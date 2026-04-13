茶渣變美妝、棉紙畫藝術 綠博「聲歷奇境」
【記者卓羽榛臺北報導】宜蘭綠色博覽會開幕至今，旅遊熱度隨氣溫同步升溫！今年「休閒農業館」特別以「聲歷奇境」為主題，將宜蘭 17 處休區特色濃縮進一場結合聲音、影像與 ESG 理念的感官盛宴。宜蘭代理縣長林茂盛13日化身休區代言人，品嚐來自員山的二湖鳳梨乾，見證農業剩餘資材如何轉身成為各種產品，帶領民眾展開一場從產地直通生活的精采永續旅程。
打包感動與溫度：聲味市集
這裡展示了宜蘭17處休閒農業區特色產品，各個休區的夥伴聯手休區代言人宜蘭代理縣長林茂盛，共同推廣休區好物，像是：紅柴林休區的海味烏龍、中山休區的茶酒粕面膜、新南休區的哈密瓜醬瓜……等等多樣獨具特色的商品，每位來到綠博的遊客，別忘了在「聲味市集」帶走一份嚴選伴手禮，讓宜蘭的土地香氣在舌尖延續。
沉浸式的聲音影像探險
在「寰宇視界」中，遊客能聽看太陽風震撼大氣的「綠舞極光」，或是潛入龜山島下，感受「牛奶海」熱泉噴湧的蔚藍律動。這場影音旅程最終導引觀者回到宜蘭的田野，聽見在地休閒農業如何透過創意，翻轉傳統產業的生命力。
從山林到廢材：零廢棄的魔法室
在「山的如果」展區，循環經濟不再是生硬的概念。中山休區將茶梗與茶渣變身為保養面膜與清香茶酒；枕頭山與天送埤休區則將修剪後的紅心芭樂、銀柳枝條，精雕細琢成「原木永恆筆」；更有大湖底休區萃取鳳梨葉纖維織就環保服飾，以及新南休區將淘汰的小哈密瓜醃漬成爽脆醬瓜，展現出農人對待「全食物」惜物、愛物的細膩心意。
水的贈禮與海的重生：打造綠色轉型新契機
順著蘭陽平原的伏流水進入「水的流傳」，橫山頭休區的潔淨湧泉孕育出台灣特有種「牛屎鯽」，大南澳與羅東溪則展現了清澈山泉飼育頂級鱘龍魚的實力。而在壯圍沿海，「海的恆塭」則說述著荒廢魚塭的重生故事—透過企業認養，將廢棄魚塭改種澳洲茶樹提煉精油，甚至引進「牛頭司」耕牛文化進駐，成功為土地賦予全新的生機。
手做體驗與學習：山海工坊
旅程的終點，「山海工坊」匯集了 17 個休區的食農教育精華，每天兩場的手作體驗，讓食農教育變得生動有趣；更展示了藝術家伊曼與地方長輩共創的跨界藝術，展現出社區與農業共榮的韌性。這裡不僅是親子共學的樂園，更是每個人實踐永續旅遊的起點，誠摯邀請您走進蘇澳武荖坑，聽見、看見、並帶走宜蘭最深的感動。
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白沙媽祖衝鎮瀾宮駐駕！歷史首度達成「四媽相會」 顏清標接駕
[Newtalk新聞] 苗栗白沙屯拱天宮媽祖今日凌晨0時50分起駕，目前已來到台中，稍早在永信藥品短暫停駕15分鐘又啟程，接著進入文昌國小，並直衝大甲鎮瀾宮，鎮瀾宮董事長顏清標親自接駕，實現歷史上首次大甲媽、白沙媽、山邊媽、爐主媽的「四媽相會」。 白沙屯媽祖今年進香為「三媽合轎」，由白沙屯媽祖、山邊媽祖、以及拱天宮值年爐主媽共同參與，原先白沙屯媽祖鑾轎在順天路直行，一路直奔鎮瀾宮，但鑾轎突然迴轉進入德興路，接著又左轉去育德路，信徒們一度以為無緣見到「四媽會」，不料離開文昌國小後，白沙屯媽祖鑾轎在蔣公路左轉，衝進鎮瀾宮。 根據歷史紀錄，白沙屯媽祖駐駕鎮瀾宮的情況僅有3次，2006年回程時駐駕，為60年來首度駐駕紀錄，由顏清標董事長接駕。停駕紀錄則是有5次以上，以往都是白沙屯媽祖、山邊媽祖與大甲媽祖姐妹相見歡，今年還有拱天宮值年爐主媽參與，形成罕見四媽會。 今年報名跟隨白沙屯拱天宮媽祖前往北港進香的香燈腳高達46萬人，比起去年32萬人成長許多，同時也是首度「三媽同轎」，將展開8天7夜的進香之旅一路前往北港，預計在16日中午抵達北港北辰派出所，並於17日進行進火（刈火）儀式，最後在20日回鑾
白沙屯媽祖首日震撼畫面！母重昏迷「兒1舉動」驚見好轉…他來還願了
娛樂中心／綜合報導2026年白沙屯媽祖北港進香於今（13）日正式展開，首日便湧現感人故事，YouTube頻道《白沙屯媽祖網路電視台》紀錄下一名吳姓信徒與媽祖的神奇結緣經過，他因母親重度昏迷不醒，抱著一絲希望祈求媽祖保佑，最終見證奇蹟，深受觸動並投身徒步進香行列。
蔣萬安也來了！盧秀燕率藍營送白沙屯媽起駕
[NOWNEWS今日新聞]苗栗白沙屯拱天宮媽祖進香活動，近年來吸引藍綠政治人物爭相參與，總統賴清德昨天傍晚率5位縣市長參選人到場參香祈福；藍營縣市長和立委則以盧秀燕為「桶箍」，包括蔣萬安、李四川等10...
下月媽祖生日！命理師點名「3生肖」一定要拜 財運大爆發
今年的媽祖誕辰為國曆的5月9日（農曆3月23日），各地廟宇陸續展開慶祝活動。命理師小孟老師指出，特別是屬雞、屬猴及屬蛇3生肖，若能在當天誠心參拜，不僅有助於祈福消災，亦可能為財運與人際帶來正面影響。
白沙屯媽祖進香人數破46萬人！點心站地點曝光：便當、香菜咖啡免費領
粉紅超跑來了！2026年白沙屯媽祖進香人數突破46萬大關，創下歷史新高，將於12日深夜起駕，「香燈腳」紛紛湧入苗栗通霄，將與信徒展開8天7夜的徒步行程。許多餐飲業者也紛紛加入，為大家提供飲食、讓「香燈腳」補充體力，包括知名的「偑巷咖啡」、甲安埔白沙屯聯誼會等，聯合設置點心站，時間為13日上午10點開始，地點在「大甲中山路一段1327號旁空地」，現場免費提供臭豆腐、香菜咖啡、上萬個便當與飲料等。
白沙屯媽祖進香2026交通管制懶人包：交管封閉路段、停車、接駁車、台鐵高鐵加開一次看
白沙屯媽祖進香將自4月12日23時55分起駕，一直到4月20日16時10分回駕安座。由於今年報名人數突破45萬創新高，途經的苗栗、台中、彰化與雲林均會實施交通管制。究竟白沙屯媽祖進香交通管制時間、路線為何？白沙屯媽祖進香交通替代方案有哪些？Yahoo新聞編輯室馬上帶你了解！
北港瘋媽祖一日攻略 廟口鴨肉飯、手工圓仔湯必衝！加碼「保生堂」中藥行喝質感咖啡
空氣中瀰漫著香火味，「北港瘋媽祖」的年度盛事正熱力展開！北港這座因信仰而生的古鎮，不僅有著震撼人心的宗教慶典，北港鴨肉飯、花生酥、圓仔湯讓人流連忘返的庶民美食，以老中藥店改造的咖啡廳、糖廠再生文創園區等，充滿熱血與文化交融的城鎮，跟著媽祖月的腳步來走走吧!
白沙屯媽祖北港進香藍營大咖全到場 陳亭妃低調現身
白沙屯拱天宮媽祖北港進香，12日深夜子時11時55分登轎後即出發。藍白陣營大咖在苗栗縣長鍾東錦的力邀下到場歡送媽祖啟程，包括台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安、南投縣長許淑華等8位國民黨籍縣市長都到場。最令人意外的是，民進黨台南市長參選人陳亭妃並未在12日下午與總統賴清德同框，反而是在拱天宮媽祖出發前現身，與藍白陣營政治人物一同參拜，陳、賴之間的微妙互動，引人聯想。
白沙屯媽祖11度停駕「這車廠」！信徒嗨喊：超級VIP見老朋友
白沙屯拱天宮媽祖進香昨（12）日深夜11時55分正式登轎啟程，將展開為期8天7夜北港進香行程，而進香的第一天，「粉紅超跑」約在今早7時19分停駕苗栗苑裡TOYOTA車廠。
白沙屯媽祖今夜起駕！專家曝「3招」黃金補運法：人沒到也可以
一年一度的宗教盛事「白沙屯媽祖進香」即將登場，進香活動將於深夜起駕，展開為期8天7夜的行程。對此，命理專家王老師分享，即使未到現場擔任香燈腳，也能透過「3種方式」與媽祖連結能量。
罕見四媽會！白沙屯媽祖超嗨「衝進大甲鎮瀾宮」顏清標迎接
生活中心／巫旻璇報導苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖徒步進香活動於12日深夜正式起駕，今年特別加入「爐主媽」隨行，「粉紅超跑」鑾轎內共有3尊媽祖同行，帶領超過46萬名香燈腳踏上為期8天7夜的進香之旅，行程充滿變數與考驗。今（13）日上午10時許，頭旗車駛入台中大甲市區，稍早「粉紅超跑」鑾轎也已抵達大甲鎮瀾宮，促成罕見的「四媽相會」場面。鎮瀾宮董事長顏清標親自到場迎接，現場氣氛熱烈。
政治人物冗長致詞誤白沙屯起駕？廟方曝真相
[NOWNEWS今日新聞]苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖徒步往北港朝天宮進香活動，一年一度的宗教盛事今天凌晨展開，但起駕典禮10幾位政治人物冗長致詞，導致現場噓聲四起，信徒怒批反客為主，嚴重拖延白沙屯媽祖徒...
跟媽祖走幾天會怎樣？醫揭「身心變化」 有人輕鬆、有人更焦慮
每年農曆三月，全台掀起「瘋媽祖」熱潮，從規模宏大的大甲媽祖遶境到以路線不固定、行軍神速著稱的「粉紅超跑」白沙屯媽祖進香，數以萬計的信徒追隨神轎徒步前行，祈求平安與順遂。這種長時間體力消耗、群體高度參與以及濃厚的宗教感召力，不僅展現了台灣傳統文化的強大凝聚力，對參與者的心理健康亦會產生深遠影響。 宗教力量能穩情緒 減壓效果其實很強 衛生福利部草屯療養院一般精神科主任何儀峰指出，宗教信仰對於情緒穩定具有正向幫助，透過祈福、儀式參與與群體支持，能減輕焦慮、壓力與孤單感，讓人產生安全感與歸屬感。尤其在生活壓力較大的時期，宗教活動往往成為重要的心理支持來源。然而，「瘋媽祖」活動動輒數天甚至更長時間，參與者需長時間行走、睡眠不足，加上人潮擁擠與環境變化，對身心都是一種負荷。 腎上腺素飆升 小心情緒失控 「瘋媽祖」活動動輒數天甚至更長時間，參與者需長時間行走、睡眠不足，加上人潮擁擠與環境變化，對身心都是一種負荷。何儀峰表示，參與媽祖遶境是一場心靈與體力的雙重洗禮，群眾的簇擁與鞭炮聲往往能激發信徒的腎上腺素，讓人暫時忘卻疲勞。不過，對於平時心理韌性較敏感或有特定身心病史的民眾而言，長時間的睡眠剝奪、感
奧運》李洋捐出千萬獎金回饋社會 「讓這份承諾更有意義方式被實現」
中華奧會榮譽主席林鴻道積極推動「宏道運動發展基金會」，今天（4月13日）也舉辦奧運奪牌獎金頒獎活動，受獎人也包含運動部長李洋，李洋雖因公務不克出席，但也在個人社群平台表示，感謝林董事長的支持，希望自己獎金能回饋給社會更需要的地方，他也列出許多公益團體，此舉被外界認為是捐出千萬回饋社會的善舉。
網傳白沙屯媽祖「進香有禁忌」！拱天宮發聲闢謠
生活中心／李明融報導萬眾矚目的白沙屯拱天宮媽祖進香活動，於12日深夜11點55分正式登轎啟程，展開為期8天7夜的北港長征。今年除了山邊媽祖一如既往同行，拱天宮「值年爐主媽」也首度加入乘轎行列，寫下「三媽同轎」的神聖佳話，現場吸引超過46萬名香燈腳報名追隨，規模再創歷史高峰。
白沙屯媽祖進香將起駕！命理師曝「3招接能量」：整年順遂
苗栗白沙屯拱天宮媽祖將於12日深夜展開遶境進香行程，命理師王老師在臉書粉專發影片分享「3招」對接媽祖慈悲能量，讓民眾2026運勢順遂、平安吉祥。
2026台東吉伊卡哇熱氣球嘉年華7月登場 超萌造型球、無人機展演、光雕音樂會資訊一次看！（不斷更新）
最令人期待的夏日天空盛會「2026臺灣國際熱氣球嘉年華」合作揭曉，臺東縣政府今年將邀請超人氣IP「吉伊卡哇」登場，伴隨《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》暑假7月底全台上映，縣府將於4月11日在臺東縣立體育場舉辦國際記者會，吉伊卡哇、小八貓與兔兔也將和影迷互動，吉伊卡哇必將成為今夏熱氣球活動最新亮點。
【2026年4月活動推薦】桐花祭、螢火蟲季、新北市美術館週年活動、台南熱氣球、宜蘭綠博...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】
【玩樂行事曆】小編幫大家統整了4月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，4月有桐花祭、螢火蟲季、新北市美術館週年活動、台南熱氣球、宜蘭綠博、竹子湖海芋季、老梅綠石槽、蜀葵花、木棉花、內湖草莓季、大湖草莓季...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！
現場直擊》世紀「四媽會」登場！白沙屯媽祖起駕北港進香 大甲鎮瀾宮相會香火沸騰
[Newtalk新聞] 白沙屯拱天宮天上聖母往北港朝天宮進香今啟程，今年新增的值年爐主媽祖與白沙屯媽祖、山邊媽祖同轎往北港朝天宮進行8天7夜進香，而今年報名進香的香燈腳突破46萬大關，人數為歷年之冠。今啟程首日，香燈腳幾乎把南下縱貫線幾爆，整條縱貫線都是戴著拱天宮橘色宮帽的香燈腳，密密麻麻綿延數公里，場面相當壯觀盛大！ 白沙屯媽祖、山邊媽祖和值年爐主媽祖三尊媽祖今天凌晨子時登上「粉紅超跑」後，幾乎是加足馬力在南下的縱貫線上往前衝，數十萬香燈腳也是徹夜未眠的跟隨媽祖腳步，天亮後，豔陽高照，香燈腳頂著大太陽，跟著媽祖繼續衝，是體力與毅力的大考驗與大挑戰！所幸，沿途的媽祖信眾準備相當多福食，吃的、喝的都有，慰勞香燈腳的辛苦。往年，有一些貨車司機開放貨車貨斗，並在貨車斗上寫著「累了就上車」，讓走不動的香燈腳可以稍微喘息一下。但早先卻發生，這些貨車司機被檢舉達人檢舉違規開放貨斗載人，而被罰9000元，因而讓一些貨車司機縮手不敢載香燈腳。今進香首日，往年「累了就上車」的貨車少很多，今年增加許多遊覽車繼續「累了就上車」的服務香燈腳工作。 白沙屯拱天宮天上聖母往北港朝天宮進香首日，白沙屯媽祖和山邊媽祖
賴清德赴苗栗恭送白沙屯媽祖起駕 祈求台灣風調雨順、國泰民安
[Newtalk新聞] 白沙屯媽祖12日深夜啟程前往北港朝天宮進香，總統賴清德下午先後前往苗栗縣山邊媽祖宮與白沙屯拱天宮參香、恭送媽祖起駕，並在致詞時代表全國人民祈福，盼今年進香活動平安順利，也祈求媽祖庇佑台灣風調雨順、國泰民安。 賴清德先赴山邊媽祖宮參拜，並進入神龕內請神安座，隨後再前往白沙屯拱天宮，進行淨轎儀式，並恭請媽祖出神龕，為「2026天上聖母丙午年往北港進香」揭開序幕。 賴清德致詞表示，他今天是代表全國人民恭送媽祖啟程前往北港朝天宮進香，也祈求媽祖保佑今年進香活動平安順利，讓每一位香燈腳都能「走出平安、走出快樂、走出幸福」。他也提到，去年南台灣歷經地震、颱風等天災，東部也曾出現嚴重災情，因此特別祈求媽祖大展神通，庇佑台灣四時平安、人民安居樂業。 賴清德也感謝白沙屯拱天宮主委洪文華及廟方團隊、志工與大批香燈腳投入進香盛事，並指出活動規模一年比一年盛大，今年香燈腳人數已超過46萬人，盛況空前，期盼整場進香活動圓滿順利。媒體報導則指出，今年白沙屯媽祖進香報名人數已達46萬3588人，再創新高。 陪同出席者包括苗栗縣長鍾東錦、立委何欣純、蘇巧慧、陳素月、李坤城、陳超明，以及山邊媽祖