茶業公司竟拿下國防部兵推維護案！王鴻薇踢爆不具專業條件被韓國瑜抓包黑歷史

國民黨立委王鴻薇、羅智強踢爆鴻璋茶業公司，資本額僅10萬元，卻拿下涉及國軍核心的「兵推系統維護」等諸多標案。（攝影／蕭介雲）

國民黨立委王鴻薇、羅智強今（15）日召開記者會，揭發國防部標案疑似「藏污納垢」，踢爆一家位於高雄市的鴻璋茶業公司，資本額僅10萬元，卻憑藉設立多家「分身公司」的手法，承攬高達百餘件政府標案，其中，更涉及國軍核心的「兵推系統維護」的相關資安標案。

台南市的福麥室內裝修與大石鞋業被諷為「炸藥之王」，網友議論台南市從「美食之都」，已經轉型為「軍火之都」，王鴻薇今日再踢爆小資本額，卻跨業搶下國防部標案的特殊案例。

經查詢「台灣公司網」，鴻璋茶業設在高雄市三民區建國三路46巷6號，本業雖為茶業，營業項目也包括「電腦及事務性機器設備零售業」、「資訊軟體服務業」等項目，負責人為林怡君。

登記在同一地址的還有鴻鈞投資控股公司、鈞威科技、鈞立科技等公司，這三家公司負責人為前鴻璋董事長的黃鴻鈞。

王鴻薇質疑，鴻璋茶行不僅司法紀錄劣跡斑斑，該公司曾於108年被花蓮地檢署提告和敗訴，另與國立台南藝術大學曾有合約糾紛，同樣以敗訴收場。

廠商官司多次敗訴，立法院認證沒專業卻拿下國安標案

鴻璋並曾投標立法院資訊案，王鴻薇指出，被現任院長韓國瑜領導的立院團隊發現「不具備資通訊專業條件」、「欠缺契約專業能力」，甚至要求立法院自行解決網路系統問題。因履約品質低劣，立法院拒絕付款，該公司進而控告立法院長韓國瑜，最終司法判決再度認證廠商敗訴。

「國防部卻仍門戶大開，國家安全堪憂。」王鴻薇更質疑，國防部對於廠商資格審查形同虛設。她引用日前踢爆的案例指出，已有廠商因涉嫌詐領補助被中科院列入黑名單起訴，卻依然可以拿下國防部的標案。

「現在連賣茶的、賣馬桶的都能包下軍火生意。」王鴻薇批評，國防部長顧立雄日前稱「不必管資本額」的說法極其荒謬，一家連立法院都認證「沒專業」且司法紀錄累累的廠商，竟然能持續標涉及國家安全的標案，包括國防部的「兵推系統維護案」，軍方審核機制究竟是失靈，還是刻意放水？

國民黨籍立委羅智強則強調，「綠營得道，雞犬升天」。他表示，從過去的小吃店賣快篩，到現在的茶行包辦軍事資安，民進黨政府的國防預算似乎成了特定廠商的「發財管道」。

羅智強並批評，總統賴清德打死不願到立法院進行國情報告和質詢，因為一題都答不出來，知道自己完全無法接受檢驗。

