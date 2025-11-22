茶包泡完別丟 3步驟除油污、指紋 玻璃秒變亮晶晶

台灣人愛喝茶，多數民眾泡完茶都會把茶包直接丟掉，其實用過的茶包還有其他妙用，像是紅茶中的單寧酸具有天然的清潔力，只要浸泡在熱水中約10分鐘後取出，讓茶水冷卻後倒入噴瓶，噴灑於玻璃表面，再拿超細纖維布擦拭，就能去除玻璃上的油污或指紋，變得亮晶晶。

根據外媒《Daily Meal》報導，茶具有抗菌的特性，尤其是紅茶中的「單寧」帶有弱酸性，可以當作溫和的天然清潔劑，能有效去除油污、指紋等髒污，讓玻璃煥然一新。

文章提供清潔方法，只要準備3、4個使用過或全新的紅茶包，以熱水浸泡約10分鐘後取出，讓茶水冷卻再倒入噴瓶，接著就可以當作一般清潔劑噴灑在玻璃表面，最後以超細纖維布擦拭，或用清水沖洗，玻璃就會變得乾乾淨淨。

不過不是所有茶包都適合用來清潔玻璃，最好避免使用綠茶或花草茶，因為它們的清潔效果比較弱，建議以紅茶為主。此外，玻璃不像陶瓷或布料容易被茶色染上痕跡，所以清潔時也不用擔心會留下茶漬。

事實上，「茶包清潔法」可以追溯到英國維多利亞時代（1830年代至1900年代），由於當時紅茶普及，且茶包容易保存，因此常被拿來廣泛再利用；如今，對於不喜歡化學清潔劑的人來說，是個環保又省錢的妙招，使用起來也相當安心。

