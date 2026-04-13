茶渣變美妝、棉紙畫藝術 綠博「聲歷奇境」

【記者卓羽榛臺北報導】宜蘭綠色博覽會開幕至今，旅遊熱度隨氣溫同步升溫！今年「休閒農業館」特別以「聲歷奇境」為主題，將宜蘭 17 處休區特色濃縮進一場結合聲音、影像與 ESG 理念的感官盛宴。宜蘭代理縣長林茂盛13日化身休區代言人，品嚐來自員山的二湖鳳梨乾，見證農業剩餘資材如何轉身成為各種產品，帶領民眾展開一場從產地直通生活的精采永續旅程。



打包感動與溫度：聲味市集

這裡展示了宜蘭17處休閒農業區特色產品，各個休區的夥伴聯手休區代言人宜蘭代理縣長林茂盛，共同推廣休區好物，像是：紅柴林休區的海味烏龍、中山休區的茶酒粕面膜、新南休區的哈密瓜醬瓜……等等多樣獨具特色的商品，每位來到綠博的遊客，別忘了在「聲味市集」帶走一份嚴選伴手禮，讓宜蘭的土地香氣在舌尖延續。



沉浸式的聲音影像探險

在「寰宇視界」中，遊客能聽看太陽風震撼大氣的「綠舞極光」，或是潛入龜山島下，感受「牛奶海」熱泉噴湧的蔚藍律動。這場影音旅程最終導引觀者回到宜蘭的田野，聽見在地休閒農業如何透過創意，翻轉傳統產業的生命力。





從山林到廢材：零廢棄的魔法室

在「山的如果」展區，循環經濟不再是生硬的概念。中山休區將茶梗與茶渣變身為保養面膜與清香茶酒；枕頭山與天送埤休區則將修剪後的紅心芭樂、銀柳枝條，精雕細琢成「原木永恆筆」；更有大湖底休區萃取鳳梨葉纖維織就環保服飾，以及新南休區將淘汰的小哈密瓜醃漬成爽脆醬瓜，展現出農人對待「全食物」惜物、愛物的細膩心意。



水的贈禮與海的重生：打造綠色轉型新契機

順著蘭陽平原的伏流水進入「水的流傳」，橫山頭休區的潔淨湧泉孕育出台灣特有種「牛屎鯽」，大南澳與羅東溪則展現了清澈山泉飼育頂級鱘龍魚的實力。而在壯圍沿海，「海的恆塭」則說述著荒廢魚塭的重生故事—透過企業認養，將廢棄魚塭改種澳洲茶樹提煉精油，甚至引進「牛頭司」耕牛文化進駐，成功為土地賦予全新的生機。



手做體驗與學習：山海工坊

旅程的終點，「山海工坊」匯集了 17 個休區的食農教育精華，每天兩場的手作體驗，讓食農教育變得生動有趣；更展示了藝術家伊曼與地方長輩共創的跨界藝術，展現出社區與農業共榮的韌性。這裡不僅是親子共學的樂園，更是每個人實踐永續旅遊的起點，誠摯邀請您走進蘇澳武荖坑，聽見、看見、並帶走宜蘭最深的感動。

