茶碗蒸只排第2！爭鮮gogo揭外帶熱銷TOP5 通勤族最愛點它

爭鮮gogo調查銷售TOP5的品項，熟食及丼飯餐盒最受歡迎，而冠軍則是「熟食8貫」。（爭鮮餐飲集團提供／朱世凱台北傳真）

年底聚餐季正式起跑，不只餐廳訂位熱度攀升，外帶需求也持續升溫。爭鮮觀察，今年外帶銷量穩健，其中以熟食及燒炙類系列最受青睞，並曝光自家TOP5人氣餐點；合點壽司開賣「總料理長私房特選套餐」，讓民眾在年末以更划算的方式享受美味。

爭鮮發現，外帶客層以31至50歲上班族為主力，近7成集中在晚餐時段購買；而60歲以上銀髮族則偏好在午餐時段外帶，顯示外帶消費已從「方便」升級為日常，成為現代人的新餐飲型態。為滿足上班族與外食族的快速購餐需求，主打外帶服務的「爭鮮gogo」以「輕食美味、快速到手」為核心，提供多元又便利的新鮮餐點。爭鮮gogo調查銷售TOP5的品項，發現熟食及丼飯餐盒最受歡迎，像是第一名的「熟食8貫」熟食餐盒、第二名扇貝茶碗蒸、第三名「鮭鮪雙享」生食餐盒、第四名「鮮味綻丼」丼飯以及「燻鮭雙享丼」等，都是通勤族與忙碌上班族最常回購的人氣商品。

廣告 廣告

合點壽司「總料理長私房特選套餐」，活動期間特價520元。（合點壽司提供／朱世凱台北傳真）

有感於天氣漸涼，爭鮮gogo同步推全新「韓味登場 暖力全開」系列新菜色，主打「爆量花蛤泡菜湯麵」，一次端出澎湃花蛤與暖心湯麵，外帶也能喝到熱騰騰湯頭；「韓式鮭魚卷卷盛」以炙燒鮭魚搭配起司與微辣韓式醬，層次更豐富；還有以韓風調味搭配爭鮮招牌食材的「韓風炙烤牛」與「韓式燒肉丼」等，都是辦公室午餐與週末小聚的熱門新選擇。11月30日爭鮮會員只要在App點擊「我的票券」，即可獲得總價值190元的超值優惠券。

合點壽司年末推出「總料理長私房特選套餐」，內容包括五貫壽司：黑鮪魚中腹、槍烏賊、鰻魚、鮭魚卵軍艦、鮪魚泥花卷，加上唐揚雞與玉子燒，更有飲品三選一，原價638元，活動期間特價520元，期待台灣饕客能藉由料理長精心搭配的組合，輕鬆品味職人手藝。

更多中時新聞網報導

電費算錯簡訊 詐騙別上當

黃沐妍挺孕肚露面 趕辦婚禮圓外婆白紗夢

韓金唱片頒獎移師台灣 超豪華卡司曝光