，「勇敢的台灣人」從杉林溪、霧社、清靜農場、廬山、阿里山、玉山、梨山、大禹嶺等高海拔山區，一路披荊斬棘往上開發，試圖挑戰台灣屋脊，因而造就了梨山茶、阿里山茶、玉山茶、杉林溪茶，加上近年快速崛起的拉拉山茶，所謂「五大名山」的今日市場新寵。

阿里山最具原住民特色的鄒族達邦茶區。（圖／吳德亮攝影）

