「茶罐不是茶！外籍移工竟藏安毒」海巡破門緝出2公斤毒品
【警政時報 林照東 鄭自達／綜合報導】海巡署偵防分署臺南查緝隊在臺灣橋頭地方檢察署梁詠鈞檢察官指揮下，會同本署南部分署第一岸巡隊、偵防查緝隊南部組及移民署台東專勤隊等單位，於今年1月22日在台南市仁德區成功破獲一起跨區外籍移工毒品案。主嫌印尼籍逃逸移工「MU○○IS」（綽號木奇），涉嫌非法持有並販售第二級毒品安非他命與大麻，毒品總毛重超過2公斤，全案依《毒品危害防制條例》移送橋頭地檢署偵辦。
警方表示，專案小組在仁德區出租套房內查獲木奇持有安非他命405公克，後續追查至高雄市阿蓮區一處工寮，另起出以茶罐偽裝的安非他命及黑色保溫袋包裝的大麻共7包，毛重達1,865公克。該嫌犯遭查緝時否認身分，甚至以可蘭經照片發誓「若毒品為己所有，願家人受天懲」，但查緝人員隨即在其住處搜出更多毒品，明顯係販售予在台印尼同鄉牟利。
海巡署強調，將秉持「溯源斷根」精神，持續強化跨機關合作，嚴查外籍毒品走私與販售網絡，無論涉案者國籍或身分，皆依法偵辦。呼籲民眾若發現可疑情事，可撥打「118」報案專線提供線索，共同守護社會安全，檢舉成功者並有機會獲得獎金。
更多警政時報報導
【獨家】高雄IKEA餐廳爆持刀恐嚇驚魂 女子放影片被提醒竟惹怒同桌男 警方火速制止逮人
【獨家】【新北校園霸凌爭議】三峽安溪國中女學生遭同學毆傷瘀青!! 家長怒控劣師失職還附和共笑
其他人也在看
新竹男開百萬敞篷跑車搶銀樓被逮…母淚崩：家裡不缺錢幹嘛要搶?
新竹市一名吳姓男子（36歲）昨（27）日上午10時許，開著掛牌母親名下的百萬雙門百萬跑車到某間銀樓，入店佯裝挑選金飾，竟趁店趁店員拿出金項鍊時伸手搶走後並駕車逃逸，沒想到，卻被正巧休假中的所長在台68線發現，所長隨即通知竹縣竹東分局協助圍捕，最後在五指山灶君堂逮到人。對此，吳男的母親哽咽這樣說。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
明年65歲才能領年金 勞保退休制度必須懂
不少勞工提前退休享受生活，平均61.2歲退休，低於年金請領年齡(圖/xframe)卡優新聞網 ・ 1 天前
百歲人瑞台灣5749人創新高 最年長122歲也創紀錄
衛生福利部社會及家庭署在今天「九九重陽節」公布，台灣百歲人瑞數再創新高，至8月29日共有5749人，最高壽者為122歲也創新高，金鎖片採購金額也達新台幣7699萬。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 18 小時前
蝦皮無人店被盯上! 離譜竊賊偷搬大型繳費機
生活中心／李世宸、莊柏驊、黃兆康 新竹-新北報導怎麼會有人偷走整台蝦皮繳費機？新竹縣就發生這樣的離譜竊案，竊賊將無人店面的整台蝦皮智取機都偷走，更一路偷車，將機器載往8公里外的新豐海邊破壞後，將裡頭現金拿走，警方靠監視器抽絲剝間，最後還是將兩名嫌犯逮捕到案！頭戴安全帽兩名男子滿頭大汗，把大型蝦皮繳費機推上小貨車，機器還一度滑落。「竊賊。」繳費機重達百公斤，施力角度也不好搬，兩人吃力地推，但也越看越不像蝦皮員工，原來根本是竊賊，趁深夜偷走機台，民眾直呼太離譜了。民眾：「這件事情當然很誇張真的是，因為他怎麼搬才厲害，現在有加了那個鎖啊，對啊所以應該是都有在防啊，把整個機台拿走，好像也是滿誇張的。」蝦皮大型繳費機遭竊，警方起出做案工具。（圖／警方提供）民視記者李世宸：「無人店自動化管理，讓很多用戶都覺得方便，但這空間也讓犯嫌，有了可趁之機。」蝦皮8月間，共有兩間店陸續遭竊，分別是新豐泰安店、湖口仁愛店，，連轄區新湖分局都形容，這是全台首例蝦皮智取機竊案，警方調閱監視器，鎖定49歲馬姓男子以及45歲歐姓男子，他們一路偷車逃逸，包括偷東西的小貨車和逃逸車輛都是偷來的，最後發現機台竟被丟棄在八公里外的新豐海邊，兩人也雙雙落網。蝦皮大型繳費機就這樣被敲開破壞，遺棄在新竹海邊，警方循線起出，成為犯案鐵證。（圖／警方提供）新竹縣新湖分局副分局長林瑞枋：「拘提馬嫌及歐嫌兩人到案，查扣作案工具一批，及毒品等證物，全案依違反刑法加重竊盜罪，及毒品危害防制條例罪嫌，移送地檢署偵辦。」警方陸續起出做案工具，大膽手法讓員警也直搖頭，感嘆為了偷錢，還得大費周章、把整台機器都每搬走！原文出處：這也偷！ 2賊搬走「蝦皮百公斤繳費機」 一路偷車逃 更多民視新聞報導「北教大王力宏」爆偷吃劈腿12女！校方回應了恐成生化武器！吳思瑤驚曝「淘寶肉可躲避入關防線」 籲政府推禁令中國電商肉製品竟能直接輸台？郵務員人心惶惶 中華郵政回應了民視影音 ・ 20 小時前
首例！蝦皮智取店收銀機台被拆 2嫌搬上貨車偷走｜#鏡新聞
許多民眾會報無人看管的智取店取包裹，但是新竹縣一間智取店，8月時收銀機台卻不翼而飛，警方接獲通報調閱監視器發現是有兩名男子開來貨車，把收銀機台給載走，並載到海邊撬開取走現金，警方六天之後陸續抓到兩名嫌犯。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 21 小時前
北投知名社區有"惡鄰" ! 砸門又製造噪音
社會中心／莊立誠 黃啓豪 台北報導台北市北投某知名社區，一名林姓男子被控訴，半夜放音樂擾鄰，鄰居受不了報警處理，男子心生不滿，竟拿鐵棒砸毀鄰居大門。其實，他早就是社區頭痛人物，鄰居忍無可忍，希望相關單位和管委會能協助處理。披頭散髮的男子，在走廊上大吼大叫，手上還拿著鐵棒，對著鄰居大門，一頓猛砸。警消人員到場後，只見他情緒還是相當激動，當場被壓制在地。民視記者莊立誠﹔「當時這名男子，半夜不睡覺，跑去敲擊鄰居的家門，讓他們實在不堪其擾。」鄰居表示，跟我同一棟，每次都被他嚇到，沒辦法因為我們都聽到聲音，他有時候在一樓，不知道敲什麼東西，很大聲不知道是跟誰吵架，聲音太大了我們都嚇死了。還有人說，管委會曾經幾個月前，有討論過這問題，但是因為惡鄰居法，跟那個法規，好像沒辦法說，直接叫他強制遷移。北投某社區傳惡鄰，半夜敲打鄰居家門。（圖／民視新聞）事發就在台北市北投區，一名41歲的林姓男子，1年前搬進靠近磺溪的知名社區後，經常大聲播放音樂，鄰居報警後，沒想到這名男子的行為，更是變本加厲。今年6月，林姓男子情緒失控，他懷疑是隔壁鄰居報警，竟持鐵棒瘋狂敲打鄰居住家大門，甚至將門鎖砸毀，嚴重影響社區安寧。北投警分局永明派出所巡佐李俊達表示，接獲民眾報案，指稱遭隔壁鄰居，持不明器械敲擊毀損住家大門，本分局獲報後，立即派員至現場處理，另所涉毀損恐嚇等刑案部分，業以函送士林地檢署偵辦。北投某社區傳惡鄰，半夜敲打鄰居家門。（圖／民視新聞）男子的行為，讓鄰居們心生畏懼，警方後續依毀損、恐嚇等罪嫌，將他移送法辦。原文出處：北投知名社區有「惡鄰」！ 砸門又製造噪音 更多民視新聞報導台中沙鹿住宅大火8人送醫 延燒隔壁棟6人一度受困連假「猛被開4張違停」超過一咪咪就出局！慘烈罰單地獄路段曝光又砸！ 蒙面雙煞暗夜砸車 車主氣炸:第四次了民視影音 ・ 20 小時前
愛傘不見! 揹名牌包用餐"順手牽羊偷傘" 失主怒報警
社會中心／黃國誠、洪國凱台北報導北台灣這幾天雨勢不斷，就有出門不帶傘的女子，順手牽羊拿了別人的傘，現在挨告了！北市基隆路一家餐廳，消費者用完餐發現自己具有紀念價值的日本動漫雨傘不見了，調閱監視器發現，居然是一名揹著名牌包的女子，離開時看到下雨，轉身拿傘走人，怒批真的很沒水準又可惡，直接報警。穿著連帽外套揹著名牌包的女子，似乎看著外頭下雨，還將外套上的帽子蓋住頭，發現雨勢比想像中的大，轉頭看到傘架上放著雨傘，二話不說，拿了就走，雨傘主人用完餐，才發現心愛的雨傘不翼而飛，心痛不已，立刻報警提告。聲源：雨傘失主（變音處理）：「就是跟朋友去吃飯，大概十二十分鐘，出來的時候就發現雨傘不見了，就是因為我本身很喜歡吉伊卡哇，所以家人知道才買給我的，你已經習慣它的存在，就覺得偷雨傘真的是很可惡。」愛傘不見! 女子用餐"順手牽羊偷傘" 失主報警提告。（圖／翻攝當事人Treads）受東北季風影響，台北市連續幾天陰雨綿綿，民眾來到基隆路一家麵店用餐，離開時候，發現雨傘被偷，氣到直接報警，調閱監視器才驚覺，嫌犯就是餐廳裡，用完餐後沒帶傘的女客人，本身是日本動漫吉伊卡哇的愛好者，面對吉伊卡哇雨傘被偷，簡直無法接受。民視記者黃國誠：「下雨天店家通常會擺出傘架，提供民眾放傘，有時候有些客人會忘了帶走，或是拿錯雨傘，但也有部分忘了帶傘的客人，隨便挑了一把拿了就走，偏偏有時候這個雨傘，對當事人來說，會格外具有紀念意義。」你偷傘我淋雨！ 女子用餐"順手牽羊偷傘" 失主報警提告。（圖／民視新聞）偷傘行徑犯眾怒，就有網友質疑她有錢吃飯沒錢買傘，揹名牌包卻連傘都買不起，為了一把傘被公開長相，怒轟她自己不帶傘，還害別人淋雨，怕淋雨乾脆順手牽羊，這下女客人成了竊盜犯嫌，因此留下前科，實在不值得。原文出處：心愛吉伊卡哇雨傘不見！ 背名牌包女用完餐順手牽羊、失主心疼怒報警 更多民視新聞報導穿露肩婚紗遭公婆罵「丟臉又暴露」！ 19歲新娘走上絕路日本「熊災」肆虐！秋田縣知事急向「自衛隊」求援異想天開「漁毒共生」 調查局台南市處查獲大型安毒工廠民視影音 ・ 1 天前
男嬰剛出生被丟潭子一處大排 外籍移工生母涉案
中部中心 / 中部綜合報導台中潭子區一處大排，今天有民眾發現一名男嬰遭人丟棄，趕緊通報警消人員到場。消防人員到場後，將男嬰從大排抱起，但已經沒了心跳，也發現男嬰身上有臍帶，研判嬰兒剛出生不久。轄區警方調閱監視器，發現是一名女移工凌晨所為，已將男嬰生母帶回，釐清動機。男嬰被發現的大排溝渠旁的水泥護欄 印有菩薩兩字。（圖／民視新聞）消防人員架著梯子，抱起被丟棄的男嬰，還用棉被裹著，但男嬰已經失去呼吸心跳，台中潭子區這處大排內，被民眾發現一名小男嬰遭到棄置，發現處的水泥護欄，還寫著"菩薩"兩個字！警方調閱監視器發現 涉案生母為菲律賓籍女移工。（圖／民視新聞）目擊者說，小男嬰被抱起時，身體還是紅潤的，但臍帶還沒斷。警方也是靠著蛛絲馬跡，研判小男嬰應該剛出生不久就被丟棄。事發大排深度約2米深，水流緩，警方循線調閱監視器追查，發現大排旁就是科技公司的女生宿舍，住著大批來台工作的女移工，因此範圍再縮小，追出國籍為菲律賓的生母涉案，凌晨4時多，摸黑把孩子丟了。溝渠大排出現男嬰遭到遺棄，讓附近民眾議論紛紛，警方先讓女移工到醫院就診檢查。由於嬰兒是生前落水或是死後落水？關乎男嬰母親，所犯的是殺人罪還是遺棄屍體罪，檢方將對嬰兒解剖，釐清確切死因。原文出處：台中潭子溝渠大排驚見男嬰臍帶未斷 抱起時已無呼吸心跳 更多民視新聞報導嘉義六腳鄉「圍牆旁驚見嬰屍」 印尼女移工疑產子棄嬰後消失無蹤嘉義六腳鄉發現女嬰屍! 疑印尼看護移工生產後遺棄最新！一男子於三立電視台外「抱瓦斯桶」！ 情緒激動揚言自焚民視影音 ・ 18 小時前
踹車快客! 男子出腳踹倒約20輛機車 學生氣炸
南部中心／鄧山田、莊舒婷 高雄市報導高雄有學生發現自己停在校內停車場的機車倒在地上傷痕累累，而且受害者不只一位，放眼望去共有約20部的機車通通遭殃，警方調閱監視器發現，是一名男子以腳踹的方式弄倒機車，目前已經鎖定涉嫌人，將通知到案。一台重機被推倒在地，其他旁邊機車也遭殃。（圖／翻攝畫面）監視器拍下，身穿藍色上衣的男子，來到機車停車場，出腳踹了一台機車，接著走沒幾步路又再踹一台，左邊踹不夠，轉個身，右邊的機車也要來一腳，接著在停車場內，繞了一分鐘多狂踹猛踹，沒幾秒鐘的時間就伸腳攻擊一台機車，接著來到另一個機車停車處又連續踢了兩台，直到有人靠近才假裝沒事離開。聲源：受害學生（變音處理）：「當下我映入眼前至少是15到20輛，那總共初估學校初估大概有30幾輛，一般的車可能都是四五萬，那他都挑九萬十萬的車在踢。」學生要騎車的時候，才發現自己心愛的機車倒在地上，往旁邊一看還有好幾台也東倒西歪，有的橫躺在地，有的傾斜倒在隔壁機車上，整個停車場彷彿就是颱風過境一般，慘不忍睹。其他學生：「很像有人進來學校把車子把比較貴的車子用倒這樣，好像一路推到後勁捷運站那邊。」其他學生：「我昨天從這回去時也看到一大堆機車翻倒，但是我也不知道是誰弄的。」校園內部監視器拍下，一名男子隨機踹倒多部機車。（圖／翻攝畫面）不只校內機車毀損，就連校外幾台機車也遭殃，監視器拍下，這名男子經過機車旁邊，看了一眼後，轉身出腳猛踹，整台機車瞬間倒地，安全帽也噴飛，不只人行道上機車歪斜，就連停在汽車格內的黃牌重機也倒了，事發地點就在高雄科技大學楠梓校區，警方初步估計，校內校外共有約20台機車受損。高市警楠梓分局後勁所所長曾士軒：「員警依規定受理後，已鎖定涉嫌人通知到案，全案依毀損罪嫌函送地檢署偵辦。」男子隨機踹倒機車，還疑似專挑高價機車下手，動機為何，警方還要釐清，只是學生們將心愛機車好端端停在校內，卻無辜傷痕累累，真的無奈又心痛。原文出處：踹車快客！男子出腳踹倒約２０輛機車 學生氣炸、警鎖定嫌疑人通知到案 更多民視新聞報導肉肉大米稱「台灣省首店」遭出征！急發聲明切割小米SU7旗艦電動車門打不開 駕駛活活燒死！股價一度暴跌8％掛註銷牌拒撿連撞5車 駕駛.乘客棄車徒步逃逸民視影音 ・ 1 天前
閃兵案外案！ 3藝人控遭「黑哥」勒索、欺騙
台北閃兵案開庭揭驚人內幕！威廉、黃博石、Teddy等藝人紛紛控訴遭「黑哥」陳姓男子勒索欺騙，指稱被要求支付高額費用，甚至遭恐嚇施壓配合造假！黑哥聲稱能鑽漏洞處理兵役問題，讓藝人們深陷其中，直到案情曝光才驚覺受騙。檢方認為，為避免助長逃兵歪風，這些藝人恐難逃牢獄之災！而黑哥勒索藝人一事，未來也將另案調查。TVBS新聞網 ・ 1 天前
水退一個月災民創傷壓力才開始！ 夫妻倆不敢閉眼「輪流守夜…」
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 馬太鞍堰塞湖溢流重創花蓮光復鄉，雖然洪水已經退去超過一個月，街道泥濘清除了，但災民心裡的創傷卻還在，門諾醫院壽豐分院啟動身心關懷，為災民送藥、諮商，就發現仍有人擔心睡得太沉，不敢吃安眠藥；還有名陳媽媽直呼「半夜根本睡不著，只能跟老公一人睡上半夜，一人睡下半夜，輪流顧著那片黑暗。」 陳媽媽回想那一夜的洪流，聲音仍在顫抖...匯流新聞網 ・ 23 小時前
航警收賄放行走私9000條加熱菸品入境 拒菸聯盟籲衛福部「懸崖勒法」守住防線
桃園國際機場爆出航警貪瀆案件，航警局保安大隊一名陳姓警員涉嫌多次收賄，協助公務門信傳媒 ・ 1 天前
危險! 輕軌駕駛室遭雷射筆照射 警追查意外揪出毒蟲
社會中心／吳玟誼 洪國凱 新北報導新北淡水某處社區，有一名男子從高樓拿雷射筆，往一旁輕軌照射，還刻意對著"駕駛室"，嚴重影響公共安全，而且還已經照至少三次，捷運公司立刻報警，警方追查之下，發現他還是一名毒蟲，在住家搜出不少毒品，而他到案時供稱，只是因為一時好玩。輕軌列車往前開，突然有一束綠光照過來，那瞬間，痛得刺眼，閃閃閃閃不停，嚴重影響駕駛，捷運公司立刻報警。警方循線來到現場，果不其然，高樓層處，還真的有人拿雷射筆，明目張膽照呀照，看起來似乎在惡作劇。危險! 輕軌駕駛室遭雷射筆照射 警追查意外揪出毒蟲。（圖／民視新聞）事發在新北淡水紅樹林站到輕軌支線的竿蓁林站，捷運公司頻頻接到駕駛反應，9/10、9/15和10/5駕駛室都被雷射筆照射。如何犯案，就是像這樣從溫泉浴室，邊洗澡邊往下照，58歲的嫌犯到案後，供稱一時好玩，但這下可一點都不好玩了，因為他還被抓出是毒蟲。嫌犯狡兔有兩窟，在新莊和淡水都有租屋處，警方以車追人，來到新莊逮人，不僅在車上找到雷射筆，還在屋內找到毒品，連同女友也一起帶回。淡水社區住戶聽聞此事，也直搖頭，直呼他早就是社區頭痛人物。危險! 輕軌駕駛室遭雷射筆照射 警追查意外揪出毒蟲。（圖／民視新聞）捷運公司也強調，拿雷射筆照駕駛室，可能導致駕駛瞬間眩光，超級危險，男子白目行為，害人又害己。原文出處：亂射男！毒蟲拿雷射筆亂照輕軌駕駛室 供稱：一時好玩！ 更多民視新聞報導最新！一男子於三立電視台外「抱瓦斯桶」！ 情緒激動揚言自焚不爽除夕夜被開罰單 嘴秋哥街頭見女警飆罵「破麻」結果完蛋了快訊／新莊死亡車禍！ 騎士擦撞路緣再撞燈桿殞命民視影音 ・ 15 小時前
台南銀樓搶案！ 鐵鎚匪劫走「13兩黃金」拒透露下落
台南市 / 綜合報導 台南安南區一間銀樓昨(27)日下午發生搶案，30多歲黃姓男子騎著偷來的機車，闖入銀樓持辣椒水狂噴行動不便的業者後，再用鐵槌敲擊玻璃接著搜刮共13兩的金飾後離開，警方獲報鎖定特定對象，在晚間11點逮到人，不過嫌犯拒絕透露黃金下落，警方還要追查。全身包緊緊，戴著安全帽的搶匪，一進入銀樓，就從包包拿出辣椒水，朝老闆狂噴，老闆行動不便，只能拿起拐杖反擊，雙方展開拉扯動靜之大，就連樓上的老闆娘也嚇到，衝下來制止。銀樓業者說：「他還是一直噴辣椒水。」持辣椒水繼續攻擊，還推了老闆娘一把，接著持鐵鎚敲打展櫃玻璃，搶走金飾，重回被搶的銀樓，就在台南安南區，老闆回想經過心有餘悸。銀樓業者說：「他進來就一直噴，他進來就狂噴，我跟我太太都被噴，噴很多，到現在還會感覺辣，有嚇到。」27日下午5點多，30多歲黃姓男子，闖入銀樓內砸毀玻璃櫃，搶走13兩金飾，銀樓業者說：「總共5盤，搶走其中的2盤，都鍊子類的，手鍊跟項鍊，那比較重，比較大條。」銀樓業者是一對老夫妻，老闆是身障人士，被搶當下根本無力反擊，發生搶案之後，警方循線來到永康，晚間11點，在嫌犯住處抓到人。台南市第三分局副分局長林雲豪說：「於案發6小時內在永康區，將黃姓犯嫌拘捕到案，並查扣相關證物，全案依強盜罪嫌移送。」搶匪36歲黃姓男子，他騎著偷來的機車犯案，初步了解，因為缺錢才鋌而走險，事後竟然拒絕告知黃金的下落，警方目前還在追查，針對無力反抗的銀樓業者，持辣椒水攻擊，實在可惡。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
百歲人瑞數5749人創新高 最年長122歲也創紀錄
（中央社記者曾以寧台北29日電）今天是九九重陽節，衛生福利部社會及家庭署表示，今年全國百歲人瑞數再創新高，至8月29日共有5749人，最高壽者為122歲也創新高，金鎖片採購金額也達新台幣7699萬。中央社 ・ 18 小時前
美濃大峽谷案再搜索 石麗君夫拒捕送醫｜#鏡新聞
高雄橋頭地檢署偵辦美濃大峽谷案，10月27日檢察官帶隊前往前議員特助石麗君住家執行第三波搜索，沒想到過程中，石麗君丈夫巫姓男子藉機上廁所，做出失控行為拒捕，遭送醫救治，目前還在住院治療中，而石麗君則被帶回訊問，被認定涉犯廢棄物清理法罪嫌重大，遭聲押禁見獲准！ 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 17 小時前
假日急症中心11/2上路 13處地點QA一次看
（中央社記者陳婕翎台北29日電）假日急症中心11月2日上路，六都選定13個地點，包含北市聯醫信義門診部等，民眾假日發燒或輕傷等小病，不必花大錢、久候大醫院急診，但假日急症中心不得開立慢性病處方箋。中央社 ・ 23 小時前
非洲豬瘟死亡豬隻化製三聯單疑塗改憂流入市 台中啟動食安稽查防堵
台中養豬場爆發非洲豬瘟疫情，死亡豬隻送化製的三聯單疑遭塗改，台中市政府憂恐有染疫豬隻流入私宰市場，除將全案送檢調偵辦並啟動食安稽查，查核521件均合規，加強市場端源頭管理。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 12 小時前
父漁船海上作業突爆炸起火 兒子見撞馳援8人獲救
地方中心／綜合報導基隆一艘漁船，昨天下午在海上作業時，突然爆炸起火，船長和7名船員立刻跳海逃生，還好船長兒子的船就在一海浬外，緊急救起父親和船員，原來父子倆總是一起出海，走同一條路線，兒子才能及時救援，在岸邊等待的女兒，看到父親平安歸來，當場落淚擁抱父親。女兒看到船長父親平安歸來，從背後緊緊抱住他，當場落淚，家人也拍拍他的肩膀，安慰船長，因為他才剛歷劫歸來。昇發財168號漁船船長洪添進：「好像砰那個油就爆炸了，當時跑過來講話都沒辦法沒機會，就一下子砰，那時候黑煙很大連看也沒辦法看，進去也沒辦法，黑煙什麼都看不到，火就來了就來不及。」父子兩艘漁船只相差一海浬，立刻救起父親和船員（圖／民視新聞）船長洪添進，周一晚上9點出海，沒想到隔天下午兩點在富貴角北方23海裡作業時，才剛大修的漁船，突然爆炸起火，冒出濃煙，只能跳海逃生，在海裡載浮載沉，還好兒子的船，就在一海浬外，看到黑煙立刻加速，救起父親，和七名外國籍船員。漁船爆炸起火船長和船員跳海逃生（圖／民視新聞）基隆漁會理事長簡建輝：「一個是26號晚上9點多出港，一個是10點50分出港，兩條船一起出港，在附近作業離差不多一海浬左右，剛好他兒子看到旁邊有冒黑煙，就趕快去看，結果是他的爸爸船著火了，就趕快救他。」還好父子倆一起出海，走同條路線，否則當時海象不好，連海巡都無法出動，雖然船毀了損失千萬以上，但還好所有人員，都平安無事。原文出處：爸爸漁船爆炸起火！ 兒子見撞馳援全數獲救 更多民視新聞報導遭周刊爆料綠線圖利近千萬 桃捷:報導不實傅崐萁光復辦重建座談會 大批災民被擋 議長張峻怒踢桌十萬火急！基隆1漁船海上失火「8人跳海求生」 兒子漁船成功救援民視影音 ・ 1 天前
槍毒案外案！「網紅律師」涉洩密 遭起訴求重刑
台北市 / 綜合報導 北聯幫跨境走私槍枝毒品，檢警偵辦過程中，發現俞姓主嫌委任的丁姓律師涉嫌洩密，不但洩露檢警偵辦進度，利用律見傳達集團指示，讓檢警撲空，更試圖為同案另一名張姓嫌犯辯護，遭到檢警識破。根據週刊報導， 丁姓律師 被爆料，幾乎可以說是北聯幫的御用律師！士林地檢日前依洩密罪起訴這名丁姓律師，並建請法院從重量刑。丁姓律師說：「所以回到官商勾結這句話，你只要看戲劇上面有演過的，代表都有可能性，不代表不存在。」談起官商勾結講得頭頭是道，曾受邀登上知名網紅「勾惡」節目，他就是涉及洩密給北聯幫的丁姓律師，士林地檢日前依洩密罪起訴，建請法院從重量刑，不過他除了擔任俞姓主嫌的辯護律師，還試圖為同案另一名張姓嫌犯辯護，遭到檢警戳穿。非本案律師查克律師說：「你不能有利害衝突，然後你擔任了這一個共同被告的委任律師之後，你不要有洩密的動作，我自己覺得啦，很大的可能，就是他希望這個律師，可以帶點話進去，然後帶點話出來。」丁姓律師說：「諮詢到可以的時候，他還問說，啊律師你什麼時候還會再來。」畢竟原則上並無規定，律師在同一案，只能為一名嫌疑人辯護，但過去就有律師，會利用這一點鑽漏洞。非本案律師查克律師說：「甚至是過往也有發生過，就是因為律師是誰委任的，是集團委任的，集團就會希望說偵查的方向是怎麼樣，有沒有把上游供出來，有沒有把老闆供出來等等，所以他等於是派這個律師去達到一個，除了傳話，除了帶話，還有一個監視的一個角色。」Gambler《過氣》歌詞說：「浪子回頭，金不換，恁爸就是吸毒犯，國家認證二級毒品人口，經過臨檢站。」把親身經歷寫進歌詞，台灣饒舌歌手Gambler楊智翔，在今年4月遭到檢警搜索，還因為涉嫌販毒滅證，遭新北地院羈押禁見。他的辯護律師同樣是丁姓律師，現在週刊報導，爆料丁姓律師根本是北聯幫的御用律師，如今涉嫌洩漏偵查祕密被起訴，事務所表示不願回應，但過去塑造的律師正面形象，恐怕已經大受打擊，不過截稿前致電，丁姓律師事務所回覆不方便回應。 原始連結華視影音 ・ 21 小時前