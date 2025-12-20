茶文化嘉年華登場！苗栗山丘秘境「寶元紀之丘」化身茶樂園，《萬茶盛典》集結台日大師、210場茶席

《萬茶盛典》茶文化嘉年華，將於2026年1月10日至1月11日，在POUYUENJI HILLS寶元紀之丘盛大登場。（圖／品牌提供）

在新年伊始，一場專為茶而生、也為生活美學而展開的文化盛會，即將在苗栗山丘間登場。由 財團法人金達摩文化藝術基金會 攜手 POUYUENJI 打造的首屆《萬茶盛典》茶文化嘉年華，將於 2026 年 1 月 10 日至 1 月 11 日，在 POUYUENJI HILLS 寶元紀之丘 盛大登場。這座歷時四年打造、隱身於三義山丘的茶生活場域，將在兩天內化身為一座沉浸式茶文化樂園，以嘉年華的形式，邀請大眾走進茶的萬千風景。

亮點1.日系茶文化重量級來台 櫻井真也、米田恭子首度同場展演

《萬茶盛典》最大亮點之一，是日本重量級茶文化人物首度齊聚來台。被 CNN 譽為「東京最值得造訪茶館」的 櫻井焙茶研究所 創辦人 櫻井真也，將帶來限量茶席與大師講堂，完整呈現他以焙火、調茶到茶調酒，打動國際與年輕世代的當代茶觀；另一位嘉賓，則是日本生活美學品牌 而今禾 經營者 米田恭子，她將分享台灣與日本三重縣之間、跨越百年的茶樹緣分，並帶來以「F4」夢幻茶樹品種製作的白茶與紅茶茶席，讓風土故事透過茶湯被重新感知。

廣告 廣告

一期一會「三座茶島」也能喝到POUYUENJI「元茶三韻」茶席。（圖／品牌提供）

亮點2.210場茶席漫遊山丘 一次走進台灣茶的百年風土

兩天活動橫跨室內外空間，共規劃多達 210 場茶席與多場講座、沙龍與展演，茶款涵蓋台灣六大茶系、普洱、岩茶，甚至延伸出茶咖啡、茶調飲等創新形式。參與者將能在山丘間漫步，從入口的烏龍茶主題茶席，到湖畔涼亭的紅烏龍體驗，一路感受台灣茶從傳統到當代的多元面貌，彷彿走進一場濃縮百年風土的感官旅程。

走踏戶外茶席，與一期一會「三座茶島」相遇。（圖／品牌提供）

亮點3.新茶世代 Next-Gen 登場 用五感重新定義「喝茶」

本屆盛典也特別聚焦「新茶世代 Next-Gen」，邀請年輕茶人與跨界創作者重新書寫茶的五感語言。無論是以實驗性方式轉譯東亞茶文化的創作者，或以自然農法耕作、用茶說故事的新世代品牌，都將透過長時間的深度茶席與體驗活動，帶領參與者用嗅覺、味覺與情緒，重新理解「喝茶」這件事。

「蕪時」創辦人董紜綺。（圖／品牌提供）

除了茶本身，器物與生活美學同樣是《萬茶盛典》的重要一環。特別策劃的《一席之間》茶器物作家展，集結多位台灣新銳陶藝、金工與織品創作者，讓茶具不只是工具，而成為日常美學的延伸，呈現茶文化在當代生活中的多種可能。

《一席之間》茶器物作家展。（圖／品牌提供）

亮點4.歲月入盞的珍稀典藏 董事長紅印普洱首度公開品鑑

對資深茶迷而言，最受矚目的莫過於董事長蔡其建首度釋出的「紅印普洱歲月典藏席」。這些跨越數十年的珍稀藏茶，將在特別打造的靜謐空間中被細細沖泡，讓與會者親身體會時間如何在茶湯中留下痕跡；同時，也規劃免費的款待茶席，分享經典藏茶與岩茶，展現以茶會友的初心。

活動兩日同步推出董事長「茶緣雅集」款待茶席，席位費用無須另行支付，採預約登記入席。（圖／品牌提供）

從國際茶文化大師、新世代茶人，到器物、甜點、音樂與市集，《萬茶盛典》不只是品茶活動，而是一場關於生活節奏、感官覺察與文化交流的年度聚會。當山風吹拂、茶香在丘陵間流動，這場為期兩天的盛會，也邀請每一位走進園區的人，放慢腳步，重新感受茶如何在日常中，悄悄滋養身心。

《萬茶盛典》 茶文化嘉年華 Tea Culture Festival

時間｜2026年1月10日（六）、1月11日（日）10:00-18:00

地點｜POUYUENJI HILLS 寶元紀之丘（苗栗縣三義鄉西湖28-8號）

活動網頁｜https://www.pouyuenjihills.com/

售票網站｜https://pouyuenjievent.booknow.com.tw/

原始連結

看更多 CTWANT 文章

春季賞花地圖更新！從東京到華盛頓都有櫻花季，粉色花海超浪漫！

台北12月玩法懶人包！史努比出沒街頭、聖誕小鎮超浪漫，一路嗨到跨年夜！

台北跨年住宿推薦！從信義到南港、西門到松山，煙火、派對與靜謐一次收進夜裡