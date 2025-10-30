「茶罐不是茶！外籍移工竟藏安毒」海巡破門緝出2公斤毒品

【警政時報 林照東 鄭自達／綜合報導】海巡署偵防分署臺南查緝隊在臺灣橋頭地方檢察署梁詠鈞檢察官指揮下，會同本署南部分署第一岸巡隊、偵防查緝隊南部組及移民署台東專勤隊等單位，於今年1月22日在台南市仁德區成功破獲一起跨區外籍移工毒品案。主嫌印尼籍逃逸移工「MU○○IS」（綽號木奇），涉嫌非法持有並販售第二級毒品安非他命與大麻，毒品總毛重超過2公斤，全案依《毒品危害防制條例》移送橋頭地檢署偵辦。

海巡署偵防分署臺南查緝隊會同多單位，於台南仁德區及高雄阿蓮區查獲印尼籍逃逸移工「木奇」藏匿毒品現場，桌上擺滿以茶罐及黑色保溫袋偽裝包裝的安非他命與大麻，場面怵目驚心。（圖／海巡署提供）

警方表示，專案小組在仁德區出租套房內查獲木奇持有安非他命405公克，後續追查至高雄市阿蓮區一處工寮，另起出以茶罐偽裝的安非他命及黑色保溫袋包裝的大麻共7包，毛重達1,865公克。該嫌犯遭查緝時否認身分，甚至以可蘭經照片發誓「若毒品為己所有，願家人受天懲」，但查緝人員隨即在其住處搜出更多毒品，明顯係販售予在台印尼同鄉牟利。

遭查獲的印尼籍逃逸移工「木奇」被帶回偵訊，桌面上陳列查扣的安非他命與大麻等證物，總重超過2公斤，全案依《毒品危害防制條例》移送橋頭地檢署偵辦。（圖／海巡署提供）

海巡署強調，將秉持「溯源斷根」精神，持續強化跨機關合作，嚴查外籍毒品走私與販售網絡，無論涉案者國籍或身分，皆依法偵辦。呼籲民眾若發現可疑情事，可撥打「118」報案專線提供線索，共同守護社會安全，檢舉成功者並有機會獲得獎金。

