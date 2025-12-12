茶聚加盟主曾獲「模範飼主」竟打罵虐狗 動保處已安置15歲老柯基

涉嫌虐犬的茶聚某加盟店負責人，曾獲頒發「金飯碗」模範飼主殊榮。（翻攝新北市政府官網）

手搖飲「茶聚」某分店加盟主涉嫌虐待高齡15歲的柯基犬，不僅拿棍棒、鞋子毆打，還咆哮要送養不然就要安樂死；茶聚加盟總部今天（12日）凌晨0時宣布，即刻暫停涉事加盟主的所有品牌使用權限，進行調查處置，下午又更新柯基犬已由動保單位介入，完成即時安置與送醫評估，目前安全且接受專業照護。

這隻15歲的柯基犬「秋刀魚」，疑似因在家亂尿尿惹怒詹姓飼主，遭到一陣痛毆，牠害怕地蜷縮在角落，低著頭的模樣讓人十分心疼，詹男將該段影片PO網，還表示：「誰要養？送他，不然我就把牠安樂死。」影片剛發布就湧入網友留言，批評詹男虐狗，而他也不甘示弱，表示就算5年後，還是會對狗狗做一樣的事。

廣告 廣告

這位詹姓飼主之後遭起底是手搖飲「茶聚」某分店加盟主，去年還因照顧寵物榮獲「模範飼主」，獲新北市政府頒發「金飯碗」，市府還介紹詹男不僅會替愛犬刷牙，還會親自下廚讓狗狗有更好抵抗力，如今卻爆出疑似虐狗；新北市動保處已連繫台北市動保處進行裁罰處置，並將撤銷其頭銜。

茶聚總公司「關於柯基狗狗 安置現況之說明」全文 針對昨日發生社會關注之柯基犬涉及遭不當對待事件，茶聚加盟總部在此就狗狗目前安置狀況與本公司立場，向外界作出說明。 依據臺北市動物保護處已公開之資訊，該柯基犬已由動保單位依法緊急介入，並完成即時安置與送醫評估，目前已處於安全且受專業照護之狀態。茶聚對此安排表示尊重，並全力配合主管機關後續之調查與處置程序。





更多《鏡新聞》報導

「嚴重錯判」被黃國昌背叛 林飛帆：對民主破壞力強大堪比水門案

入境卡錯誤標示「中國（台灣）」 南韓外交部回應了

鄭麗文嗆玩火被美國「關切」 國民黨認了：支持合理增加國防預算