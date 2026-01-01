茶人茶事／風起雲湧台灣茶
「魯冰花正盛開，一行行的茶樹和一行行的魯冰花，形成綠黃相間的整齊圖案……」，從貓空纜車站循著階梯往下走，已故文學大師鍾肇政《魯冰花》的優美文字瞬間湧上心頭。天空正飄著細雨，茶園滿是泥濘，茶樹一株株生氣盎然地彼此促膝，輝映風鈴般金晃晃的魯冰花，隨著微風與晶瑩的雨滴一起搖曳生姿，像是鏡頭遮光罩上不斷抖落的水珠，又像是電影歌詞中「閃閃的淚光」，令人更疼惜每年五月上市的木柵鐵觀音春茶。
在台灣茶尚未站上國際舞台之前，全世界被稱為「福爾摩沙」（Formosa）的島嶼至少有十餘處，隨著葡萄牙航海家的浪漫而驚嘆連連。直至1860年清廷被迫簽下北京條約、淡水開港，1869年英商杜德（John Dodd）的寶順洋行（Dodd ＆ Co.）以兩艘戎克船載運首批2,131擔烏龍茶，由淡水銷往紐約，並以Formosa Oolong Tea即「福爾摩沙烏龍茶」的名號在美國行銷成功，進而風行全球之後，不僅開啟台灣茶直銷歐美市場的熱潮，Formosa也才逐漸演變成了台灣在世界上的專有名詞。顯然「美麗之島」的驕傲與輝煌，台灣茶的貢獻可說功不可沒。
從台灣頭的雙北文山地區或石門區，到台灣尾的屏東縣滿州鄉，以及東部的宜蘭、花蓮、台東三縣，全台各地幾乎都有茶樹飄香。尤其近年精緻的品茶文化蓬勃發展，各主要茶區都努力塑造出自己的特色茶，打出各自的茶葉品牌。而各地方政府也不斷透過各種節慶活動、配合原有觀光資源，如南投竹山經常作為觀光海報的八卦茶園、桃園拉拉山茶樹與水蜜桃共舞、台中武陵茶區春天開得璀璨的櫻花、花蓮六十石山與赤柯山茶區的金針花季等，將單純的農產品打造為地方特色強烈的文化休閒產業。
有人說綠茶就像不識愁滋味的輕狂少年；而紅茶卻是豔光四射的俏舞者。包種茶則有如清秀婉約的小家碧玉；烏龍茶則宛若丰姿綽約的成熟貴婦、高山茶更像冷豔尊貴的絕世美人，而東方美人茶只堪以婀娜多姿的淑女名媛可比擬了。台灣豐富的茶類與品項都必須從識茶開始，接著再細細品味至深入，才能感受或體會箇中不同的玄機與風采吧。
假如有人問什麼最能代表多元繽紛的台灣文化？相信不少人都會將「茶」列為第一選項，許多外國朋友更常將茶文化與台灣劃上等號；從近年國際茶人紛紛來台取經或學習茶藝即可略窺一二。儘管台灣茶多年前從外銷的盛況轉為內銷，進口茶且逐年大幅成長，但台灣茶廣受全球人士喜愛卻與日俱增：從名揚四海的烏龍茶、屢創天價的東方美人、春漿冬葒的高山茶、紅遍歐美的紅玉紅茶與蜜香紅茶，到近年遍佈大半個地球的珍珠奶茶與泡沫紅茶等。
其實早在三百多年前（1645年），台灣就有野生茶樹的記載，不過真正發展茶樹栽培管理及茶葉製造，則是近兩百年前由先民自中國福建等地所引進，包括茶種及種植技術等。由於台灣無論地理、氣候或環境均十分適合茶樹生長，而青出於藍地成為世界知名的茶葉產區，所產製的綠茶、包種茶、烏龍茶及紅茶都曾大量行銷至全世界，為台灣創造了可觀的外匯收入。
台灣面積雖不大，但海拔卻有將近4,000公尺的高低落差，茶園廣為分布在平地、丘陵至高山，包括全球海拔最高約2,700公尺的茶園，使得台灣高山茶多甘甜而少苦澀，而分布範圍廣闊的茶葉種植，也讓台灣茶的滋味多元與充滿變化成為最大的競爭優勢。
近年台灣著名的地方特色茶，包括台北木柵鐵觀音茶、新北三峽碧螺春與龍井綠茶、文山包種茶、石門鐵觀音茶：南投鹿谷凍頂烏龍茶與日月潭紅玉（台茶18號）紅茶；桃竹苗東方美人茶與客家酸柑茶、關西紅茶；台中和平梨山茶與大禹嶺高山茶、嘉義阿里山茶、屏東滿州港口茶、花蓮蜜香紅茶與柚香茶、宜蘭素馨茶與上將茶、台東紅烏龍茶與佛手茶等……，不勝枚舉。
有人說當一葉葉蜷曲葉片在壺中釋放，山林精華都幻化為一杯杯清香，啜飲一口，便似含進漫山的雲霧與綠意，頓時窗外的塵囂都將拋到九霄雲外。指的就是始終「紅不讓」的高山茶，通常泛指海拔1000公尺以上茶園所產製的烏龍茶，主要產地在台中市、南投縣、嘉義縣內。由於高山氣候冷涼，早晚雲霧籠罩，平均日照短，茶樹芽葉所含兒茶素類等苦澀成分因而降低，且芽葉柔軟、葉肉厚、果膠質含量高，因此具有色澤翠綠鮮活、滋味甘醇、香氣淡雅，以及耐沖泡等特色，成了當今茶葉市場的當紅炸子雞。
尤其近年來，消費者對「高山茶」產地海拔的要求一再追高，從早先的1000公尺、1600公尺乃至今天的2600公尺以上，「勇敢的台灣人」從杉林溪、霧社、清靜農場、廬山、阿里山、玉山、梨山、大禹嶺等高海拔山區，一路披荊斬棘往上開發，試圖挑戰台灣屋脊，因而造就了梨山茶、阿里山茶、玉山茶、杉林溪茶，加上近年快速崛起的拉拉山茶，所謂「五大名山」的今日市場新寵。
