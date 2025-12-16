茶山hufu涼亭文化節 長榮大學USR團隊文創商品吸睛收穫滿滿





為推動觀光及展現部落文化與社區凝聚力，茶山部落舉辦hufu涼亭文化節，這也是是茶山部落年度重要的盛事。長榮大學管理學院珈雅瑪大學社會責任USR計畫團隊全力協助，師生參與攤位市集擺設與舞蹈表演，更協助活動的進行，讓涼亭節順利圓滿完成，獲得地方及主辦單位的好評。

茶山部落原名珈雅瑪，意為山腰上的平原，是阿里山鄉最南邊的村落，該地融合鄒族、漢族與布農族等3個族群，彼此透過分享和平共處。涼亭hufu成為茶山分享文化的象徵建築物，同時也是交流分享集會的好場所。茶山部落處處可看到各式各樣的涼亭，大多數以茅草、竹子和木頭搭建而成。涼亭的屋頂是辨識部落居民的重要指標，透過涼亭交流、分享日常，部落居民的情感更加緊密。

2025茶山部落涼亭文化節，活動內容豐富，有部落巡禮、農特產品展售、靜態展、hufu尋奇美食品嚐、DIY、舞蹈表演、風味晚餐、傳統趣味競賽、涼亭競賽、摸彩。管理學院林傑毓院長表示，透過USR計畫的推動，將課程專業轉化為解決社會問題的具體行動，從校園延伸至社會的影響力，協助社區部落產業升級，共創共好永續未來。

林傑毓院長表示，計畫團隊與部落合作開發的茶山hufu涼亭音樂盒文創產品相當吸睛，涼亭音樂盒是由團隊透過地方創生課程的發想設計而誕生。音樂盒結合鄒族原民部落DNA元素，客製化專屬茶山鄒族文化的音樂鈴聲，讓整個產品完整呈現茶山部落的特色縮影。社區發展協會理事長陸初惠表示，hufu涼亭音樂盒展現鄒族原民的特色與故事，是很有意義、很成功的文創產品。

參與活動的團隊成員表示，雖然事前準備和活動過程非常辛苦，但看見涼亭音樂盒文創商品受到肯定、遊客在虛擬茶山故事館闖關成功時露出開心的笑容時，再多的辛苦都值得。大夥兒也感受到茶山部落的熱情，更體驗到從無到有的發想，可說收穫滿滿，也留下美好的回憶。

