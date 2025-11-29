茶碗蒸第2！爭鮮gogo公布上班族最愛TOP5 最多人外帶晚餐

生活中心／賴俊佑報導

爭鮮gogo調查發現，上班族最愛外帶的品項是「熟食8貫」。(圖／爭鮮提供）

爭鮮旗下主打外帶服務的「爭鮮gogo」，以「輕食美味、快速到手」為核心，提供多元又便利的新鮮餐點，展店以捷運站附近、雙鐵和商業區為主；爭鮮gogo公布「上班族最愛TOP5」，以熟食及丼飯餐盒最受歡迎，第一名為「熟食8貫」熟食餐盒，接著依序為扇貝茶碗蒸、「鮭鮪雙享」生食餐盒、「鮮味綻丼」丼飯以及「燻鮭雙享丼」。

上班族最愛外帶爭鮮的熟食和燒炙類，且晚餐時段人數比午餐時段多。(圖／爭鮮提供）

不是握壽司！上班族最愛外帶爭鮮的熟食和燒炙類

爭鮮觀察發現，今年外帶餐點整體銷量穩健，其中以熟食及燒炙類系列最受青睞。外帶客層以31～50歲上班族為主力，近七成集中在晚餐時段購買；而60歲以上銀髮族則偏好在午餐時段外帶，顯示外帶消費已從「方便」升級為日常，成為現代人的新餐飲型態。

隨著氣溫轉涼、熱食需求升高，爭鮮gogo同步推出全新「韓味登場 暖力全開」系列新菜色，主打「爆量花蛤泡菜湯麵」一次端出澎湃花蛤與暖心湯麵，外帶也能喝到熱騰騰湯頭；「韓式鮭魚卷卷盛」以炙燒鮭魚搭配起司與微辣韓式醬，層次更豐富；還有以韓風調味搭配爭鮮招牌食材的「韓風炙烤牛」與「韓式燒肉丼」等，都是辦公室午餐與週末小聚的熱門新選擇。

壽司郎年末推出海膽季，新品60元就能開吃。(圖／壽司郎提供）

壽司郎年末推海膽季 60元就能嘗鮮

壽司郎12月3日起推出年末重量級企劃《海膽超值滿腹祭》，以高CP值、豪華滿腹為訴求，甄選濃郁海膽打造限定菜單，「醃漬海膽海苔包」本次以特別價格60元限量販售，「極上三味」以極上鮪魚赤身搭配鮪魚泥的柔滑、醃漬海膽的濃厚、鮭魚卵的鹹香，感受奢華海味在舌尖上交錯，售價80元，完美海陸組合「海膽鮭魚卵烤牛肉60元」炙烤牛肉交疊醃漬海膽的鮮味，奢華與香氣一次到位。

