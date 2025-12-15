茶敘落幕 賴清德：應在合憲基礎下進行法案

▲賴清德於總統府主持國政茶敘落幕，要求各部會應在合憲基礎下進行各項法案。（圖／總統府提供）

[NOWnews今日新聞] 總統賴清德今（15）日上午在總統府與行政院及考試院進行國政茶敘，針對115年度中央政府總預算案的審議、《財政收支劃分法》的修法及公教年金改革等議題進行交流，強調為維護國政推動，各部會都應在合憲基礎下進行各項法案，確保憲政體制完整。

賴清德致詞時表示，立法院在去年通過了《立法院職權行使法》，由總統、行政院以及監察院提出釋憲，後經司法院大法官憲法法庭判決為違憲。之後《憲法訴訟法》修正案凍結了司法院大法官憲法法庭，立法院後續又推出許多法案，特別是近日的《財劃法》以及公教退撫法律修正案，行政院及考試院均有表達不同的意見與看法。

賴清德表示，身為總統，負有保護憲政秩序之責任，也負有推動國家政策推展之重責大任，因此利用《憲法》第44條召開院際協調會，後來從善如流循在立法院長韓國瑜建議改為院際茶會，雖然院長韓國瑜還是沒有辦法出席，但茶會仍要順利進行，因此特別感謝行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君、考試院長周弘憲及副院長許舒翔共同參與。

在與會者綜合發言後，賴清德再次感謝在座各位出席與交換許多意見。並表示，為促進院際之間溝通協調、維護國政推動的順利進行，針對立法院的《財劃法》及通過的各項法案，行政院、考試院及相關部會都應在合憲基礎下進行，確保憲政體制完整，這是最主要的目標，也請考試院務必多加考慮，運用何種方式最能保障公務人員權利義務，讓軍公教退休制度可長可久，這是考試院職責所在。

據悉此次院際國政茶敘，賴清德特別挑選花蓮薯、鳳梨酥等台灣在地小吃，搭配桂圓紅棗茶。鳳梨酥取台語「旺來」之意，象徵國家繁榮興旺，花蓮薯一則取其「台灣」意象，傳達團結之意，二則取自台語俗諺「番薯不驚落土爛，只求枝葉代代湠」，強調台灣社會的韌性與活力。桂圓紅棗茶部分，桂圓有圓滿之意、紅棗有豐收之意，且紅棗樹有短刺，早期人們會將紅棗樹種在房屋外圍，阻擋外來侵犯，象徵「守衛」、「守護」。鳳梨酥、花蓮薯搭配桂圓紅棗，則傳達朝野團結合作，對內競爭、對外一致守護國家，共同為台灣打拚、讓國家繁榮興旺，以及盼望國政茶敘成果圓滿豐收等意象，可惜院長韓國瑜並未到場。

