即時中心／温芸萱報導

近日社群瘋傳虐狗影片，一名男子疑情緒失控，多次毆打家中年邁柯基犬，引爆網友怒火。涉案男子被起底為手搖飲品牌「茶聚」詹姓加盟主。北市動保處已介入調查，並將受害犬隻緊急帶離安置。事件延燒下，詹男過往黑料也被起底，曾以「試用期前三天不給薪水」為由拒發工讀生薪資，翻出《勞基法》還反被對方封鎖，相關申訴已獲勞工局受理。

事件延燒之際，詹男過往爭議也被翻出。有網友在Threads指出，今年8月曾於茶聚伊通店打工2天，工作時數共18小時，依法應領約3200元薪資，但離職後詢問薪水時，卻遭詹男以「試用期前三天不給薪水」為由拒付。原PO搬出《勞基法》規定據理力爭，卻遭封鎖，最終討薪資未果。相關申訴後來已被勞工局受理，原PO昨（12）日再度發文感嘆，「我的正義遲到了4個月才來」。

而對於加盟主涉虐狗爭議，「茶聚」昨日凌晨緊急發布聲明，「即刻暫停涉事加盟主的所有品牌使用權限」，並將啟動違規調查程序，以釐清事實。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：快新聞／茶聚加盟主不只虐狗！遭起底「工作前三天拒發薪」 還封鎖對方

