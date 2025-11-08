茶文化／走進中國茶的正門 「茶易」畫出六大茶類學習地圖

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。



（記者李克明／專訪）「想在中國或台灣找好茶、懂茶，先進博物館。」本集《艾瑞克IN新聞》主持人茶路掌門林承志與講茶學院創辦人湯家鴻(Tommy)邀請長年往返兩岸的茶人「茶易-Brian Chen」指出，理解中國茶的最佳的接觸地點，不是名店或產地拍照點，而是把歷史、製程、風味一次攤開的專業場域，就是博物館與學術機構。

圖／長年往返兩岸的茶人「茶易-Brian Chen」(中)建議，想接觸中國茶以博物館為起點、以學術與標準為依歸，再進入茶席與門市，才能避免被商人「故事」牽著走。（艾瑞克IN新聞團隊攝）

一次看懂六大茶類

茶易-Brian Chen首先推薦杭州。中國茶葉博物館現有雙峰館與（原西湖龍井博物館現為）分館兩處：前者以茶的起源、栽培、生化與「綠、黃、白、青、紅、黑」六大茶類為主軸，展件鉅細靡遺；後者聚焦西湖龍井的產區、工藝與歷史脈絡。場域串聯完善，從展廳走到茶館可現場對照風土與杯中之味，再至官方門市理解標準化商品規格與價格帶，讓初學者在半天內建立「從博物館到茶席」的完整路徑。

學術與產業

茶易-Brian Chen目前在浙江大學茶學研究所從事研究，並回顧浙大與中茶所等單位在茶學、生化與健康議題上的合作；更重要的是，研究成果會透過產品化與展示回流到博物館，形成「知識公開、風味校準、市場溝通」的閉環。「期待以學術方法整理香氣與口感語彙，輔助消費者與專業人員建立同一套描述與評鑑座標。」

到產地學對工藝

若目標是把六大茶類學「全」，中國的省域體系提供了清晰分工與深度路徑：綠茶可在浙江、安徽累積製程與審評經驗；烏龍茶到福建、廣東；普洱赴雲南；黑茶在湖南與陝西；白茶則以福鼎、政和為核心。茶易-Brian Chen以自身經驗補充：「在浙大主修綠茶，若要深入普洱，就得去雲南。」這種「到產地學對工藝」的訓練，能把知識從展櫃拉回製程現場，縮短「看懂—喝懂—做懂」的距離。

廣覆蓋 vs.在地專長

「兩岸茶學教育最大的差異，中國以省域為單位，茶學（含茶樹栽培、製茶工程、感官評鑑、流通與標準）在多所高校成系成科，覆蓋面廣、鏈條完整；台灣在高山烏龍的產業化與品質管理上有獨到實務強項，但整體學程規模較小。」茶易-Brian Chen認為，兩岸對談真正價值，不在「誰更好」，而是「怎麼互補」。「以台灣的高山烏龍工藝與穩定度，結合中國在六大茶類與學術平台的廣度，建立共同語言與標準，讓人才、技術與市場能互相對接。」

用「路徑」取代「傳說」

由於中國產地周邊茶館眾多，說法不一，價格與品質落差大。茶易-Brian Chen建議以博物館為起點、以學術與標準為依歸，再進入茶席與門市，能有效避免被商人建構的「故事」牽著走。面對「獅峰龍井」等名詞，應先以展館與學術資料建立判準，再到現場對照地形、品飲手札與等級規格，形成「有坐標的感動」。

