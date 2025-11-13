茶為媒促共融 兩岸茶王擂臺賽專家評審啟動

▲13日上午，兩岸茶王擂臺賽專家評審啟動。

【本報大陸新聞中心 報導】11月13日上午，第十四屆海峽兩岸茶文化季暨26季兩岸茶王擂臺賽專家評審啟動儀式及民安街道產城融合發展交流會，在福建廈門翔安區隆重舉行，以茶為媒搭建兩岸產業協同發展與文化共融的堅實橋樑。

本屆兩岸茶王擂臺賽規模再攀新高，共徵集到海峽兩岸千餘款茶樣，其中臺灣地區茶樣送樣數量創下歷史紀錄。經過嚴格評審，最終誕生「七大茶王」。值得關注的是，賽事特別增設「臺灣原生種山茶」與「大陸臺灣青心烏龍茶」專項賽道，進一步豐富了兩岸茶文化交流的內涵與維度。

臺灣茶協會原理事長張富欽表示，茶王擂臺賽的價值，遠不止於「茶王」稱號的角逐。它更像一座橋樑，讓兩岸茶人得以共用先進技藝、共探產業趨勢；它也是一扇窗口，讓更多人瞭解兩岸好茶的品質魅力，為「賽場到市場」搭建起暢通的管道。「近年來，臺灣茶企與大陸茶界的合作日益深化，從聯合制茶到文創開發，從技術交流到市場共用，茶葉早已成為推動兩岸產業融合的重要紐帶。」張富欽補充道。

本屆賽事專家評審團隊集結海峽兩岸茶產業頂尖權威，現場還舉行了「海峽兩岸茶王擂臺賽專家審評工作室」授牌儀式。該工作室落戶廈門翔安區民安街道山亭社區華僑古厝，未來將成為兩岸茶人常態化交流與合作的重要平臺。

本屆茶文化季活動期間還聯動開展企業黨建、招商對接、臺胞交流等系列配套活動，持續推動兩岸茶產業資源互補、優勢疊加，助力茶文化深度共融。（照片主辦方提供）